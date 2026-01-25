Zile libere 2026: Când va fi următoarea mini-vacanţă și câte vor avea românii în total anul acesta
Zile libere 2026: Când va fi următoarea mini-vacanţă și câte vor avea românii în total anul acesta
În anul 2026, românii vor avea un număr semnificativ de zile libere legale, prin care pot fi planificate mai multe perioade de „mini-vacanţă”. Conform datelor oficiale, în 2026 vor fi 17 sărbători legale, dintre care 12 pică în timpul săptămânii.
Zile libere. Mini-vacanţă de Paștele ortodox 2026
Aceste zile libere oferă oportunități excelente de odihnă prelungită, dacă angajații își iau câteva zile de concediu strategic. Iată câteva dintre cele mai atractive momente de relaxare pe care românii le pot planifica pentru anul 2026:
Anul începe foarte generos: 1 și 2 ianuarie (joi și vineri) sunt libere legal, iar weekendul imediat după le poate transforma într-o pauză de patru zile. Mai mult, mai sunt libere și 6 ianuarie (Boboteaza) și 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul).
Paștele ortodox cade în 2026 pe 12 aprilie (duminică), iar 13 aprilie (luni) este a doua zi de Paște – ambele zile nelucrătoare. În plus, 10 aprilie, adică Vinerea Mare, este de asemenea zi liberă legală. Astfel, românii pot avea o mini-vacanță de patru zile consecutive (vineri-luni), fără să epuizeze prea multe zile de concediu.
Weekend prelungit de 1 Mai
1 mai – Ziua Muncii – este zi liberă legală și cade într-o zi de vineri în 2026, potrivit surselor oficiale. Asta oferă un weekend de trei zile, perfect pentru o escapadă scurtă sau pentru relaxare acasă.
Un alt moment interesant este la sfârșitul primăverii: 31 mai (duminică) este Ziua Rusaliilor, iar 1 iunie (luni) este atât a doua zi de Rusalii, cât și Ziua Copilului. Astfel, cele două sărbători se suprapun într-un weekend + zi de luni liberă, oferind încă o minivacanță de două-trei zile, cu o semnificație dublă.
Pe 15 august, care este sâmbătă în 2026, se sărbătorește Adormirea Maicii Domnului – zi nelucrătoare. Deși cade într-un weekend, pentru cei care au program flexibil sau pot începe concediul mai devreme, e moment prielnic pentru o mică escapadă de vară.
Mini-vacanță de Sfântul Andrei și Ziua Națională
La finalul toamnei, un alt interval potrivit pentru concediu apare în jurul sărbătorilor naționale: 30 noiembrie (Sfântul Andrei, luni) urmat de 1 decembrie (Ziua Națională a României, marți). Așadar, cu două zile libere legale, plus weekendul anterior sau ulterior, se poate construi o vacanță de patru zile consecutive, dacă se adaugă o zi de concediu.
Anul 2026 se încheie cu atmosfera de sărbătoare: 25 decembrie (vineri) și 26 decembrie (sâmbătă) sunt ambele zile libere legale. Astfel, Crăciunul oferă un weekend prelungit de două zile în mod legal, fiind moment ideal pentru relaxare familiala sau călătorii de iarnă.
Pe ansamblu, românii vor beneficia în 2026 de 17 zile libere legale, potrivit calendarului oficial. Dintre acestea, numeroase sărbători permit organizarea de mini-vacanţe foarte eficiente, în special la începutul anului, de Paște, de 1 Mai, Rusalii și la final de an. Prin gestionarea inteligentă a zilelor de concediu, angajații pot transforma aceste libere în perioade de odihnă reală, fără a consuma prea mult din concediul anual.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
26-27 ianuarie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară: Râurile vizate
26-27 ianuarie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară: Râurile vizate Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis atenționare duminică, 25 ianuarie 2026, o avertizare cod galben de inundații, valabilă în Alba și alte județe din țară. Sunt prognozate scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi […]
Voucherele pentru energie, aplicate și la gaz din 2026: 50 de lei pentru factura la curent, 100 de lei pentru gaze, ajutoarele pentru consumatorii vulnerabili, anunțate de ministrul Energiei
Voucherele pentru energie, aplicate și la gaz din 2026: 50 de lei pentru factura la curent, 100 de lei pentru gaze, ajutoarele pentru consumatorii vulnerabili, anunțate de ministrul Energiei Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat sâmbătă, 24 ianuarie 2026, într-un interviu difuzat de Antena 3 CNN, că în cazul prețului la energia electrică, pentru consumatorul […]
VIDEO | Imagini SPECTACULOASE de pe șantierul subteran al autostrăzii A1 Lugoj – Deva: Secţiunea Margina – Holdea a depășit stadiul de 50%
Imagini SPECTACULOASE de pe șantierul subteran al autostrăzii A1 Lugoj – Deva: Secţiunea Margina – Holdea a depășit stadiul de 50% Lucrările de pe secţiunea Margina – Holdea a autostrăzii Lugoj – Deva (A1) a atins un stadiu fizic de 52%, asocierea de constructori intenţionând să finalizeze lucrările în 2026, a anunţat recent directorul general […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
26-27 ianuarie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară: Râurile vizate
26-27 ianuarie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară: Râurile vizate Institutul Național de...
Zile libere 2026: Când va fi următoarea mini-vacanţă și câte vor avea românii în total anul acesta
Zile libere 2026: Când va fi următoarea mini-vacanţă și câte vor avea românii în total anul acesta În anul 2026,...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
FOTO | Paul Tomiță, ardeleanul „neaoș” de la Pianu care a promovat golful în România comunistă: Povestea profesorului de golf care a înființat primul club și teren de golf din țară
FOTO | Paul Tomiță, ardeleanul „neaoș” de la Pianu care a promovat golful în România comunistă: Povestea profesorului de golf...
Curier Județean
Șoferi din Ighiu și Cugir, prinși băuți la volan de polițiști: Ce alcoolemie aveau conducătorii auto
Șoferi din Ighiu și Cugir, prinși băuți la volan de polițiști: Ce alcoolemie aveau conducătorii auto Doi șoferi, din Ighiu...
SCANDAL la Albac: Bărbat de 44 de ani, REȚINUT după ce și-a amenințat cumnatul și i-a spart ușa și un geam al casei
SCANDAL la Albac: Bărbat de 44 de ani, REȚINUT după ce și-a amenințat cumnatul și i-a spart ușa și un...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
25 ianuarie: Sunt sărbătoriți Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ierarh Bretanion, episcopul Tomisului
25 ianuarie: Sunt sărbătoriți Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ierarh Bretanion, episcopul Tomisului Rugăciunea la Grigorie Teologul este una dintre...
25 ianuarie – Ziua Internațională a Persoanelor Rebele: Trezește rebelul din tine!
25 ianuarie – Ziua Internațională a Persoanelor Rebele: Trezește rebelul din tine! Data de 25 ianuarie marchează Ziua Internațională a...