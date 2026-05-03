Curier Județean

FOTO | Cetățean străin, prins de polițiști în timp ce conducea cu 200 km/h pe Autostrada A1, sensul Sebeș – Deva: Amendă usturătoare și fără permis pentru 90 de zile

Bogdan Ilea

Publicat

acum 45 de minute

în

De

Cetățean străin, prins de polițiști în timp ce conducea cu 200 km/h pe Autostrada A1, sensul Sebeș – Deva: Amendă usturătoare și fără permis pentru 90 de zile

Un șofer străin a fost depistat, ieri, 2 mai 2026, în timp ce conducea pe Autostrada A1, sensul Sebeș – Deva cu 200 km/h. 

Oamenii legii l-au sancționat cu  amendă în valoare de 1.822,5 lei și a rămas fără carnet pentru 90 de zile.

Potrivit IPJ Sibiu, la data de 02.05.2026, ora 14:03, polițiștii din cadrul B.P.A. A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au depistat, pe Autostrada A1, la km 325, calea 1 – sensul Sebeș către Deva, un autoturism care circula cu viteza de 200 km/h, pe un sector de drum unde limita legală de viteză este de 130 km/h.

Autoturismul era condus de un bărbat, în vârstă de 34 de ani, cetățean străin.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.822,5 lei, conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002, fiindu-i reținut permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, cu eliberarea unei dovezi înlocuitoare cu drept de circulație.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Șofer cu permisul expirat, prins de polițiști cu 215 km/h pe Autostrada A1 Sebeș – Deva: S-a ales cu o amendă de peste 5.000 de lei

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

3 mai 2026

De

Șofer cu permisul expirat, prins de polițiști cu 215 km/h pe Autostrada A1 Sebeș – Deva: S-a ales cu o amendă de peste 5.000 de lei Un bărbat de 36 de ani, din județul Ilfov, a fost depistat de polițiști în timp ce circula cu 215 km/h pe Autostrada A1, pe sensul Sebeș – Deva, […]

Citește mai mult

Curier Județean

3 mai 2026 | Ziua Sănătății Mintale a Mamelor: Activitate organizată la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: „Nu ești singură. Te așteptăm cu drag”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

3 mai 2026

De

Ziua Sănătății Mintale a Mamelor: Activitate organizată la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: „Nu ești singură. Te așteptăm cu drag” Sănătate Mintală și Prevenirea Adicțiilor Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia a transmis un mesaj de grijă și încurajare tuturor mamelor, cu ocazia zilei de Ziua Sănătății Mintale a Mamelor, sărbătorită […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Vârtej de praf surprins în talciocul din Alba Iulia: Mai multe obiecte ușoare au fost ridicate în aer

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

3 mai 2026

De

Vârtej de praf surprins în talciocul din Alba Iulia: Mai multe obiecte ușoare au fost ridicate în aer Un vârtej de praf a fost surprins astăzi, 3 mai 2026, în talciocul din Alba Iulia, unde mai multe obiecte ușoare, din plastic și hârtie, au fost ridicate și învârtite în aer pentru câteva momente, potrivit martorilor […]

Citește mai mult