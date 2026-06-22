ACCIDENT la Teiuș: Doi vârstnici de 77 și 80 de ani, răniți după ce s-au ciocnit cu două tricicluri electrice. Care a fost cauza

Doi vârstnici de 77 și 80 de ani, din Teiuș, răniți după ce s-au ciocnit cu două tricicluri electrice. Care a fost cauza

Doi vârstnici de 77 și 80 de ani, din Teiuș, au ajuns cu răni la spital după ce s-au ciocnit cu două tricicluri electrice.

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 iunie 2026, în jurul orei 12.12, Poliția Orașului Teiuș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Decebal din oraș, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 77 de ani, din orașul Teiuș, în timp ce se deplasa cu un triciclu electric, pe strada Decebal, s-ar fi angajat în depășirea unui triciclu condus de către un bărbat, în vârstă de 80 de ani, din orașul Teiuș, care ar fi virat la stânga, fără a se asigura, intrând în coliziune cu acesta.

În urma evenimentului rutier, cei doi bărbați au suferit leziuni corporale, fiind transportați la spital pentru a le fi acordate îngrijiri medicale.

De asemenea, aceștia au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI