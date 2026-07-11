Pensii 2026 | Sprijin de până la 1.000 de lei pentru pensionari în 2026: Lista completă a ajutoarelor și condițiile de acordare
Sprijin de până la 1.000 de lei pentru pensionari în 2026: Lista completă a ajutoarelor și condițiile de acordare
Pensionarii cu venituri reduse beneficiază și în 2026 de un pachet extins de măsuri de sprijin din partea statului. Pe lângă ajutorul financiar de până la 1.000 de lei acordat automat prin casele de pensii, persoanele eligibile pot primi indemnizația socială minimă, tichete pentru alimente, ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment lunar pentru energie.
Citește și: PENSII 2026 | Cum poți afla data la care te poți pensiona: Calculator online, pus la dispoziție de Casa Națională de Pensii Publice
Ajutor financiar de până la 1.000 de lei, acordat automat
Una dintre cele mai importante măsuri prevăzute în 2026 este sprijinul financiar instituit prin OUG nr. 23/2026, destinat pensionarilor din sistemul public și beneficiarilor de pensii militare ale căror venituri cumulate din pensii nu depășesc 3.000 de lei pe lună.
Valoarea ajutorului este stabilită în funcție de cuantumul pensiei:
- până la 1.500 de lei inclusiv – 1.000 de lei;
- între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv – 800 de lei;
- între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv – 600 de lei.
Banii sunt plătiți în două tranșe egale. Prima plată s-a făcut în mai 2026, iar următoarea va fi în decembrie 2026, fără depunerea unei cereri.
Plata se face automat prin casele teritoriale și sectoriale de pensii, iar sumele nu sunt impozabile, nu pot fi executate silit și nu influențează acordarea altor beneficii sociale.
Pensionarii care au venituri foarte mici pot beneficia și de indemnizația socială pentru pensionari. În 2026, nivelul acesteia este de 1.281 de lei.
Dacă pensia aflată în plată este sub acest prag și sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, statul completează diferența până la valoarea indemnizației sociale.
Persoanele în vârstă care beneficiază de indemnizația socială pot primi și tichete sociale pentru alimente și mese calde.
În perioada 2025–2027, inclusiv în 2026, valoarea sprijinului este de 125 de lei, acordată o dată la șase luni. Sumele sunt încărcate pe cardurile sociale și pot fi utilizate exclusiv pentru cumpărarea de alimente sau mese calde de la comercianții autorizați.
Ajutor pentru încălzirea locuinței
Pensionarii cu venituri reduse pot solicita ajutor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece, în perioada noiembrie–martie.
Pot beneficia de acest sprijin:
- persoanele singure cu venituri nete lunare de cel mult 2.053 de lei;
- familiile cu venituri nete de maximum 1.386 de lei pe membru.
Ajutorul poate acoperi costurile pentru încălzirea cu energie termică, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și petrolieri.
Pentru încălzirea exclusiv cu energie electrică se aplică reguli suplimentare, fiind necesară îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația privind consumatorii vulnerabili.
Spre deosebire de ajutorul financiar acordat prin casele de pensii, acest beneficiu se obține doar pe baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere depuse la primăria de domiciliu sau la serviciul public de asistență socială.
Valoarea sprijinului diferă în funcție de venit și de sursa de încălzire utilizată, putând ajunge până la 500 de lei pe lună pentru energia electrică, 250 de lei pentru gaze naturale și 320 de lei pentru combustibili solizi sau petrolieri.
Supliment lunar pentru energie
Pe lângă ajutorul pentru încălzire, pensionarii eligibili pot beneficia și de suplimentul pentru energie, acordat pe tot parcursul anului.
Acesta este destinat acoperirii unei părți din cheltuielile cu iluminatul și consumul de energie al locuinței.
Cuantumul diferă în funcție de sursa utilizată:
- 30 de lei/lună pentru energie electrică;
- 10 lei/lună pentru gaze naturale;
- 10 lei/lună pentru energie termică;
- 20 de lei/lună pentru combustibili solizi și petrolieri.
