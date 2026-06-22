ACCIDENT la Teiuș: Doi vârstnici de 77 și 80 de ani, răniți după ce s-au ciocnit cu două tricicluri electrice. Care a fost cauza
Doi vârstnici de 77 și 80 de ani, din Teiuș, răniți după ce s-au ciocnit cu două tricicluri electrice. Care a fost cauza
Doi vârstnici de 77 și 80 de ani, din Teiuș, au ajuns cu răni la spital după ce s-au ciocnit cu două tricicluri electrice.
Potrivit IPJ Alba, la data de 21 iunie 2026, în jurul orei 12.12, Poliția Orașului Teiuș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Decebal din oraș, a avut loc un eveniment rutier.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 77 de ani, din orașul Teiuș, în timp ce se deplasa cu un triciclu electric, pe strada Decebal, s-ar fi angajat în depășirea unui triciclu condus de către un bărbat, în vârstă de 80 de ani, din orașul Teiuș, care ar fi virat la stânga, fără a se asigura, intrând în coliziune cu acesta.
În urma evenimentului rutier, cei doi bărbați au suferit leziuni corporale, fiind transportați la spital pentru a le fi acordate îngrijiri medicale.
De asemenea, aceștia au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Femeie de 49 de ani, din Blaj, cercetată pentru FURT: A sustras telefonul unei adolescente de 14 ani, în incinta unei baze de agrement
Femeie de 49 de ani, din Blaj, cercetată pentru FURT: A sustras telefonul unei adolescente de 14 ani, în incinta unei baze de agrement O femeie de 49 de ani, din Blaj, este cercetată pentru furt, după ce a sustras telefonul unei adolescente de 14 ani, în incinta unei baze de agrement din oraș. Potrivit […]
Biciclist de 62 de ani, din Aiud, rănit în Ocna Mureș, după ce un șofer a deschis ușa mașinii fără să se asigure. Bărbatul a ajuns la spital
Biciclist de 62 de ani, din Aiud, rănit în Ocna Mureș, după ce un șofer a deschis ușa mașinii fără să se asigure. Bărbatul a ajuns la spital Un biciclist de 62 de ani, din Aiud, a fost rănit în Ocna Mureș, după ce un șofer a deschis ușa mașinii fără să se asigure. Bărbatul […]
VIDEO | Bărbat din Petrești, REȚINUT de polițiști după ce și-a stropit partenera cu benzină și a amenințat-o. Mai multe arme neletale, găsite în garajul și autoturismele acestuia
Bărbat din Petrești, REȚINUT de polițiști după ce și-a stropit partenera cu benzină și a amenințat-o. Mai multe arme neletale, găsite în garajul și autoturismele acestuia Un bărbat din Petrești a fost reținut de polițiști după ce și-a stropit partenera cu benzină și a amenințat-o. Mai multe arme neletale au fost găsite în garajul și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Indexare pensii 2027 | Cabinetul Veștea dorește indexarea pensiilor și digitalizarea totală a serviciilor pentru pensionari
Cabinetul Veștea dorește indexarea pensiilor și digitalizarea totală a serviciilor pentru pensionari Indexarea pensiilor din 2027, digitalizarea completă a serviciilor...
22-23 iunie 2026 | Cod galben de inundații în Alba și alte județe: Cursurile de apă vizate
22-23 iunie 2026 | Cod galben de inundații în Alba și alte județe: Cursurile de apă vizate Luni, 22 iunie...
Știrea Zilei
VIDEO: Gheorghe Rășinaru (Sebeș), Ioachim Moldoveanu (Uioara) și Ioan Andone (Șpălnaca), sigurii fotbaliști din Alba care au evoluat la un Campionat Mondial
Gheorghe Rășinaru (Sebeș), Ioachim Moldoveanu (Uioara) și Ioan Andone (Șpălnaca), sigurii fotbaliști din Alba care au evoluat la un Campionat...
FOTO | Subiecte la Evaluarea Națională 2026, la română: Texte din „De ce plânge mama?” de Ion D. Sîrbu și articolul „Eu și vulpea”, de Vintilă Mihăilescu. Barem de corectare
Subiecte la Evaluarea Națională 2026, la română: Texte din „De ce plânge mama?” de Ion D. Sîrbu și articolul „Eu...
Curier Județean
Femeie de 49 de ani, din Blaj, cercetată pentru FURT: A sustras telefonul unei adolescente de 14 ani, în incinta unei baze de agrement
Femeie de 49 de ani, din Blaj, cercetată pentru FURT: A sustras telefonul unei adolescente de 14 ani, în incinta...
Biciclist de 62 de ani, din Aiud, rănit în Ocna Mureș, după ce un șofer a deschis ușa mașinii fără să se asigure. Bărbatul a ajuns la spital
Biciclist de 62 de ani, din Aiud, rănit în Ocna Mureș, după ce un șofer a deschis ușa mașinii fără...
Politică Administrație
Comunicat | Corneliu Mureșan: PSD își asumă guvernarea pentru că România și Alba au nevoie de dezvoltare și investiții
Corneliu Mureșan: PSD își asumă guvernarea pentru că România și Alba au nevoie de dezvoltare și investiții PSD susține învestirea...
Ilie Bolojan, ales președinte al Partidului Național Liberal. Cine sunt membrii echipei de conducere
Ilie Bolojan, ales președinte al Partidului Național Liberal. Cine sunt membrii echipei de conducere Ilie Bolojan a fost ales duminică,...
Opinii Comentarii
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...
Solstițiul de vară 2026: Cea mai lungă zi a anului aduce începutul verii astronomice
Solstițiul de vară 2026: Cea mai lungă zi a anului aduce începutul verii astronomice 21 iunie 2026 va marca unul...