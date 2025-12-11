Zilele de concediu de odihnă neefectuate din 2025: Cum se plătește și câți bani poate primi un angajat

Zilele de concediu de odihnă neefectuate: Cum se plătește și câți bani poate primi un angajat

Gestionarea zilelor de concediu de odihnă neefectuate rămâne un subiect sensibil, care generează frecvent confuzie în rândul salariaților. Legislația muncii trasează, însă, directive clare: ce se întâmplă cu zilele restante, care este termenul limită pentru reportarea lor și, mai ales, care este singura situație în care acestea pot fi compensate financiar.

Concediul de odihnă reprezintă un drept fundamental al tuturor angajaților, iar Codul Muncii prevede că durata minimă legală este de 20 de zile lucrătoare pe an. În unele domenii sau prin contracte colective de muncă, numărul total al zilelor de concediu poate fi mai mare. Este esențial de subliniat că acest drept nu poate fi restrâns în nicio împrejurare și nu depinde de situația personală sau profesională a salariatului, conform Playtech.

Acest drept are caracter personal și inalienabil, ceea ce înseamnă că nu poate fi transferat altcuiva și nici nu se poate renunța la el. Angajatorul nu îl poate limita sub nicio formă, iar salariatul nu îl poate ceda unui coleg.

Pe durata concediului de odihnă, angajatul primește o indemnizație care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, la care se adaugă sporurile și indemnizațiile permanente prevăzute în contract. Aceasta reprezintă plata aferentă zilelor de concediu efectiv utilizate.

Există totuși și excepții: personalul didactic plătit „cu ora” nu beneficiază de concediu de odihnă plătit pentru activitatea desfășurată în acest regim și nici nu primește vreo indemnizație pentru zilele neefectuate la încetarea contractului.

