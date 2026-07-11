CSM Unirea Alba Iulia și „ciudățeniile” verii: de ce au fost ratați Jorza, Ardei și Șteau?! Plus inexplicabila rămânere în club a lui „B.A.”! Și… Vomir, Fetița și Giurgiu…
CSM Unirea Alba Iulia și „ciudățeniile” verii la divizionara terță: de ce au fost ratați Jorza, Ardei și Șteau?! Plus inexplicabila rămânere în club a lui „B.A.”! Și… Vomir, Fetița și Giurgiu…
CSM Unirea Alba Iulia traversează, după a doua ratare consecutivă a promovării în Liga 2, o perioadă complicată și confuză pe alocuri, cu schimbări sustanțiale în partea administrativă, pe banca tehnică și mai ales în privința lotului de jucători, unul în care se mai regăsesc extrem de puține nume din sezonul anterior.
PS. în cele din urmă, oficialii uniriști au pregătit, pe ultima sută de metri, după o întârziere deranjantă, un nou contract pentru accidentatul Tudor Vomir
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A plecat Mihai Dăscălescu, după 15 ani în organigrama clubului albaiulian, a fost sacrificat antrenorul Dragoș Militaru, iar în plan fotbalistic clubul a încăput pe mâna cuplului Bogdan Apostu și Cristian Pustai.
Marți, 14 iulie, de Ziua Franței, va fi reunirea divizionarei terțe, cu o conferință de presă în care vor fi dezvăluite noutățile estivale, multe la număr, mai ales în privința achizițiilor. Până atunci însă persistă multe „ciudățenii”, după o lună de când a început să bată „Wind of Change”!
Punctual. Este clar că din efectivul de jucători mulți nu mai intrau în calcule, chiar dacă se promova în Liga 2 și rămânea vechea conducere. Dar există un mare „dar” și câteva anomalii evidente
*Contractul lui Tudor Vomir!
Tudor Vomir a suferit o accidentare gravă în confruntarea cu SCM Zalău (în 9 mai), ulterior fundașul fiind alături de colegii săi, în cârje, la barajele de la Lupeni și Popești-Leordeni! Nu știm cine a continuat negocierile fotbalistice în această perioadă, însă e deranjant că fundașului nu i s-a propus, din câte știm, nici până la această oră, după două luni, un nou contract. Mai ales moral, Vomir merita un gest normal din partea clubului, indiferent că se promova sau nu, sau se schimba antrenorul și conducerea!!!
*Cazurile Giurgiu și Fetița!
După modul cum s-au derulat lucrurile, era ușor de intuit că albaiulienii Alexandru Giurgiu și Răzvan Fetița, cei mai vechi echipieri, nu au mai intrat în calcule, cei doi nefiind contactați timp de o lună, în vreme ce alțor colegi li se făcuseră oferte. Chiar dacă se anticipa o firească ieșire din scenă, în privința vârstei, ambii jucători meritau o altă abordare, un alt tratament. În ceasul al 12-a, s-au demarat negocieri, iar Fetița nu a acceptat noua propunere, iar Giurgiu a spus „da”… cu un gust amar!
Căpitanul Amir Jorza (26 de ani) și fundașul Cornel Ardei (24 de ani) au fost doriți în continuare, dar aceștia au preferat să plece la CSM Olimpia Satu Mare, pentru o nouă provocare sub comanda lui Alexandru Pelici. Motivul invocat, neoficial, de actualii responsabili cu strategia fotbalistică în „Cetate” a fost acela că au primit oferte superioare de la Satu Mare. Însă, de ce nu li s-au făcut „oferte de nerefuzat” de la Alba Iulia?? Mai ales că sigur contractele majorității nou-veniților la Unirea sunt unele mult peste media Ligii 3. Și Golda, golgheterul campionatului anterior, a semnat la Satu Mare, însă în cazul acestuia era clar că nu mai continuă la Alba Iulia, ținând cont de ce s-a petrecut în ultimele luni (extrem de puțin utilizat în primăvară, în play-off)! Și mai e un caz, aiudeanul Raul Șteau (25 ani), ajuns la Minaur Baia Mare, după ce a așteptat ceva vreme să se concretizeze anumite discuții cu Unirea Alba Iulia. Mijlocașul fost la Reșița era foarte tentat să revină în Alba și să accepte propunerea „alb-negrilor”, dar a fost victima directă a schimbărilor din club!
Să mai adăugăm aici și falimentara abordare a problemei talentelor din județ! Cu exemplele recente Sebastian Itu, Philip Pahone, Victor Oniga, Sebastian Bran și Tudor Zoicaș, ajunși la Poli Timișoara, ASA Tg. Mureș, FK Csikszereda (Liga 1) și Metalul Buzău, adică în eșalonul secund și pe prima scenă, iar Unirea importă „underi” de pe te miri unde!
*Inexplicabilul caz „B.A.”!
Chiar și detașat în partea administrativă, nu înțelegem ce mai caută în club „B.A.”, lucru pe care l-am susținut în repetate rânduri. Cu 4 ratări consecutive ale promovării în ultimii ani (Gloria Bistrița, CS Universitar și CSM Unirea), acesta a rămas, deși a fost responsabil al strategiei fotbalistice în sezonul anterior, fiind îndepărtat Dăscălescu, trecut pe linie moartă în ediția 2025/2026. Curios sau nu „Dacia” și „Mercedesul” sunt campate în aceelași garaj, după ce, în urmă cu doi ani, la Bistrița, nu încăpeau pe aceeași bandă!!!
foto: CSM Unirea Alba Iulia, CSM Olimpia Satu Mare, Minaur Baia Mare
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