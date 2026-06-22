Indexare pensii 2027 | Cabinetul Veștea dorește indexarea pensiilor și digitalizarea totală a serviciilor pentru pensionari
Cabinetul Veștea dorește indexarea pensiilor și digitalizarea totală a serviciilor pentru pensionari
Indexarea pensiilor din 2027, digitalizarea completă a serviciilor pentru pensionari și extinderea rețelei de servicii sociale în mediul rural se numără printre principalele măsuri incluse de Cabinetul Veștea în programul de guvernare pentru domeniul muncii și protecției sociale.
Potrivit documentului, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) va implementa un sistem informatic integrat care va permite digitalizarea completă a serviciilor pentru pensionari, inclusiv prin introducerea „eTalonului”. Totodată, autoritățile intenționează să digitalizeze arhivele CNPP și să dezvolte instrumente avansate de analiză și predicție pentru deciziile strategice în domeniul pensiilor – analiză date pentru decizii strategice și scenarii „what-if” pentru condiții date, scrie Agerpres.
În paralel, programul prevede investiții în infrastructura tehnică a CNPP, prin implementarea unui sistem de tipărire în cadrul instituției care va avea echipamente de imprimare și scanare, software de management și integrare cu soluția ECM, servicii de mentenanță.
În domeniul asistenței sociale, una dintre cele mai importante măsuri este lansarea proiectului „Autostrada asistenței sociale rurale”, care urmărește dezvoltarea a 2.000 de servicii integrate medicale, sociale și educaționale în comune.
Programul include și reforma sistemului de asistență socială, cu accent pe simplificarea accesului la beneficii și servicii, dezvoltarea centrelor de zi și a serviciilor de îngrijire pentru vârstnici, precum și sprijinirea persoanelor fără adăpost.
De asemenea, guvernul Veștea își propune să finalizeze, până la termenul-limită din PNRR (31 august 2026), 124 de centre de zi pentru copii și 41 de centre de zi pentru persoane vârstnice, precum și operaționalizarea a 50 de servicii comunitare și 28 de servicii noi comunitare în acest context.
Documentul prevede și modernizarea serviciului de urgență pentru copii „119”, prin introducerea unui sistem digital de alertare „NextGen 119”, precum și elaborarea unei noi Strategii naționale privind drogurile și adicțiile pentru perioada 2027-2031, o nouă viziune echilibrată sănătate-justiție în coordonare, prin Agenția Națională pentru Coordonare și Politici în Domeniul Drogurilor și Adicțiilor (ANPCDDA).
Programul mai include măsuri de sprijin pentru consumatorii vulnerabili de energie, programe de formare adaptate pentru specialiștii și îngrijitorii informali care lucrează cu persoanele vârstnice și dezvoltarea unor centre de reabilitare pentru persoanele dependente, cu accent pe incluziune și combaterea stigmatizării.
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