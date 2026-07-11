Pensii 2026 | Sprijin de până la 1.000 de lei pentru pensionari în 2026: Lista completă a ajutoarelor și condițiile de acordare

Sprijin de până la 1.000 de lei pentru pensionari în 2026: Lista completă a ajutoarelor și condițiile de acordare

Pensionarii cu venituri reduse beneficiază și în 2026 de un pachet extins de măsuri de sprijin din partea statului. Pe lângă ajutorul financiar de până la 1.000 de lei acordat automat prin casele de pensii, persoanele eligibile pot primi indemnizația socială minimă, tichete pentru alimente, ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment lunar pentru energie.

Ajutor financiar de până la 1.000 de lei, acordat automat

Una dintre cele mai importante măsuri prevăzute în 2026 este sprijinul financiar instituit prin OUG nr. 23/2026, destinat pensionarilor din sistemul public și beneficiarilor de pensii militare ale căror venituri cumulate din pensii nu depășesc 3.000 de lei pe lună.

Valoarea ajutorului este stabilită în funcție de cuantumul pensiei:

până la 1.500 de lei inclusiv – 1.000 de lei;

între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv – 800 de lei;

între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv – 600 de lei.

Banii sunt plătiți în două tranșe egale. Prima plată s-a făcut în mai 2026, iar următoarea va fi în decembrie 2026, fără depunerea unei cereri.

Plata se face automat prin casele teritoriale și sectoriale de pensii, iar sumele nu sunt impozabile, nu pot fi executate silit și nu influențează acordarea altor beneficii sociale.

Pensia minimă socială ajunge la 1.281 de lei

Pensionarii care au venituri foarte mici pot beneficia și de indemnizația socială pentru pensionari. În 2026, nivelul acesteia este de 1.281 de lei.

Dacă pensia aflată în plată este sub acest prag și sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, statul completează diferența până la valoarea indemnizației sociale.

Tichete sociale pentru alimente

Persoanele în vârstă care beneficiază de indemnizația socială pot primi și tichete sociale pentru alimente și mese calde.

În perioada 2025–2027, inclusiv în 2026, valoarea sprijinului este de 125 de lei, acordată o dată la șase luni. Sumele sunt încărcate pe cardurile sociale și pot fi utilizate exclusiv pentru cumpărarea de alimente sau mese calde de la comercianții autorizați.

Ajutor pentru încălzirea locuinței

Pensionarii cu venituri reduse pot solicita ajutor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece, în perioada noiembrie–martie.

Pot beneficia de acest sprijin:

persoanele singure cu venituri nete lunare de cel mult 2.053 de lei;

familiile cu venituri nete de maximum 1.386 de lei pe membru.

Ajutorul poate acoperi costurile pentru încălzirea cu energie termică, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și petrolieri.

Pentru încălzirea exclusiv cu energie electrică se aplică reguli suplimentare, fiind necesară îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația privind consumatorii vulnerabili.

Spre deosebire de ajutorul financiar acordat prin casele de pensii, acest beneficiu se obține doar pe baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere depuse la primăria de domiciliu sau la serviciul public de asistență socială.

Valoarea sprijinului diferă în funcție de venit și de sursa de încălzire utilizată, putând ajunge până la 500 de lei pe lună pentru energia electrică, 250 de lei pentru gaze naturale și 320 de lei pentru combustibili solizi sau petrolieri.

Supliment lunar pentru energie

Pe lângă ajutorul pentru încălzire, pensionarii eligibili pot beneficia și de suplimentul pentru energie, acordat pe tot parcursul anului.

Acesta este destinat acoperirii unei părți din cheltuielile cu iluminatul și consumul de energie al locuinței.

Cuantumul diferă în funcție de sursa utilizată:

30 de lei/lună pentru energie electrică;

10 lei/lună pentru gaze naturale;

10 lei/lună pentru energie termică;

20 de lei/lună pentru combustibili solizi și petrolieri.

În situația în care energia electrică reprezintă singura sursă de energie a locuinței, suplimentul poate ajunge la 70 de lei pe lună.

Ce trebuie să știe pensionarii

Nu toate beneficiile se acordă în același mod. Ajutorul financiar de până la 1.000 de lei este plătit automat, fără depunerea unei cereri, în timp ce ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie se acordă numai după depunerea documentelor la autoritățile locale.

Înainte de solicitarea oricărui sprijin, pensionarii sunt sfătuiți să verifice condițiile de eligibilitate și documentele necesare, deoarece fiecare program are propriile criterii de acordare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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