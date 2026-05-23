FOTO | Bărbat din Alba Iulia, REȚINUT după ce ar fi cumpărat ilegal precursori de explozivi folosind identitatea unei persoane decedate

Ioana Oprean

Bărbat din Alba Iulia, REȚINUT după ce ar fi cumpărat ilegal precursori de explozivi folosind identitatea unei persoane decedate

Vineri, 22 mai 2026, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 41 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricționați și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 11–13 mai 2026, bărbatul ar fi folosit datele unei persoane decedate și informațiile de identificare ale unei firme din județul Sibiu pentru a achiziționa, de la o societate comercială din Cluj-Napoca, substanțe chimice încadrate în categoria precursorilor de explozivi restricționați, interziși publicului larg. De asemenea, acesta ar fi falsificat și semnat facturi fiscale și declarații privind utilizarea acestor substanțe.

Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, polițiștii au efectuat, în 22 mai 2026, trei percheziții domiciliare în Alba Iulia, în cadrul cărora au fost ridicate:

  • 10,25 kilograme de peroxid de hidrogen cu concentrație de 35%;
  • 154 de kilograme de acid azotic cu concentrație de 68–69%;
  • 17,7 kilograme de acid sulfuric cu concentrație de 98%;

precum și alte mijloace de probă utile anchetei.

Acțiunea a fost sprijinită de Serviciul Român de Informații, de mai multe structuri din cadrul IPJ Alba, precum și de polițiști ai Serviciilor Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din județele Cluj și Sibiu.

Polițiștii reamintesc că precursorii de explozivi restricționați sunt substanțe periculoase, a căror comercializare, deținere și utilizare sunt strict reglementate de lege, iar folosirea acestora fără drept poate pune în pericol siguranța publică și atrage răspunderea penală.

Pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de Codul de procedură penală.

foto: IPJ Alba

