VIDEO | 120 de pasionați de jocuri de strategie la startul „Alba Mall Open” 2026 la table: Premiul cel mare, 1.000 de euro. Femeie de 75 de ani, din Cugir, între participanți
La Alba Iulia se desfășoară, în perioada 23-24 mai 2026, prima ediție „Alba Mall Open” la table.
Evenimentul organizat de Clubul Sportiv Bastionul 4 Alba Iulia a reunit la start 120 de pasionați de jocuri de strategie.
Au fost amenajate nu mai puțin de 32 de posturi de joc.
La turneu participă și o femeie de 75 de ani, din Cugir, pentru care jocul de table reprezintă un veritabil și constant magnet.
O prezență rarisimă într-un concurs preponderent masculin. În lista de start s-au regăsit, totuși, și câteva tinere.
Marele premiu pus în joc este de 1.000 de euro.
Nu va fi singura ediție „Alba Mall Open” la table din acest an la Alba Iulia. După ediția de primăvară va exista și una de toamnă, au anunțat organizatorii într-un interviu acordat în exclusicvitate reporterilor ziarulunirea.ro.
foto-video: Cosmin Szekely