În situația în care energia electrică reprezintă singura sursă de energie a locuinței, suplimentul poate ajunge la 70 de lei pe lună.
Ce trebuie să știe pensionarii
Nu toate beneficiile se acordă în același mod. Ajutorul financiar de până la 1.000 de lei este plătit automat, fără depunerea unei cereri, în timp ce ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie se acordă numai după depunerea documentelor la autoritățile locale.
Înainte de solicitarea oricărui sprijin, pensionarii sunt sfătuiți să verifice condițiile de eligibilitate și documentele necesare, deoarece fiecare program are propriile criterii de acordare.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Actualitate
Ministerul Sănătății, anunț despre Programul Naţional de Vaccinare: ,,Stocuri disponibile pentru toate vaccinurile din schema naţională”
Ministerul Sănătății, anunț despre Programul Naţional de Vaccinare: ,,Stocuri disponibile pentru toate vaccinurile din schema naţională” Ministerul Sănătății a anunțat, vineri, că Programul Național de Vaccinare se desfășoară în condiții normale, iar toate vaccinurile din schema națională sunt disponibile în stoc. ”Programul Naţional de Vaccinare se desfăşoară în condiţii normale, existând stocuri disponibile pentru toate […]
Accident pe Autostrada Sebeș-Sibiu: O mașină a intrat în parapet
Accident pe Autostrada Sebeș-Sibiu: O mașină a intrat în parapet Accident în seara zilei de vineri, 10 iulie 2026, pe Autostrada A1. „Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe A1, km 297, sens Sebeș-Sibiu. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre 1 auto […]
FOTO | Tezaurul de la Lupu (comuna Cergău) poate fi admirat în Capitală: „O poveste sacră a lumii dacice”
Tezaurul de la Lupu (comuna Cergău) poate fi admirat în Capitală: „O poveste sacră a lumii dacice” Tezaurul de la Lupu (comuna Cergău) poate fi admirat la Muzeul Municipiului Bucuresti – Palatul Şuțu, până în 11 octombrie 2026. Descoperit întâmplător în 1978, în cimitirul satului Lupu (comuna Cergău, jud. Alba), tezaurul a fost depus într-o […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministerul Sănătății, anunț despre Programul Naţional de Vaccinare: ,,Stocuri disponibile pentru toate vaccinurile din schema naţională”
Ministerul Sănătății, anunț despre Programul Naţional de Vaccinare: ,,Stocuri disponibile pentru toate vaccinurile din schema naţională” Ministerul Sănătății a anunțat,...
Pensii 2026 | Sprijin de până la 1.000 de lei pentru pensionari în 2026: Lista completă a ajutoarelor și condițiile de acordare
Sprijin de până la 1.000 de lei pentru pensionari în 2026: Lista completă a ajutoarelor și condițiile de acordare Pensionarii...
Știrea Zilei
FOTO | L-ați văzut? Bărbat de 55 de ani, din Alba, cu afecțiuni psihice, dat dispărut: A plecat dintr-un centru din Galda de Jos într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit
L-ați văzut? Bărbat de 55 de ani, din Alba, cu afecțiuni psihice, dat dispărut: A plecat dintr-un centru din Galda...
ȘTRANDURILE și PISCINELE din județul Alba 2026: Unde să te relaxezi și să te răcorești vara aceasta. Program, tarife și facilități
ȘTRANDURILE și PISCINELE din județul Alba 2026: Unde să te relaxezi și să te răcorești vara aceasta. Program, tarife și...
Curier Județean
UAB prelungește calendarul admiterii pentru sesiunea iulie–august 2026, în sprijinul candidaților la licență și masterat
UAB prelungește calendarul admiterii pentru sesiunea iulie–august 2026, în sprijinul candidaților la licență și masterat Universitatea „1 Decembrie 1918” din...
11-12 iulie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
11-12 iulie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul...
Politică Administrație
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei Primăria Orașului Cugir...
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor mai influenți eurodeputați din Parlamentul European
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...