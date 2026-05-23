VIDEO: Aiudeanul Iulian Moldovan, debut în Superligă, la FC Argeș, sub comanda concitadinului său Bogdan Andone!

Aiudeanul Iulian Moldovan a debutat în Superligă, la FC Argeș, sub comanda concitadinului său Bogdan Andone, în partida de retragere a lui Ciprian Deac!

Talentatul jucător aiudean (17 ani), lansat de Viitorul Aiud, a cunoscut bucuria primelor secvențe în elită, în finalul partidei CFR Cluj – FC Argeș, scor 1-1, din ultima etapă a play-off-ului

Antrenorul aiudean Bogdan Andone l-a trimis în teren în minutul 90+3 pe concitadinul său Iulian Moldovan, care l-a înlocuit pe Rață, într-un meci emoționant, cu retragerea lui Ciprian Deac, simbolul CFR-ului, la 40 de ani!

Este al treilea aiudean care activează la nivelul primei scene, după tehnicianul Bogdan Andone și Andrei Cordea, golgheterului formației din „Gruia”, ocupanta celei de-a treia trepte a podiumului.

Iulian Moldovan a petrecut sezonul 2025/2026 la FC Argeș, unde a ajuns vara trecută, deși era drept ca cert legitimat de divizionara secundă FC Bihor. S-a pregătit mereu cu prima echipă din „Trivale” și a evoluat constant la formația Under 19

Născut la 4 iunie 2008, Iulian Moldovan a început fotbalul de la 7 ani, la Juniorul Aiud, pentru ca la vârsta de 13 ani să se transfere la Academia de Fotbal Viitorul din Cluj-Napoca. Cu echipa clujeană, Iulian a devenit campion naţional de juniori în anul 2017. La vârsta de 14 ani a debutat în Liga a 3-a, iar ultima lui echipă a fost „U” Cluj

*Talentele din Alba, în alte părți!

Iulian Moldovan (va împlini 18 ani peste două săptămâni) este un alt exemplu de fotbalist din Alba care caută consacrarea în alte zone, în vreme ce CSM Unirea Alba Iulia importă jucători under din alte părți, fără ca respectivii fotbaliști să rupă gura târgului!

Exemple precum Alexandru Zahan (FCSB), Victor Oniga (Viitorul Cluj), Răzvan Cutean (FC Bihor), Robert Baba (UTA Arad), Denis Gligor (Viitorul Cluj), Sebastian Bran și Tudor Zoicaș („U” Cluj), ca să nu mai vorbim de Sebastian Itu sau Philip Pahone (Metalurgistul Cugir) confirmă, din păcate faptul că talentele județene fac pasul spre performanță la alte cluburi, în vreme ce în Cetatea Marii Unirii strategia nu a fost deloc una potrivită! Respectivii jucători au plecat din Alba în ultimii 3-4 ani, fără a intra pe radarul grupării „alb-negre’!

Foto: FC Argeș,Lucian Danciu; Video: Digi Sport (captură)

