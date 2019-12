Ziua Națională a României, sărbătorită în Statele Unite. Mesajul afișat în piața Times Square din New York

De Ziua Națională a României, în piața Times Square din New York a fost afișat steagul tricolor, însoțit de o urare de „La mulți ani” pentru românii de pretutindeni.

Românii își sărbătoresc ziua națională, prilej pentru care s-au organizat parade militare la care au participat mii de oameni.

La 1 decembrie 2019 se împlinesc 101 de ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România.

Times Square este o intersecție comercială importantă din cartierul Manhattan al orașului New York. Poreclită și „Crossroads of the World” și „The Great White Way”, a obținut statutul de reper în lume și este un simbol al orașului New York și al Statelor Unite.

Sursa: stirileprotv.ro