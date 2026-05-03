FOTO | Șofer cu permisul expirat, prins de polițiști cu 215 km/h pe Autostrada A1 Sebeș – Deva: S-a ales cu o amendă de peste 5.000 de lei
Șofer cu permisul expirat, prins de polițiști cu 215 km/h pe Autostrada A1 Sebeș – Deva: S-a ales cu o amendă de peste 5.000 de lei
Un bărbat de 36 de ani, din județul Ilfov, a fost depistat de polițiști în timp ce circula cu 215 km/h pe Autostrada A1, pe sensul Sebeș – Deva, depășind cu mult limita legală de 130 km/h.
În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că șoferul avea permisul de conducere expirat, fiind sancționat cu amenzi în valoare totală de peste 5.200 de lei și lăsat fără dreptul de a conduce pentru 120 de zile.
Potrivit IPJ Sibiu, la data de 02.05.2026, ora 13:11, polițiștii din cadrul B.P.A. A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au depistat, pe Autostrada A1, la km 325, calea 1 – sensul Sebeş către Deva, un autoturism care circula cu viteza de 215 km/h, pe un sector de drum unde limita legală de viteză este de 130 km/h.
Autoturismul era condus de un bărbat, în vârstă de 36 de ani, domiciliat în județul Ilfov.
Totodată, în urma controlului efectuat, s-a constatat faptul că acesta avea valabilitatea permisului de conducere expirată, motiv pentru care a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.215 lei, fiindu-i reținut permisul de conducere și eliberată dovadă înlocuitoare cu drept de circulație.
Pentru încălcarea regimului legal de viteză, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 4.050 lei, fiind reținută dovada înlocuitoare cu drept de circulație și eliberată dovadă fără drept de circulație, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Cetățean străin, prins de polițiști în timp ce conducea cu 200 km/h pe Autostrada A1, sensul Sebeș – Deva: Amendă usturătoare și fără permis pentru 90 de zile
Cetățean străin, prins de polițiști în timp ce conducea cu 200 km/h pe Autostrada A1, sensul Sebeș – Deva: Amendă usturătoare și fără permis pentru 90 de zile Un șofer străin a fost depistat, ieri, 2 mai 2026, în timp ce conducea pe Autostrada A1, sensul Sebeș – Deva cu 200 km/h. Oamenii legii l-au […]
3 mai 2026 | Ziua Sănătății Mintale a Mamelor: Activitate organizată la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: „Nu ești singură. Te așteptăm cu drag”
Ziua Sănătății Mintale a Mamelor: Activitate organizată la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: „Nu ești singură. Te așteptăm cu drag” Sănătate Mintală și Prevenirea Adicțiilor Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia a transmis un mesaj de grijă și încurajare tuturor mamelor, cu ocazia zilei de Ziua Sănătății Mintale a Mamelor, sărbătorită […]
VIDEO | Vârtej de praf surprins în talciocul din Alba Iulia: Mai multe obiecte ușoare au fost ridicate în aer
Vârtej de praf surprins în talciocul din Alba Iulia: Mai multe obiecte ușoare au fost ridicate în aer Un vârtej de praf a fost surprins astăzi, 3 mai 2026, în talciocul din Alba Iulia, unde mai multe obiecte ușoare, din plastic și hârtie, au fost ridicate și învârtite în aer pentru câteva momente, potrivit martorilor […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
3 mai 2026 | Ziua Internațională a Libertății Presei: Ce loc ocupă România în clasament. A ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani
Ziua Internațională a Libertății Presei: Ce loc ocupă România în clasament. A ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii...
VIDEO | Liderul AUR, George Simion, acuză coaliția de un „jaf de proporţii gigantice” și „tun financiar” dat în cazul contractelor din Programul SAFE: Nici PSD nu a scăpat
Liderul AUR, George Simion, acuză coaliția de un „jaf de proporţii gigantice” și „tun financiar” dat în cazul contractelor din...
Știrea Zilei
UPDATE | ACCIDENT rutier în zona Vama Seacă: Un bărbat s-a răsturnat cu ATV-ul. A fost transportat de urgență la spital
ACCIDENT rutier în zona Vama Seacă: Un bărbat s-a răsturnat cu ATV-ul. A fost transportat de urgență la spital Un...
INCONȘTIENȚĂ pe drumurile din Alba: Mai mulți șoferi, prinși băuți la volan într-o singură zi. Sunt cercetați de oamenii legii
INCONȘTIENȚĂ pe drumurile din Alba: Mai mulți șoferi, prinși băuți la volan într-o singură zi. Sunt cercetați de oamenii legii...
Curier Județean
FOTO | Cetățean străin, prins de polițiști în timp ce conducea cu 200 km/h pe Autostrada A1, sensul Sebeș – Deva: Amendă usturătoare și fără permis pentru 90 de zile
Cetățean străin, prins de polițiști în timp ce conducea cu 200 km/h pe Autostrada A1, sensul Sebeș – Deva: Amendă...
FOTO | Șofer cu permisul expirat, prins de polițiști cu 215 km/h pe Autostrada A1 Sebeș – Deva: S-a ales cu o amendă de peste 5.000 de lei
Șofer cu permisul expirat, prins de polițiști cu 215 km/h pe Autostrada A1 Sebeș – Deva: S-a ales cu o...
Politică Administrație
VIDEO | „Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici
„Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței...
FOTO | Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se vor încheia
Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se...
Opinii Comentarii
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România Tinerii din România sărbătoresc începând din 2005,...
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste În fostele ţări comuniste, ziua de 1 mai a fost transformată...