ZF afaceri de la zero: Ioana Ciortea, din județul Alba, a investit peste 20.000 de euro într-o plantație de cătină și a ajuns la producția a 1.000 de sticle pe zi

O absolventă a Facultății de Medicină din Cluj, a pornit în anul 2021 propria afacere cu o plantație de 9.000 de pomi de cătină, în județul Alba, în urma unei investiții de peste 20.000 de euro, scrie zf.ro

„Pentru că iubesc natura şi tot ceea ce are ea să ne ofere pentru a ne sprijini sănătatea, am ales ca în anul 2012 să înfiinţez o plantaţie cu peste 9.000 de copăcei în judeţul Alba în Gârbova de Sebeş. Totodată, am decis ca această plantaţie să fie îngrijită într-o manieră cât mai natural, fără pesticide, fără chimicale şi astfel că, la trei ani de la debutul demersurilor de certificare, am reuşit să obţinem şi recunoaşterea ca plantaţie ecologică“, a povestit Ioana Ciortea.

În prezent, site-ul nectarcatina.com este principalul mod de vânzare a brandului Strop de Soare, care include suc concentrate de cătină cu miere, cu aronia sau ulei esenţial de grepfrut. Dacă la începutul businessului, în urmă cu 10 ani, beneficiile cătinei nu erau foarte cunoscute pentru consumatorii români, în prezent, acest produs este căutat în special pentru întărirea imunităţii.

„Momentan aceste sucuri sunt produse prin presare la rece, sunt nepasteurizate pentru că am ales să le păstrăm în varianta lor cât mai crudă pentru a avea un efect puternic terapeutic şi ele sunt fără adaos de zahăr sau de apă“, a mai spus Ioana Ciortea.

Ea activa în domeniul medical înainte de a porni propriul business, fiind de profesie tehnicial de imagistică şi radiologie medicală. Deşi în 2012 a pornit businessul, primele recolte din plantaţia de cătină au venit şase ani mai târziu.

Ulterior însă, pomii de cătină au început să dea o recoltă din ce în ce mai mare. Capacitatea de producţie a brandului Stop de Soare este de circa 1.000 de sticle pe zi, iar preţurile pentru nectarul de cătină este cuprins între 15 şi 19 lei.

„Am ales acest nume – Strop de Soare, pentru că soarele este un element foarte important în dezvoltarea arbuştilor din cătină, iar plantaţia noastră este localizată cu o expunere îndelungată la soare. Este de asemenea într-un loc cu aer curat, nepoluat“, a mai spus fondatoarea businessului.

Trei oameni lucrează la producţia de nectar de cătină, care se ocupă de la cosmetizarea plantaţiei şi îngrijirea acesteia, până la ambalare, etichetare, promovare. Planurile de viitor pentru business urmăresc creşterea echipei, dar şi a capacităţii de producţie.

„În general, perioada cea mai ocupată pentru noi este în toamnă, când toată lumea îşi doreşte să se imunizeze pentru sezonul rece. Noi am mizat mai mult pe vânzarea online, clienţii ne ştiu în mare parte de acolo. Vindem la nivel local, avem colaboratori în Alba Iulia, dar şi în ţară. Noi recomandăm să se consume un 30-40 ml pe zi în cazul adulţilor şi 15-20 ml pe zi în cazul copiilor“, a mai adăugat Ioana Ciortea.

Ea spune că depinde de vreme pentru producţia de cătină, fiind un business în domeniul agriculturii. În anii cu secetă, producţia este mai mică, însă beneficiile produselor o determină pe antreprenoare să depăşească aceste provocări.

„Cătina este cunoscută pentru susţinerea imunităţii, acesta este motivul principal pentru care toată lumea o caută. Pe lângă aceste beneficii asupra imunităţii, ea mai are şi o contribuţie asupra tonusului general al organismului, are efect vitaminizant, efect de stimulare a circulaţiei, ajută circulaţia cerebrală, inima“, a mai spus antreprenoarea.

Odată cu pandemia de COVID-19, oamenii au căutat din ce în ce mai mult să îşi îmbunătăţească imunitatea, astfel că brandul Strop de Soare a avut un trend ascendent. Pentru anul 2022, fondatoarea businessului vrea să crească gama de produse şi numărul de angajaţi, dar şi de clienţi şi colaboratori.

„Ador provocările, le văd ca pe o oportunitate de a învăţa, de a dezvolta, chiar de a-mi schimba perspectivele. Bineînţeles că nu este uşor să fii antreprenor, dar pentru mine este o bucurie să am libertatea să fac ceea ce îmi doresc. Energia o iau din feedback-ul clienţiilor pentru că ei ne susţin foarte mult cu aprecierile şi cu fidelitatea“, a mai spus Ioana Ciortea.

Sursa: zf.ro