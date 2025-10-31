Rămâi conectat

Facturile la electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Cât vor plăti în plus românii

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Facturile la electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Cât vor plăti în plus românii

Facturile la energia electrică vor crește din nou, de la 1 noiembrie, odată cu majorarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, una dintre componentele reglementate care apar în factură separat de prețul energiei. 

Românii vor simți însă o ușoară scumprie de aproximativ 0,47 bani/kWh. 

Citește și: Prognoza meteo pentru luna noiembrie, revizuită de meteorologi. Cum urmează să fie vremea până la 1 decembrie

Este a patra creștere a facturii la energie de la 1 iulie, data la care piața a fost liberalizată.

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență va crește de la 0,0084 lei la 0,0136 lei/kWh (adică aproximativ 0,47 bani/kWh), începând cu 1 noiembrie. Majorarea a fost aprobată de ANRE prin Ordinul nr. 66 din 21 octombrie 2025.

Astfel, pentru un consum mediu de 100 kWh, un consumator casnic va plăti cu aproximativ 0,47 lei mai mult pe lună. În cazul unui consum de 200 kWh, factura se va majora cu aproape un leu, potrivit HotNews.

Ultima modificare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență a avut loc pe 1 iulie, când aceasta a crescut de la 0,0035 lei/kWh la 0,0084 lei/kWh.

