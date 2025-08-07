Zile libere în 2026: Când pică sărbătorile legale. Calendarul minivacanțelor de anul viitor
Zile libere 2026: În ce zile pică sărbătorile legale și care este calendarul minivacanțelor de anul viitor
Anul viitor, 2026, vine cu vești bune pentru angajaţii români în ceea ce privește zilele libere legale și oportunitățile de mini-vacanțe. Vor fi 17 zile libere legale, dintre care 12 cad în timpul săptămânii, ceea ce înseamnă șanse reale de pauze extinse de la muncă și școală, mai ales dacă sunt combinate cu weekenduri sau concedii.
2026 le oferă românilor mai multe ocazii de relaxare decât în anii anteriori, cu numeroase sărbători legale care pică în timpul săptămânii. Dacă sunt planificate din timp, aceste zile pot fi transformate în adevărate mini-vacanțe fără un consum mare de concediu.
Angajaţii români au 16 sărbători legale în 2026
În anul 2026, românii vor beneficia de 17 zile libere legale, din care 12 cad în timpul săptămânii, conform datelor oficiale publicate pentru sărbătorile naționale.
Când pică minivacanţele
2026 începe cu un weekend prelungit chiar din prima săptămână. 1 și 2 ianuarie cad joi și vineri, astfel că românii vor avea patru zile libere legate, până duminică, 4 ianuarie.
În aprilie, urmează vacanța de Paște. Vinerea Mare pică pe 10 aprilie, iar prima și a doua zi de Paște, pe 12 și 13 aprilie – ceea ce creează din nou un weekend prelungit de patru zile.
Ziua Muncii, 1 Mai, cade într-o zi de vineri, fiind un nou prilej pentru o mini-vacanță de trei zile.
Rusaliile vor fi sărbătorite pe 31 mai (duminică) și 1 iunie (luni) – o combinație fericită, mai ales că 1 iunie este și Ziua Copilului, zi liberă legală în România. Astfel, elevii și părinții pot profita de o pauză binemeritată.
Spre finalul anului, vin două alte perioade ideale pentru vacanțe: Sfântul Andrei (30 noiembrie) și Ziua Națională a României (1 decembrie) cad luni și marți, oferind un potențial weekend prelungit de patru zile, dacă este luată liber și ziua de vineri precedentă.
În decembrie, Crăciunul pică pe 25 și 26 decembrie (vineri și sâmbătă) – din nou, o ocazie de a lega o mini-vacanță, mai ales pentru cei care își pot lua liber pe 24 decembrie, ajungând astfel la patru zile de odihnă.
Angajaţii din învăţământ au zile libere în plus
Angajații din învățământ, cadre didactice și personal auxiliar, beneficiază în 2026 atât de zilele libere legale valabile pentru toți salariații, cât și de zile suplimentare prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă.
Astfel spus, cadrele didactice și personalul auxiliar din sistemul de învățământ în 2026 beneficiază de un total de aproximativ 20 de zile libere, prin combinarea zilelor legale și a celor specifice sectorului, conform CCM. În anul școlar 2025–2026, acestea includ:
-5 iunie 2026 – Ziua Învățătorului
-5 octombrie 2026 – Ziua Mondială a Educației
-A treia zi de Paște (marți, după Paștele Ortodox din 2026).
Calendarul complet al zilelor libere legale pe 2026
România are în 2026 17 zile libere legale, dintre care 12 cad în timpul săptămânii și 5 în weekend, potrivit calendarului oficial Reddit+5Digi24+5Sursa Sigura+5:
-1, 2 ianuarie – Anul Nou
-6, 7 ianuarie – Boboteaza și Sfântul Ioan
-24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române
-10, 12, 13 aprilie – Vinerea Mare și Paștele
-1 mai – Ziua Muncii
-31 mai – Rusaliile
-1 iunie – Ziua Copilului (coincide cu a doua zi de Rusalii)
-15 august – Adormirea Maicii Domnului
-30 noiembrie – Sfântul Andrei
-1 decembrie – Ziua Națională
-25, 26 decembrie – Crăciunul.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
România pe ultimul loc în UE, după durata vieții profesionale. Participarea femeilor pe piața muncii tot mai scăzută
România pe în coada clasamentului UE, după durata vieții profesionale. Participarea femeilor pe piața muncii tot mai scăzută În România, durata vieții profesionale a ajuns pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Durata este de puțin peste 32 de ani, potrivit datelor Eurostat. Acum 20 de ani, ne situam în fruntea țărilor în care se muncea […]
La aproape 36 de ani de la Revoluția din 1989, tot mai mulți români, nostalgici după vremurile dictaturii ceaușiste. O fi fost mai bine, o fi fost mai rău…
La aproape 36 de ani de la Revoluția din 1989, tot mai mulți români, oftează după vremurile dictaturii ceaușiste. O fi fost mai bine, o fi fost mai rău… Aproape 36 de ani au trecut de scânteia care a aprins Revoluția din 1989, când românii au ieșit în stradă și au strigat „Libertate!”, „Jos comunismul! […]
Noi RADARE pe șoselele din România: Unde sunt amplasate și ce sancțiuni riscă șoferii vitezomani
Noi RADARE pe șoselele din România: Unde sunt amplasate și ce sancțiuni riscă șoferii vitezomani În urma unei acțiuni europene dedicate creșterii siguranței rutiere, Poliția Rutieră din România a intensificat controalele pe drumurile naționale prin amplasarea de noi radare. Ca parte a unei acțiuni europene dedicate creșterii siguranței rutiere, Campania „Roadpol-Speed”, derulată între 5 și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Zile libere în 2026: Când pică sărbătorile legale. Calendarul minivacanțelor de anul viitor
Zile libere 2026: În ce zile pică sărbătorile legale și care este calendarul minivacanțelor de anul viitor Anul viitor, 2026,...
România pe ultimul loc în UE, după durata vieții profesionale. Participarea femeilor pe piața muncii tot mai scăzută
România pe în coada clasamentului UE, după durata vieții profesionale. Participarea femeilor pe piața muncii tot mai scăzută În România,...
Știrea Zilei
FOTO | Vlad Petru Popa, elev al Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, bursier al Academiei Române: A participat la o tabără de vară a tinerilor de elită
Vlad Petru Popa, elev al Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, bursier al Academiei Române: A participat la...
SPRIJIN pentru Carmen, mămica din Alba diagnosticată cu o formă gravă de cancer: Concert caritabil de pricesne la Biserica „Sfânta Ecaterina” din Alba Iulia. Când va avea loc
SPRIJIN pentru Carmen, mămica din Alba diagnosticată cu o formă gravă de cancer: Concert caritabil de pricesne la Biserica „Sfânta...
Curier Județean
FOTO | Loc de picnic sub semnul cifrei 6 amenajat în Poiana Galdei: În apropiere copiii se pot juca în siguranță
Loc de picnic sub semnul cifrei 6 amenajat în Poiana Galdei A fost amenajat un loc special pentru picnic în...
UPDATE VIDEO | Incident rutier pe DN 1: Un cetățean nepalez rănit, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică în afara drumului
Incident rutier pe DN 1: Un cetățean nepalez rănit, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică în afara...
Politică Administrație
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost...
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții Consiliul...
Opinii Comentarii
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla este pomenită...
6 august | Schimbarea la față a Domnului: Tradiţii şi obiceiuri. Ce nu ai voie să faci de Obrejenia sau Probejenia
6 august | Schimbarea la față a Domnului: Tradiţii şi obiceiuri. Ce nu ai voie să faci de Obrejenia sau...