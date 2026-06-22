VIDEO | Bărbat din Petrești, REȚINUT de polițiști după ce și-a stropit partenera cu benzină și a amenințat-o. Mai multe arme neletale, găsite în garajul și autoturismele acestuia
Bărbat din Petrești, REȚINUT de polițiști după ce și-a stropit partenera cu benzină și a amenințat-o. Mai multe arme neletale, găsite în garajul și autoturismele acestuia
Un bărbat din Petrești a fost reținut de polițiști după ce și-a stropit partenera cu benzină și a amenințat-o. Mai multe arme neletale au fost găsite în garajul și autoturismele acestuia.
Potrivit IPJ Alba, la data de 21 iunie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din localitatea Petrești, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.
Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 21 iunie 2026, bărbatul, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi stropit-o cu benzină și i-ar adresat amenințări partenerei sale, în vârstă de 48 de ani, provocându-i acesteia o stare de temere.
În urma verificărilor efectuate la domiciliul bărbatului, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș, cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale Sebeș și al celor din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, au identificat mai multe arme neletale pe care bărbatul le-ar fi depozitat în garaj și în autoturisme, acestea fiind deținute ilegal.
Totodată, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, bărbatului fiindu-i interzis să se apropie de partenera sa.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.
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