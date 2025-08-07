Zile libere în 2026: Când pică sărbătorile legale. Calendarul minivacanțelor de anul viitor

Zile libere 2026: În ce zile pică sărbătorile legale și care este calendarul minivacanțelor de anul viitor

Anul viitor, 2026, vine cu vești bune pentru angajaţii români în ceea ce privește zilele libere legale și oportunitățile de mini-vacanțe. Vor fi 17 zile libere legale, dintre care 12 cad în timpul săptămânii, ceea ce înseamnă șanse reale de pauze extinse de la muncă și școală, mai ales dacă sunt combinate cu weekenduri sau concedii.

2026 le oferă românilor mai multe ocazii de relaxare decât în anii anteriori, cu numeroase sărbători legale care pică în timpul săptămânii. Dacă sunt planificate din timp, aceste zile pot fi transformate în adevărate mini-vacanțe fără un consum mare de concediu.

Angajaţii români au 16 sărbători legale în 2026

În anul 2026, românii vor beneficia de 17 zile libere legale, din care 12 cad în timpul săptămânii, conform datelor oficiale publicate pentru sărbătorile naționale.

Când pică minivacanţele

2026 începe cu un weekend prelungit chiar din prima săptămână. 1 și 2 ianuarie cad joi și vineri, astfel că românii vor avea patru zile libere legate, până duminică, 4 ianuarie.

În aprilie, urmează vacanța de Paște. Vinerea Mare pică pe 10 aprilie, iar prima și a doua zi de Paște, pe 12 și 13 aprilie – ceea ce creează din nou un weekend prelungit de patru zile.

Ziua Muncii, 1 Mai, cade într-o zi de vineri, fiind un nou prilej pentru o mini-vacanță de trei zile.

Rusaliile vor fi sărbătorite pe 31 mai (duminică) și 1 iunie (luni) – o combinație fericită, mai ales că 1 iunie este și Ziua Copilului, zi liberă legală în România. Astfel, elevii și părinții pot profita de o pauză binemeritată.

Spre finalul anului, vin două alte perioade ideale pentru vacanțe: Sfântul Andrei (30 noiembrie) și Ziua Națională a României (1 decembrie) cad luni și marți, oferind un potențial weekend prelungit de patru zile, dacă este luată liber și ziua de vineri precedentă.

În decembrie, Crăciunul pică pe 25 și 26 decembrie (vineri și sâmbătă) – din nou, o ocazie de a lega o mini-vacanță, mai ales pentru cei care își pot lua liber pe 24 decembrie, ajungând astfel la patru zile de odihnă.

Angajaţii din învăţământ au zile libere în plus

Angajații din învățământ, cadre didactice și personal auxiliar, beneficiază în 2026 atât de zilele libere legale valabile pentru toți salariații, cât și de zile suplimentare prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă.

Astfel spus, cadrele didactice și personalul auxiliar din sistemul de învățământ în 2026 beneficiază de un total de aproximativ 20 de zile libere, prin combinarea zilelor legale și a celor specifice sectorului, conform CCM. În anul școlar 2025–2026, acestea includ:

-5 iunie 2026 – Ziua Învățătorului

-5 octombrie 2026 – Ziua Mondială a Educației

-A treia zi de Paște (marți, după Paștele Ortodox din 2026).

Calendarul complet al zilelor libere legale pe 2026

România are în 2026 17 zile libere legale, dintre care 12 cad în timpul săptămânii și 5 în weekend, potrivit calendarului oficial Reddit+5Digi24+5Sursa Sigura+5:

-1, 2 ianuarie – Anul Nou

-6, 7 ianuarie – Boboteaza și Sfântul Ioan

-24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române

-10, 12, 13 aprilie – Vinerea Mare și Paștele

-1 mai – Ziua Muncii

-31 mai – Rusaliile

-1 iunie – Ziua Copilului (coincide cu a doua zi de Rusalii)

-15 august – Adormirea Maicii Domnului

-30 noiembrie – Sfântul Andrei

-1 decembrie – Ziua Națională

-25, 26 decembrie – Crăciunul.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI