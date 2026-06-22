VIDEO: Gheorghe Rășinaru (Sebeș), Ioachim Moldoveanu (Uioara) și Ioan Andone (Șpălnaca), sigurii fotbaliști din Alba care au evoluat la un Campionat Mondial
Gheorghe Rășinaru (Sebeș), Ioachim Moldoveanu (Uioara) și Ioan Andone (Șpălnaca), sigurii fotbaliști din Alba care au evoluat la un Campionat Mondial!
Gheorghe Rășinaru (Sebeș), Ioachim Moldoveanu, din Uioara (actualmente Ocna Mureș) – la Campionatul Mondial din 1938 (Franța) și Ioan Andone, originar din comuna Hopârta (satul Șpălnaca) – la Campionatul Mondial din Italia (1990), sunt singurii fotbaliști originari din Alba, care au evoluat la un Campionat Mondial de Fotbal!
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România absentează de la Campionatul Mondial care se desfășoară în aceste zile în SUA, Canada și Mexic, „tricolorii” urmând să bifeze o absență de 32 de ani de la cel mai important eveniment fotbalistic al mapamondului. Albaiulianul Nicolae Stanciu este singurul fotbalist din județ care a strâns două turnee finale ale Campionatului European, 2016 și 2024, fiind căpitanul primei reprezentative.
*Gheorghe Rășinaru (n. 10 februarie 1915, la Sebeș, în Austro-Ungaria, decedat în 8 ianuarie 1994). A început fotbalul la 15 ani ani, la echipa România Cluj, în 1930. Doi ani mai târziu ajunge în curtea echipei CFR Cluj unde rămâne până în 1935.
Perioada cea mai bună a carierei sale a fost cea petrecută la Rapid București (1935-1944) când a câștigat 6 Cupe ale României consecutiv: 1936/37, 1937/38, 1938/39, 1939/40, 1940/41 și 1941/42. Tot în perioada Rapid a debutat și în echipa națională a României pentru care bifează 7 prezențe în perioada 1937-1941. A făcut parte din lotul României la cel de-al treilea Campionat Mondial din Istorie, Franța 1938.. A fost “half-centru” în meciurile de tristă amintire pentru noi, în urma cărora am fost eliminați de Cuba (3-3, 1-2) și căpitan de echipă în al doilea joc. După sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial ajunge la Sibiu. Aici îmbracă tricoul echipei CFR Sibiu pentru un sezon (1946-1947) apoi la Șoimii Sibiu, echipă de la care se și retrage din activitate în 1947, la vârsta de 34 de ani.
*Ioachim Moldoveanu. S-a născut în 17 august 1913 (după alte surse în 1 ianuarie 1913) la Ocna Mureș. A început la Ceramica Bistrița, un sezon, iar din 1935 și până în 1946, la Rapid București, vârful carierei. În vișiniu, a câștigat 5 cupe ale României, de 4 ori vicecampion și a marcat 30 de goluri în 142 de meciuri. A fost un sezon (1946/1947) la Grivița CFR București și apoi a revenit la vechea dragoste Rapid (CFR pe atunci), de unde s-a retras în 1948. A jucat 11 meciuri la națională (1937-1943), ca atacant, mijlocaș și fundaș. A debutat la București, 2-2 cu Suedia și a jucat la Campionatul Mondial din Franța 1938. În 9 iunie, la Toulouse, eșec cu Cuba, în fața a 8000 de spectatori. A decedat în 31 iulie 1981.
*Ioan Andone (născut în 15 martie 1960). Are 55 de prezențe și două goluri la națională, în postura de fundaș central. A evluat la Corvinul Hunedoara, Dinamo (două campionate și 3 cupe, în perioada 1983-1990), Elche (Spania) și Heerenveen (Olanda). A făcut parte din echipa României care a luat bronzul la Campionatul Mondial de tineret 1981 din Australia, a jucat la Euro 1984 (cu Mircea Lucescu) și la Campionatul Mondial din 1990. Aici Emeric Jenei l-a utilizat toate minutele, în disputele cu URSS, Camerun, Argentina și Irlanda (optimi).
Foto,video: tikitaka.ro
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