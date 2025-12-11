Zilele de concediu de odihnă neefectuate din 2025: Cum se plătește și câți bani poate primi un angajat
Zilele de concediu de odihnă neefectuate: Cum se plătește și câți bani poate primi un angajat
Gestionarea zilelor de concediu de odihnă neefectuate rămâne un subiect sensibil, care generează frecvent confuzie în rândul salariaților. Legislația muncii trasează, însă, directive clare: ce se întâmplă cu zilele restante, care este termenul limită pentru reportarea lor și, mai ales, care este singura situație în care acestea pot fi compensate financiar.
Concediul de odihnă reprezintă un drept fundamental al tuturor angajaților, iar Codul Muncii prevede că durata minimă legală este de 20 de zile lucrătoare pe an. În unele domenii sau prin contracte colective de muncă, numărul total al zilelor de concediu poate fi mai mare. Este esențial de subliniat că acest drept nu poate fi restrâns în nicio împrejurare și nu depinde de situația personală sau profesională a salariatului, conform Playtech.
Acest drept are caracter personal și inalienabil, ceea ce înseamnă că nu poate fi transferat altcuiva și nici nu se poate renunța la el. Angajatorul nu îl poate limita sub nicio formă, iar salariatul nu îl poate ceda unui coleg.
Pe durata concediului de odihnă, angajatul primește o indemnizație care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, la care se adaugă sporurile și indemnizațiile permanente prevăzute în contract. Aceasta reprezintă plata aferentă zilelor de concediu efectiv utilizate.
Există totuși și excepții: personalul didactic plătit „cu ora” nu beneficiază de concediu de odihnă plătit pentru activitatea desfășurată în acest regim și nici nu primește vreo indemnizație pentru zilele neefectuate la încetarea contractului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Judecătoare, cu peste 20 de ani de experiență, moment surpriză la conferința de presă a CAB: A luat cuvântul și a spus că mărturiile din documentarul Recorder sunt adevărate
Judecătoare, cu peste 20 de ani de experiență, moment surpriză la conferința de presă a CAB: A luat cuvântul și a spus că mărturiile din documentarul Recorder sunt adevărate În aceste momente se desfășoară o conferință de presă la Curtea de Apel Buurești care are ca și rol să răspundă mărturiilor din documentarul Recorder. Înainte […]
Fostul judecător Cristi Danileț, scrisoare deschisă pentru președinte și premier după documentarul Recorder: ,,Iată ce aveți de făcut”
Fostul judecător Cristi Danileț, scrisoare deschisă pentru președinte și premier după documentarul Recorder: ,,Iată ce aveți de făcut” Două scrisori deschise, adresate președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan, au fost publicate de fostul judecător Cristi Danileț. Gestul este o urmare a materialului Recorder, intitulat ,,Justiție capturată” în care se dezvăluie mai multe probleme din […]
Profesorul Andrei Marga, analiză dură despre calitatea democrației și a economiei: ”Inși” cu pregătire precară care fac propagandă, taxând pe oricine le contestă politicile
Profesorul Andrei Marga, analiză dură despre calitatea democrației și a economiei: ”Inși” cu pregătire precară care fac propagandă, taxând pe oricine le contestă politicile Profesorul Andrei Marga revine în spațiul public cu o analiză dură. Pornind de la The National Security Strategy of the United States of America, acesta subliniază că Europa, în special Uniunea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Judecătoare, cu peste 20 de ani de experiență, moment surpriză la conferința de presă a CAB: A luat cuvântul și a spus că mărturiile din documentarul Recorder sunt adevărate
Judecătoare, cu peste 20 de ani de experiență, moment surpriză la conferința de presă a CAB: A luat cuvântul și...
Fostul judecător Cristi Danileț, scrisoare deschisă pentru președinte și premier după documentarul Recorder: ,,Iată ce aveți de făcut”
Fostul judecător Cristi Danileț, scrisoare deschisă pentru președinte și premier după documentarul Recorder: ,,Iată ce aveți de făcut” Două scrisori...
Știrea Zilei
VIDEO | O nouă creșă, construită la Blaj cu fonduri europene: Investiție de aproape 4,9 milioane de lei
O nouă creșă, construită la Blaj cu fonduri europene: Investiție de aproape 4,9 milioane de lei O nouă creşă se...
Carmen Spătăcean câștigă definitiv procesul cu Instituția Prefectului. Curtea de Apel Alba Iulia a suspendat, definitiv, efectele ordinului prefectului de Alba prin care s-a dispus încetarea mandatului de consilier local
Carmen Spătăcean câștigă definitiv procesul cu Instituția Prefectului. Curtea de Apel Alba Iulia a suspendat, definitiv, efectele ordinului prefectului de...
Curier Județean
FOTO | „Arta care dăruiește speranță” – Expoziție caritabilă pentru 47 de familii din zonele izolate ale Trascăului. Lucrările expuse, achiziționate prin donații
„Arta care dăruiește speranță” – Expoziție caritabilă pentru 47 de familii din zonele izolate ale Trascăului. Lucrările expuse, achiziționate prin...
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune față-spate între două mașini la intersecția dintre Calea Moților și strada Aurel Vlaicu. O șoferiță a ajuns la spital
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune față-spate între două mașini la intersecția dintre Calea Moților și strada Aurel Vlaicu. O...
Politică Administrație
FOTO | Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice
Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice La Sântimbru continuă modernizarea școlii, în urmă...
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii Într-un context...
Opinii Comentarii
11 decembrie – Ziua internațională a munților
11 decembrie – Ziua internațională a munților Ziua internațională a munților, care este celebrată în fiecare an la 11 decembrie,...
10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului
10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului Ziua internațională a drepturilor omului este marcată în întreaga lume la 10 decembrie....