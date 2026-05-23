23 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ

Polițiștii rutieri acționează astăzi, 23 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.

Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.

„Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.

Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Curier Județean

Doi adolescenți de 15 ani, din Șibot, REȚINUȚI pentru furt calificat: „Palmares” infracțional incredibil

acum 50 de minute

23 mai 2026

Doi adolescenți de 15 ani, din Șibot, REȚINUȚI pentru furt calificat: „Palmares” infracțional incredibil Vineri, 22 mai 2026, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi minori, în vârstă de 15 ani, ambii din localitatea Șibot, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. […]

Curier Județean

23-24 mai 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

acum 2 ore

23 mai 2026

Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 23-24 mai 2026. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz […]

Curier Județean

INCENDIU în localitatea Petrisat: O anexă gospodărească a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Blaj

acum 10 ore

22 mai 2026

INCENDIU în localitatea Petrisat: O anexă gospodărească a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Blaj Pompierii din Blaj intervin, vineri seara, 22 mai 2026, în satul Petrisat, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească. Conform ISU Alba, stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit in mun. Blaj, sat Petrisat. […]

