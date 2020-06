Zece premii obținute de elevii militari la faza județeană a olimpiadelor la limbile franceză, spaniolă și italiană

Zece dintre elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au obținut premii la faza județeană a olimpiadelor de limbi străine, mai exact la limbile franceză, spaniolă și italiană.

Elevii militari demonstrează competențe de comunicare și în limbile străine prin obținerea a 10 premii la faza județeană a olimpiadelor școlare la limba și literatura franceză, spaniolă și italiană.

Sub îndrumarea profesoarelor Carmen Roman și Lucia Lupu, elevii militari atrași de „limba lui Voltaire”, reușesc să obțină an de an premii importante la competițiile școlare.

În acest an, eleva plutonier Bianca Iorga (clasa a XII-a) și eleva sergent Ancuța Rusu (clasa a XI-a) au obținut premiul I, elevii fruntaș Andrei Sebastian Tomuș (clasa a IX-a ) și Mara Bîcleșanu (clasa a X-a) s-au clasat pe locul II, iar eleva sergent Oana Pușcaș (clasa a XI-a) a câștigat premiul III.

De remarcat sunt premiile obținute la limbile spaniolă și italiană, discipline care nu sunt studiate în colegiu și la care elevii se pregătesc individual. În ultimii ani, pasiunea elevilor și capacitatea lor de a se exprima în aceste două limbi străine, au adus colegiului premii importante și calificări la fazele naționale ale olimpiadelor.

În acest an școlar, elevul sergent major Robert Cristea (clasa a XII-a) și eleva caporal Alecsandra Man-Lup (clasa a X-a) au obținut prmiul I la limba spaniolă iar colegul lor Rareș Andrei Coman (clasa a IX-a), premiul II. La limba italiană, elevul fruntaș Raul Buontempo (clasa a X-a) a obținut din nou premiul I iar elevul fruntaș Marian Goraș (clasa a X-a), premiul II.

Felicitări elevilor și profesorilor coordonatori!