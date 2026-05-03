FOTO | Șofer cu permisul expirat, prins de polițiști cu 215 km/h pe Autostrada A1 Sebeș – Deva: S-a ales cu o amendă de peste 5.000 de lei

Bogdan Ilea

Un bărbat de 36 de ani, din județul Ilfov, a fost depistat de polițiști în timp ce circula cu 215 km/h pe Autostrada A1, pe sensul Sebeș – Deva, depășind cu mult limita legală de 130 km/h. 

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că șoferul avea permisul de conducere expirat, fiind sancționat cu amenzi în valoare totală de peste 5.200 de lei și lăsat fără dreptul de a conduce pentru 120 de zile.

Potrivit IPJ Sibiu, la data de 02.05.2026, ora 13:11, polițiștii din cadrul B.P.A. A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au depistat, pe Autostrada A1, la km 325, calea 1 – sensul Sebeş către Deva, un autoturism care circula cu viteza de 215 km/h, pe un sector de drum unde limita legală de viteză este de 130 km/h.

Autoturismul era condus de un bărbat, în vârstă de 36 de ani, domiciliat în județul Ilfov.

Totodată, în urma controlului efectuat, s-a constatat faptul că acesta avea valabilitatea permisului de conducere expirată, motiv pentru care a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.215 lei, fiindu-i reținut permisul de conducere și eliberată dovadă înlocuitoare cu drept de circulație.

Pentru încălcarea regimului legal de viteză, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 4.050 lei, fiind reținută dovada înlocuitoare cu drept de circulație și eliberată dovadă fără drept de circulație, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile.

