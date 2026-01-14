Actualitate

Zile și nopți cu vreme foarte rece în România. Ministerul Sănătății: „Limitați deplasările în aer liber și expunerea prelungită la frig, mai ales a mâinilor și picioarelor!”

În aceste zile cu temperaturi extrem de scăzute, Ministerul Sănătăţii recomandă populaţiei să asculte sfatul medicilor, să evite deplasările în spații deschise și expunerea la frig, să respecte regulile de igienă pentru evitarea îmbolnăvirilor şi să consume alimente bogate în proteine, fructe şi legume.

Recomandări generale

• Evitați frigul: Limitați deplasările în aer liber și expunerea prelungită la frig, mai ales a mâinilor și picioarelor, pentru a preveni degerăturile.

• Îmbrăcăminte: Purtați haine călduroase, căciuli, mănuși, fular, și încălțăminte adecvată; evitați umezeala.

• Alimentație: Consumați alimente bogate în proteine, fructe și legume; evitați consumul de alcool.

• Igienă: Respectați regulile de igienă (spălarea cu apă și săpun).

• Locuințe: Încălziți corespunzător locuințele și nu folosiți instalații improvizate, pentru a preveni intoxicațiile cu monoxid de carbon.

Recomandări pentru grupuri vulnerabile

• Vârstnici și bolnavi: Persoanele vârstnice, mai ales cele cu afecțiuni cardiace/respiratorii, trebuie să evite deplasările și locurile aglomerate.

• Copii: Nu lăsați copiii să aștepte singuri în mașini parcate și evitați transporturile lungi în vehicule neîncălzite corespunzător.

Ministerul Sănătății monitorizează, prin direcțiile de sănătate publică, situația de la nivelul unităților sanitare, astfel încât acestea să poată primi, tria și interna un număr mai mare de pacienți.

De asemenea, serviciile de ambulanță județene vor suplimenta, în această perioadă, numărul de echipaje și mașinile de intervenție, dacă este necesar, se precizează într-o comunicare publică.

