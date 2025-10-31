Facturile la electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Cât vor plăti în plus românii
Facturile la electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Cât vor plăti în plus românii
Facturile la energia electrică vor crește din nou, de la 1 noiembrie, odată cu majorarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, una dintre componentele reglementate care apar în factură separat de prețul energiei.
Românii vor simți însă o ușoară scumprie de aproximativ 0,47 bani/kWh.
Citește și: Prognoza meteo pentru luna noiembrie, revizuită de meteorologi. Cum urmează să fie vremea până la 1 decembrie
Este a patra creștere a facturii la energie de la 1 iulie, data la care piața a fost liberalizată.
Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență va crește de la 0,0084 lei la 0,0136 lei/kWh (adică aproximativ 0,47 bani/kWh), începând cu 1 noiembrie. Majorarea a fost aprobată de ANRE prin Ordinul nr. 66 din 21 octombrie 2025.
Astfel, pentru un consum mediu de 100 kWh, un consumator casnic va plăti cu aproximativ 0,47 lei mai mult pe lună. În cazul unui consum de 200 kWh, factura se va majora cu aproape un leu, potrivit HotNews.
Ultima modificare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență a avut loc pe 1 iulie, când aceasta a crescut de la 0,0035 lei/kWh la 0,0084 lei/kWh.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Nicușor Dan a semnat decretele de pensionare a 22 de magistrați. Un procuror de la DIICOT Alba Iulia se află pe listă
Nicușor Dan a semnat decretele de pensionare a 22 de magistrați. Un procuror de la DIICOT Alba Iulia se află pe listă Decretele de pensionare a 22 de magistrați a fost semnat de către Președintele României, Nicușor Dan, se arată într-un comunicat oficial transmis de Administrația Prezidențială. Printre acestea se numără și Chirilă Costel-Daniel în […]
Avertizare pentru drumeți: Salvamont semnalează condiții periculoase pe munte în acest weekend
Salvamont avertizează turiștii: Condiții extrem de periculoase pe munte în acest weekend Dispeceratul Național Salvamont România a emis o avertizare pentru persoanele care intenționează să urce pe munte în acest weekend, după ce în ultimele zile s-au înregistrat cinci accidente mortale și mai multe incidente cu urmări grave. Potrivit specialiștilor, la altitudini de peste 1600-1700 […]
Economistul Radu Georgescu despre „Halloweenul românesc” care ne amenință buzunarele. „Riscul este că România va trebui să dea banii PNRR înapoi la UE”
Economistul Radu Georgescu despre „Halloweenul românesc” care ne amenință buzunarele Economistul Radu Georgescu avertizează că România se pregătește de un „Halloween românesc”, nu de cel american. Situația economică e mai înfricoșătoare ca niciodată: inflație uriașă, deficite record și gestionarea problematică a fondurilor europene fac viața de zi cu zi tot mai grea pentru români. Potrivit […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Facturile la electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Cât vor plăti în plus românii
Facturile la electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Cât vor plăti în plus românii Facturile la energia electrică...
Nicușor Dan a semnat decretele de pensionare a 22 de magistrați. Un procuror de la DIICOT Alba Iulia se află pe listă
Nicușor Dan a semnat decretele de pensionare a 22 de magistrați. Un procuror de la DIICOT Alba Iulia se află...
Știrea Zilei
FOTO | A fost semnat contractul pentru reconversia șanțului estic al Cetății Alba Carolina. Peste 1 milion de euro din fonduri europene pentru un nou spațiu verde
A fost semnat contractul pentru reconversia șanțului estic al Cetății Alba Carolina. Peste 1 milion de euro din fonduri europene...
Primăria Alba Iulia acuză STP că: ,,solicită beneficiarilor de gratuitate la transportul public local, adeverințe de la Primărie. Nu este necesară”
Comunicat | Primăria Alba Iulia acuză STP: ,,Solicită beneficiarilor de gratuitate la transportul public local, adeverințe de la Primărie. Nu...
Curier Județean
ANAF a luat în vizor angajații care nu fac performanță! Salariile ar urma să fie tăiate cu 10%
ANAF a luat în vizor angajații care nu fac performanță! Salariile ar urma să fie tăiate cu 10% Slariile angajaților...
Un tânăr BĂUT la volan a provocat un ACCIDENT rutier în Cugir. A intrat cu mașina într-un autoturism parcat
Un tânăr BĂUT la volan a provocat un ACCIDENT rutier în Cugir. A intrat cu mașina într-un autoturism parcat Un...
Politică Administrație
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
FOTO | Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile
Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile În 2025,...
Opinii Comentarii
Mesaje de Halloween în limba engleză 2025. Texte pentru Sms-uri și urări „înfricoșătoare”
“Trick or treat!” • Mesaje, sms-uri și urări „înfricoșătoare” de Halloween 2025 în limba engleză • mesaje de groază de...
31 octombrie: Ziua Arhivelor Naţionale. În 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul de înfiinţare a Direcţiei Generale a Arhivelor Statului din Bucureşti
31 octombrie: Ziua Arhivelor Naţionale. În 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul de înfiinţare a Direcţiei Generale a...