Ziua Armatei Române va fi sărbătorită la Sebeș cu depuneri de flori și parada militarilor care activează pe raza municipiului....

Investiție majoră în dotarea Secțiilor de neonatologie din țară: 3 spitale din Alba vor primi echipamente moderne

Lipsa aparaturii medicale de ultimă generație, numărul mare al sarcinilor neurmărite medical și distanțele mari până la primul spital dotat, în zonele defavorizate, contribuie la creșterea mortalității infantile, capitol unde România deține primul loc din Uniunea Europeană. Organizația Salvați Copiii accelerează programul de combatere a mortalității infantile și anunță o investiție majoră, de un milion de euro, în 45 de secții de neonatologie de gradul 1 și 2 din 28 de județe ale țării.

Potrivit datelor centralizate la nivelul Uniunii Europene pentru anul 2020, România are cea mai mare rată a mortalității infantile din UE (5,6 la mia de copii născuți vii), urmată de Bulgaria și Slovacia (ambele cu rata de 5,1 la mie); la polul opus se află Estonia (1,4 la mia de copii născuți vii) și Finlanda (1,8 la mie). În cifre absolute, 1.008 copii cu vârsta sub un an au murit în anul 2021, în România, multe dintre aceste decese putând fi prevenite prin acces la servicii medicale în timpul sarcinii și prin dotarea maternităților și secțiilor de neonatologie cu aparatură medicală performantă.

Astfel, prin programul Împreună din prima zi”, finanțat de Fundația OMV Petrom, medicii vor avea la dispoziție aparatură și echipamente medicale performante, vitale pentru salvarea și îngrijirea nou-născuților prematuri sau cu patologii complexe. Nevoile transmise de unitățile medicale sunt dintre cele mai diverse: de la ventilatoare neonatale de generație nouă, mese de reanimare la incubatoare și alte echipamente medicale performante.

Mortalitatea infantilă rămâne un capitol sumbru pentru România, însă o treime dintre aceste decese pot fi prevenite prin dezvoltarea de programe de suport pentru mame și copii, precum și prin dotarea maternităților și secțiilor de nou-născuți cu echipamente medicale performante.

În cadrul proiectului „Împreună din prima zi” au fost evidențiate solicitările maternităților de grad 1 și grad 2, maternități care trebuie să fie dotate pentru a putea oferi asistență de urgență pentru nou-născuți. De multe ori, medicii maternităților de grad 2 sunt nevoiți să acorde asistență pentru prematurii mici până la realizarea transferului la o maternitate de grad 3. În aceste cazuri trebuie să ofere asistență medicală de urgență și trebuie să aibă la dispoziție echipamentele medicale performante pentru desfășurarea actului medical.

În cadrul proiectului vor ajunge echipamente la :

1. Alba, Spitalul Municipal Sebeș

2. Alba, Spitalul Municipal Aiud

3. Alba, Spitalul Municipal Blaj

4. Argeș, Spitalul Municipal Curtea de Argeș

5. Arad, Spitalul Orășenesc Ineu

6. Bihor, Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea” Marghita

7. Botoșani, Spitalul Municipal Dorohoi

8. Brăila, Spitalul Județean Brăila

9. Brașov, Spitalul Orășenesc Rupea

10. Buzău, Spitalul Orășenesc Nehoiu

11. Caraș-Severin, Spitalul Județean Resița

12. Caraș-Severin, Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș

13. Dâmbovița, Spitalul Municipal Moreni

14. Dolj, Spitalul Orășensesc Segarcea

15. Dolj, Spitalul Municipal Profesor Dr. Irinel Popescu Băilești

16. Dolj, Spitalul Clinic Filantropia Craiova

17. Dolj, Spitalul Filişanilor, Filiași

18. Dolj, Spitalul Orășenesc Dăbuleni

19. Galați, Spitalul Orășenesc Tg. Bujor

20. Galați, Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci

21. Harghita, Spitalul Municipal Gheorgheni

22. Hunedoara, Spitalul Județean Deva

23. Hunedoara, Spitalul Orășenesc Hațeg

24. Hunedoara, Spitalul Municipal Lupeni

25. Hunedoara, Spitalul Municipal Brad

26. Hunedoara, Spitalul Municipal Petroșani

27. Hunedoara, Spitalul Municipal ,,Al. Simionescu” Hunedoara

28. Iași, Sipitalul Clinic Obstetrică-Ginecologie Elena Doamna Iași

29. Iași, Spitalul Municipal de Urgență Pașcani

30. Iași, Spitalul Orășenesc Hârlău

31. Maramureș, Spitalul Municipal Sighetu Marmației

32. Mureș, Spitalul Municipal Sighișoara

33. Mureș, Spitalul Municipal Dr. Eugen Nicoară Reghin

34. Neamț, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț

35. Prahova, Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploiești

36. Prahova, Spitalul Municipal Câmpina

37. Olt, Spitalul Județean de Urgență Slatina

38. Sălaj, Spitalul Județean de Urgență Zalău

39. Satu-Mare, Spitalul Județean de Urgență Satu-Mare

40. Sibiu, Spitalul Municipal Mediaș

41. Suceava, Spitalul Municipal Fălticeni

42. Timiș, Spitalul Municipal Lugoj

43. Tulcea, Spitalul Județean de Urgență Tulcea

44. Vaslui, Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huși

45. Vaslui, Spitalul Municipal de Urgență “Elena Beldiman” Bârlad

Din anul 2010, Organizația Salvați Copiii a dotat 105 unități medicale (secții de neonatologie, terapie intensivă neonatală, secții de pediatrie și Obstetrică-Ginecologie) din toate județele țării, cu peste 1.020 de echipamente vitale, investind peste 8.500.000 de euro. Până la sfârșitul anului 2022, Salvați Copiii va dota cel puțin 55 de unități medicale cu echipamente performante, asigurând supraviețuirea și tratamentul adecvat pentru cel puțin 30.000 de copii.

Salvați Copiii România a demarat și un amplu proces de reabilitare a Blocului Operator și a Secției de Terapie Intensivă ale Maternității Polizu, din cadrul Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu- Rusescu”. Maternitatea este unitate de referință în domeniul sănătății mamei și copilului, aici vin să fie tratate sau să nască femei din toată țara, și sunt tratate gravide cu diverse afecțiuni materno-fetale, cazuri care necesită intervenție pentru bebeluși încă din primele secunde de viață sau femei cu patologii ginecologice diverse.

Doar în Secția de Terapie Intensivă și Blocul Operator ajung anual aproximativ 8.000 de paciente pentru intervenții chirurgicale complexe, de la sarcinile cu risc crescut până la patologii din sfera oncologică.

În cadrul procesului de reabilitare se au în vedere:

• Recompartimentarea și modernizarea spațiilor

• Modificarea circuitelor

• Schimbarea rețelei de distribuție a fluidelor și a gazelor medicale

• Realizarea sistemului de siguranță la patul pacientului

• Refacerea sistemului de ventilație

• Achiziționarea de echipamente vitale moderne.