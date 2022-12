ZECI de șoferi beți sau drogați, prinși de polițiștii din Alba săptămâna trecută: Dosare penale și amenzi pe bandă rulantă

Douăzeci de conducători auto au fost depistați, săptămâna trecută, în timp ce conduceau sub influența alcoolului sau a drogurilor. Șapte dintre ei s-au ales cu dosare penale, iar față de restul a fost luată măsura sancționării contravenționale. Poliția rutieră reamintește conducătorilor auto că șofatul este incompatibil cu consumul de alcool sau droguri.

În perioada 05 – 11 decembrie 2022, polițiștii rutieri din județul Alba au organizat o acțiune pentru combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive.

Polițiștii rutieri, sprijiniți de polițiștii de ordine publică, au testat 1.199 de conducători auto, privind consumul de băuturi alcoolice, aparatele etilotest indicând rezultate pozitive în 18 cazuri.

În 5 situații, valoarea indicată a fost mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar conducătorii auto au fost conduși la spital unde le-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei, cercetările fiind continuate, în cadrul unor dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Totodată, în urma testărilor efectuate cu aparatele drogtest, pentru doi conducători auto a rezultat că erau sub influența substanțelor psihoactive și au fost conduși la spital pentru recoltarea mostrelor biologice.

Poliția rutieră reamintește conducătorilor auto că șofatul este incompatibil cu consumul de alcool sau droguri și le readuce în atenție câteva aspecte:

-Șansele de a fi implicat într-un accident rutier cresc în mod semnificativ în cazul în care s-au consumat băuturi alcoolice sau droguri.

-Potrivit prevederilor legale, persoanele care conduc sub influența băuturilor alcoolice, depistate în trafic cu o îmbibație alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge, riscă pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani sau amendă. Pe timpul cercetării penale, permisul de conducere este reținut, fără drept de circulație. Același articol de lege sancționează conducerea sub influența substanțelor psihoactive;

În cazul în care conducătorul auto prezintă o îmbibație alcoolică sub 0,80 g/l alcool pur în sânge, fapta constituie contravenție și este sancționată cu 9 până la 20 de puncte amendă, iar ca sancțiune complementară se va dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile.

-În ceea ce privește refuzul, împotrivirea ori sustragerea conducătorului unui autovehicul de a se supune prelevării mostrelor biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei, sau a prezenței substanțelor psihoactive în organism, acestea se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani.