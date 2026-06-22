Curier Județean

VIDEO | Bărbat din Petrești, REȚINUT de polițiști după ce și-a stropit partenera cu benzină și a amenințat-o. Mai multe arme neletale, găsite în garajul și autoturismele acestuia

Ioana Oprean

Publicat

acum 50 de minute

în

De

Bărbat din Petrești, REȚINUT de polițiști după ce și-a stropit partenera cu benzină și a amenințat-o. Mai multe arme neletale, găsite în garajul și autoturismele acestuia

Un bărbat din Petrești a fost reținut de polițiști după ce și-a stropit partenera cu benzină și a amenințat-o. Mai multe arme neletale au fost găsite în garajul și autoturismele acestuia.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 iunie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din localitatea Petrești, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 21 iunie 2026, bărbatul, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi stropit-o cu benzină și i-ar adresat amenințări partenerei sale, în vârstă de 48 de ani, provocându-i acesteia o stare de temere.

În urma verificărilor efectuate la domiciliul bărbatului, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș, cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale Sebeș și al celor din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, au identificat mai multe arme neletale pe care bărbatul le-ar fi depozitat în garaj și în autoturisme, acestea fiind deținute ilegal.

Totodată, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, bărbatului fiindu-i interzis să se apropie de partenera sa.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Femeie de 49 de ani, din Blaj, cercetată pentru FURT: A sustras telefonul unei adolescente de 14 ani, în incinta unei baze de agrement

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 minute

în

22 iunie 2026

De

Femeie de 49 de ani, din Blaj, cercetată pentru FURT: A sustras telefonul unei adolescente de 14 ani, în incinta unei baze de agrement O femeie de 49 de ani, din Blaj, este cercetată pentru furt, după ce a sustras telefonul unei adolescente de 14 ani, în incinta unei baze de agrement din oraș. Potrivit […]

Citește mai mult

Curier Județean

Biciclist de 62 de ani, din Aiud, rănit în Ocna Mureș, după ce un șofer a deschis ușa mașinii fără să se asigure. Bărbatul a ajuns la spital

Ioana Oprean

Publicat

acum 29 de minute

în

22 iunie 2026

De

Biciclist de 62 de ani, din Aiud, rănit în Ocna Mureș, după ce un șofer a deschis ușa mașinii fără să se asigure. Bărbatul a ajuns la spital Un biciclist de 62 de ani, din Aiud, a fost rănit în Ocna Mureș, după ce un șofer a deschis ușa mașinii fără să se asigure. Bărbatul […]

Citește mai mult

Curier Județean

ACCIDENT la Teiuș: Doi vârstnici de 77 și 80 de ani, răniți după ce s-au ciocnit cu două tricicluri electrice. Care a fost cauza

Ioana Oprean

Publicat

acum 39 de minute

în

22 iunie 2026

De

Doi vârstnici de 77 și 80 de ani, din Teiuș, răniți după ce s-au ciocnit cu două tricicluri electrice. Care a fost cauza Doi vârstnici de 77 și 80 de ani, din Teiuș, au ajuns cu răni la spital după ce s-au ciocnit cu două tricicluri electrice.  Potrivit IPJ Alba, la data de 21 iunie […]

Citește mai mult