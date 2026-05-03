FOTO | Cetățean străin, prins de polițiști în timp ce conducea cu 200 km/h pe Autostrada A1, sensul Sebeș – Deva: Amendă usturătoare și fără permis pentru 90 de zile

Cetățean străin, prins de polițiști în timp ce conducea cu 200 km/h pe Autostrada A1, sensul Sebeș – Deva: Amendă usturătoare și fără permis pentru 90 de zile

Un șofer străin a fost depistat, ieri, 2 mai 2026, în timp ce conducea pe Autostrada A1, sensul Sebeș – Deva cu 200 km/h.

Oamenii legii l-au sancționat cu amendă în valoare de 1.822,5 lei și a rămas fără carnet pentru 90 de zile.

Potrivit IPJ Sibiu, la data de 02.05.2026, ora 14:03, polițiștii din cadrul B.P.A. A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au depistat, pe Autostrada A1, la km 325, calea 1 – sensul Sebeș către Deva, un autoturism care circula cu viteza de 200 km/h, pe un sector de drum unde limita legală de viteză este de 130 km/h.

Autoturismul era condus de un bărbat, în vârstă de 34 de ani, cetățean străin.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.822,5 lei, conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002, fiindu-i reținut permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, cu eliberarea unei dovezi înlocuitoare cu drept de circulație.

