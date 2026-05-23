Curier Județean

VIDEO | 120 de pasionați de jocuri de strategie la startul „Alba Mall Open” 2026 la table: Premiul cel mare, 1.000 de euro. Femeie de 75 de ani, din Cugir, între participanți

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

De

120 de pasionați de jocuri de strategie la startul „Alba Mall Open” 2026 la table: Premiul cel mare, 1.000 de euro. Femeie de 75 de ani, din Cugir, între participanți

La Alba Iulia se desfășoară, în perioada 23-24 mai 2026, prima ediție „Alba Mall Open” la table.

Evenimentul organizat de Clubul Sportiv Bastionul 4 Alba Iulia a reunit la start 120 de pasionați de jocuri de strategie.

Au fost amenajate nu mai puțin de 32 de posturi de joc.

La turneu participă și o femeie de 75 de ani, din Cugir, pentru care jocul de table reprezintă un veritabil și constant magnet.

O prezență rarisimă într-un concurs preponderent masculin. În lista de start s-au regăsit, totuși, și câteva tinere.

Marele premiu pus în joc este de 1.000 de euro.

Nu va fi singura ediție „Alba Mall Open” la table din acest an la Alba Iulia. După ediția de primăvară va exista și una de toamnă, au anunțat organizatorii într-un interviu acordat în exclusicvitate reporterilor ziarulunirea.ro.

foto-video: Cosmin Szekely

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

23 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

23 mai 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează astăzi, 23 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Doi adolescenți de 15 ani, din Șibot, REȚINUȚI pentru furt calificat: „Palmares” infracțional incredibil

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

23 mai 2026

De

Doi adolescenți de 15 ani, din Șibot, REȚINUȚI pentru furt calificat: „Palmares” infracțional incredibil Vineri, 22 mai 2026, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi minori, în vârstă de 15 ani, ambii din localitatea Șibot, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. […]

Citește mai mult

Curier Județean

23-24 mai 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

23 mai 2026

De

Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 23-24 mai 2026. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz […]

Citește mai mult