Zile libere 2026 | Când va fi Paștele Ortodox și câte zile libere au românii în acest an
Zile libere 2026 | Când va fi Paștele Ortodox și câte zile libere au românii în acest an
Românii au 17 zile libere legale în 2026, iar 12 dintre acestea sunt în timpul săptămânii. Unele dintre cele mai atractive perioade pentru mini-vacanțe sunt reprezentate de: 1 Mai, Rusalii, dar și sărbătorile de la sfrâșitul anului.
Când cade Paștele ortodox și cum poate fi prelungită vacanța
Paștele ortodox din 2026 cade pe 12 aprilie, duminică, iar a doua zi de Paște, 13 aprilie, este, de asemenea, nelucrătoare. Vinerea Mare, 10 aprilie, completează mini-vacanța, oferind astfel românilor o perioadă de patru zile consecutive de odihnă, de vineri până luni, fără a consuma prea multe zile din concediul anual.
Această perioadă este ideală pentru excursii scurte, relaxare acasă sau petrecerea timpului alături de familie. La începutul anului, românii s-au bucurat deja de un început generos: 1 și 2 ianuarie (joi și vineri) au fost zile libere legale, oferind un weekend prelungit de patru zile.
De asemenea, zilele de 6 și 7 ianuarie (Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul) au reprezentat alte momente de pauză pentru angajați, facilitând perioade de odihnă suplimentare.
Ce alte sărbători oferă mini-vacanțe în 2026
1 Mai – Ziua Muncii – cade într-o zi de vineri, oferind un weekend de trei zile, perfect pentru o scurtă escapadă sau relaxare acasă. La sfârșitul primăverii, 31 mai (duminică) coincide cu Ziua Rusaliilor, iar 1 iunie (luni) este atât a doua zi de Rusalii, cât și Ziua Copilului, generând o mini-vacanță de două-trei zile cu semnificație dublă.
Pe 15 august, Adormirea Maicii Domnului cade sâmbătă. Cei care își pot lua o zi liberă vineri sau luni pot prelungi perioada pentru o mică escapadă de vară. La finalul anului, 30 noiembrie (Sfântul Andrei, luni) și 1 decembrie (Ziua Națională, marți) permit, împreună cu weekendul anterior, o vacanță de patru zile dacă se adaugă o zi de concediu.
Cum pot fi gestionate zilele libere pentru mini-vacanțe eficiente
Pe ansamblu, românii vor beneficia de 17 zile libere legale, dintre care numeroase sărbători permit organizarea de mini-vacanțe foarte eficiente.
Prin gestionarea inteligentă a zilelor de concediu, angajații pot transforma aceste libere în perioade de odihnă reală, fără a consuma prea multe zile din concediul anual.
Mini-vacanțele de Paște, 1 Mai, Rusalii și Crăciun sunt momente ideale pentru relaxare, recreere sau escapade scurte, maximizând beneficiile zilelor libere oferite de calendarul oficial din 2026.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cum ne întărim imunitatea în sezonul virozelor: Recomandările medicilor pentru această perioadă
Cum ne întărim imunitatea în sezonul virozelor: Recomandările medicilor pentru această perioadă Oscilațiile de temperatură din această perioadă sunt un real pericol pentru imunitate. Medicii ne recomandă câteva obiceiuri simple pentru a ne feri de gripă sau viroze. Medicii avertizează că, în această perioadă, sistemul imunitar este mai scăzut, iar virozele sunt în creștere. Aceștia […]
Indemnizația pentru creșterea copilului 2026: Cine beneficiază de sume mai mari
Indemnizația pentru creșterea copilului 2026: Cine beneficiază de sume mai mari Părinții care au un nou născut pot beneficia, în 2026, de indemnizație pentru creșterea copilului, dacă îndeplinesc condițiile legale impuse de Ministerul Muncii Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Acest drept poate fi socilitat atât de către mamă, cât și de către tată, având, totodată, […]
Guvern minoritar în România? Premierul Ilie Bolojan: „Nu exclud ca acest lucru să se poată întâmpla”
Guvern minoritar în România? Ilie Bolojan: „Nu exclud ca acest lucru să se poată întâmpla” „Într-o situație de criză politică, am mai ajuns la guverne minoritare. Nu exclud ca acest lucru să se poată întâmpla, dar este de dorit să avem stabilitate politică și comportamente responsabile ale partidelor politice. O parte dintre indicatorii după care […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum ne întărim imunitatea în sezonul virozelor: Recomandările medicilor pentru această perioadă
Cum ne întărim imunitatea în sezonul virozelor: Recomandările medicilor pentru această perioadă Oscilațiile de temperatură din această perioadă sunt un...
Indemnizația pentru creșterea copilului 2026: Cine beneficiază de sume mai mari
Indemnizația pentru creșterea copilului 2026: Cine beneficiază de sume mai mari Părinții care au un nou născut pot beneficia, în...
Știrea Zilei
Chatbot bazat pe Inteligență Artificială pentru accesul la acte și proceduri administrative al cetățenilor din două localități din Alba: Proiect inedit în valoare de peste 2,4 milioane de lei
Chatbot bazat pe Inteligență Artificială pentru accesul la acte și proceduri administrative al cetățenilor din două localități din Alba Consiliul...
Contracte bănoase de cadastru cu fonduri publice obținute de firmele familiei șefului ANCPI, Laurențiu Alexandru Blaga, originar din Alba: Anchetă a publicației „Libertatea”
Contracte bănoase de cadastru cu fonduri publice obținute de firmele familiei șefului ANCPI, Laurențiu Alexandru Blaga, originar din Alba: Anchetă...
Curier Județean
FOTO | Doi tineri din Hunedoara rătăciți pe munte în Alba: Încercau să ajungă la Șureanu, dar au fost direcționați greșit de o aplicație de orientare
Doi tineri din Hunedoara rătăciți pe munte în Alba: Încercau să ajungă la Șureanu, dar au fost direcționați greșit de...
28 ianuarie 2026 | COD GALBEN de CEAȚĂ și GHEȚUȘ în zona joasă din județul Alba: Localitățile vizate
COD GALBEN de CEAȚĂ și GHEȚUȘ în zona joasă din județul Alba: Localitățile vizate Zona joasă din județul Alba este...
Politică Administrație
FOTO | Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului
Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului Poliția Locală Aiud a...
Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în legislativul județean
Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în...
Opinii Comentarii
Calendar ortodox: 28 ianuarie – este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, autorul celei mai frumoase rugăciuni a Ortodoxiei
Calendar ortodox: 28 ianuarie – este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, autorul celei mai frumoase rugăciuni a Ortodoxiei În data de...
27 ianuarie – Ziua prăjiturii cu ciocolată. Idei de rețete pentru deserturi delicioase
27 ianuarie – Ziua prăjiturii cu ciocolată. Idei de rețete pentru deserturi delicioase 27 ianuarie este ziua care sărbătorește prăjitura...