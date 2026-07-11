Ministerul Sănătății, anunț despre Programul Naţional de Vaccinare: ,,Stocuri disponibile pentru toate vaccinurile din schema naţională”
Ministerul Sănătății, anunț despre Programul Naţional de Vaccinare: ,,Stocuri disponibile pentru toate vaccinurile din schema naţională”
Ministerul Sănătății a anunțat, vineri, că Programul Național de Vaccinare se desfășoară în condiții normale, iar toate vaccinurile din schema națională sunt disponibile în stoc.
”Programul Naţional de Vaccinare se desfăşoară în condiţii normale, existând stocuri disponibile pentru toate vaccinurile din schema naţională, iar livrările continuă conform calendarului”, arată ministerul într-o postare pe Facebook.
Potrivit Ministerului Sănătăţii, în prezent, sunt aproximativ 69.000 de doze de vaccin ROR (rujeolă–oreion–rubeolă), dintre care 49.000 de doze se află deja în cabinetele medicilor vaccinatori, iar restul în stocurile direcţiilor de sănătate publică.
”Pentru situaţiile punctuale, direcţiile de sănătate publică au fost solicitate să utilizeze mecanismul de redistribuire a dozelor între judeţe, astfel încât vaccinarea să nu fie afectată”, precizează instituţia.
Livrările programate în perioada următoare sunt:
16 iulie – 186.000 de doze de vaccin ROR;
ultima săptămână din iulie – 170.000 de doze de vaccin hexavalent;
sfârşitul lunii august – 170.000 de doze de vaccin BCG;
în lunile august şi septembrie vor fi livrate şi doze de vaccin tetravalent, vaccin dtPa şi vaccin pneumococic.
Ministerul Sănătăţii mai precizează că monitorizează permanent stocurile şi distribuţia vaccinurilor, astfel încât fiecare copil să aibă acces, fără întreruperi, la vaccinurile din Programul Naţional de Vaccinare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Actualitate
Pensii 2026 | Sprijin de până la 1.000 de lei pentru pensionari în 2026: Lista completă a ajutoarelor și condițiile de acordare
Sprijin de până la 1.000 de lei pentru pensionari în 2026: Lista completă a ajutoarelor și condițiile de acordare Pensionarii cu venituri reduse beneficiază și în 2026 de un pachet extins de măsuri de sprijin din partea statului. Pe lângă ajutorul financiar de până la 1.000 de lei acordat automat prin casele de pensii, persoanele […]
Accident pe Autostrada Sebeș-Sibiu: O mașină a intrat în parapet
Accident pe Autostrada Sebeș-Sibiu: O mașină a intrat în parapet Accident în seara zilei de vineri, 10 iulie 2026, pe Autostrada A1. „Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe A1, km 297, sens Sebeș-Sibiu. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre 1 auto […]
FOTO | Tezaurul de la Lupu (comuna Cergău) poate fi admirat în Capitală: „O poveste sacră a lumii dacice”
Tezaurul de la Lupu (comuna Cergău) poate fi admirat în Capitală: „O poveste sacră a lumii dacice” Tezaurul de la Lupu (comuna Cergău) poate fi admirat la Muzeul Municipiului Bucuresti – Palatul Şuțu, până în 11 octombrie 2026. Descoperit întâmplător în 1978, în cimitirul satului Lupu (comuna Cergău, jud. Alba), tezaurul a fost depus într-o […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministerul Sănătății, anunț despre Programul Naţional de Vaccinare: ,,Stocuri disponibile pentru toate vaccinurile din schema naţională”
Ministerul Sănătății, anunț despre Programul Naţional de Vaccinare: ,,Stocuri disponibile pentru toate vaccinurile din schema naţională” Ministerul Sănătății a anunțat,...
Pensii 2026 | Sprijin de până la 1.000 de lei pentru pensionari în 2026: Lista completă a ajutoarelor și condițiile de acordare
Sprijin de până la 1.000 de lei pentru pensionari în 2026: Lista completă a ajutoarelor și condițiile de acordare Pensionarii...
Știrea Zilei
FOTO | L-ați văzut? Bărbat de 55 de ani, din Alba, cu afecțiuni psihice, dat dispărut: A plecat dintr-un centru din Galda de Jos într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit
L-ați văzut? Bărbat de 55 de ani, din Alba, cu afecțiuni psihice, dat dispărut: A plecat dintr-un centru din Galda...
ȘTRANDURILE și PISCINELE din județul Alba 2026: Unde să te relaxezi și să te răcorești vara aceasta. Program, tarife și facilități
ȘTRANDURILE și PISCINELE din județul Alba 2026: Unde să te relaxezi și să te răcorești vara aceasta. Program, tarife și...
Curier Județean
UAB prelungește calendarul admiterii pentru sesiunea iulie–august 2026, în sprijinul candidaților la licență și masterat
UAB prelungește calendarul admiterii pentru sesiunea iulie–august 2026, în sprijinul candidaților la licență și masterat Universitatea „1 Decembrie 1918” din...
11-12 iulie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
11-12 iulie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul...
Politică Administrație
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei Primăria Orașului Cugir...
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor mai influenți eurodeputați din Parlamentul European
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...