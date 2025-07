Zarina CRM: Firma de IT din Iași investește 35.000€ într-un soft CRM care aduce control total și eficiență în afaceri

Interviu cu Ciobanu Dan-Ionuț, antreprenorul din spatele unui CRM românesc ce oferă control deplin prin instalare locală

Într-un mediu de afaceri extreme de competitiv dominat de soluții software cu abonamente lunare și dependență de servere externe, un antreprenor din Iași propune o abordare diferită: un CRM instalabil local, cu plată unică, fără restricții de utilizatori și adaptabil la orice tip de business. Este vorba despre Zarina CRM, un proiect românesc în care s-au investit peste 35.000 de euro și care a fost construit pas cu pas de echipa companiei Dianys Holding SRL.

Am stat de vorbă cu Ciobanu Dan-Ionuț, fondatorul aplicației, pentru a afla ce aduce nou acest CRM pe piața românească și cum poate ajuta companiile să-și digitalizeze procesele fără să renunțe la controlul asupra propriilor date.

„Am vrut un CRM care să nu te lege de un abonament, ci să-ți aparțină pe bune”

Reporter: Dan, ce nevoie reală ai văzut în piață și ce te-a determinat să construiești un soft CRM de la zero?

Ciobanu Dan-Ionuț: Cea mai mare problemă pe care am observat-o în rândul antreprenorilor români este lipsa de control. Mulți folosesc aplicații CRM internaționale în cloud, plătesc lunar și, în final, nu pot adapta softul la nevoile proprii. Așa a apărut Zarina CRM – un soft complet, pe care il instalezi pe serverul propriu, o plătești o singură dată și o personalizezi în funcție de cum lucrează echipa ta.

Ce oferă concret Zarina CRM?

Zarina CRM integrează toate funcționalitățile esențiale pentru o firmă care vrea să lucreze organizat, eficient și fără dependențe externe.

Vizibilitate și control în timp real

Dashboard personalizabil cu indicatori de performanță: lead-uri, oferte, încasări, task-uri

Rapoarte detaliate (13 tipuri standard + 3 opționale gratuite) pentru decizii strategice

Smart Search și Predictive Search pentru acces rapid la datele esențiale

Gestionare completă a proceselor de vânzare și suport

Lead Management eficient, cu urmărire pe etape

Ofertare rapidă, cu precompletare automată și trimitere pe email

Task-uri și remindere pentru fiecare agent, cu sistem de notificări personalizabile

Calendar de activități cu întâlniri, apeluri, vizite, toate sincronizate

Automatizări care economisesc timp și reduc erorile

Trimitere automată de email-uri personalizate în funcție de statusul clientului (follow-up, reamintiri, notificări)

Setarea de reguli pentru activități repetitive (generare lead-uri, actualizare statusuri)

Sistem de tickete pentru suport clienți, cu alocare automată și urmărire a rezolvării

Documente și baze de date centralizate

Gestionare fișiere asociate fiecărui client (contracte, PDF-uri, facturi)

Istoric complet al interacțiunilor cu clienții, accesibil cu un singur click

Automatizare în email marketing și comerț online

Sincronizare completă cu aplicațiile de email marketing preferate (Mailchimp, NewsMAN, etc.), folosind baza de date existentă din CRM pentru a crea campanii automate și targetate

(Mailchimp, NewsMAN, etc.), folosind baza de date existentă din CRM pentru a crea campanii automate și targetate Grupare automată a comenzilor din unul sau mai multe magazine online, indiferent de platformă: GoMag, Shopify, PrestaShop, WooCommerce, Magento sau alte soluții eCommerce

din unul sau mai multe magazine online, indiferent de platformă: GoMag, Shopify, PrestaShop, WooCommerce, Magento sau alte soluții eCommerce Import rapid de date din Excel sau prin API-uri externe

„Firmele reale nu vor doar rapoarte – vor organizare, independență și claritate”

Reporter: Cui se adresează Zarina CRM și cum vă diferențiați față de celelalte soluții de pe piață?

Ciobanu Dan-Ionuț: Ne adresăm firmelor mici și mijlocii din România, care s-au săturat să jongleze cu Exceluri, CRM-uri greoaie sau softuri străine greu de personalizat. Avem module specifice pentru:

prestări servicii

imobiliare

turism și cazări (hoteluri/pensiuni)

retail și distribuție

construcții și proiectare

Totul este adaptabil. CRM-ul nu vine „într-o cutie”. Îl configurăm exact pe nevoile fiecărei companii, fără ca utilizatorul final să aibă nevoie de cunoștințe tehnice.

35.000€ investiți într-un soft românesc

Reporter: Ați investit peste 35.000 de euro în dezvoltarea Zarina CRM. Care a fost viziunea?

Ciobanu Dan-Ionuț: Viziunea a fost clară de la început: un CRM complet, rapid, sigur și eficient, fără costuri ascunse. Investiția a acoperit tot: arhitectură, securitate, automatizări, interfață, integrarea cu alte aplicații. Nu am vrut o aplicație generică. Am vrut un instrument real de lucru pentru antreprenori români, făcut de o echipă care înțelege exact provocările din teren.

Ce urmează pentru Zarina CRM?

Ne concentrăm pe dezvoltarea unei interfețe mobile și pe extinderea integrărilor disponibile. De asemenea, pregătim tutoriale video și suport tehnic personalizat, astfel încât fiecare client să-și poată implementa și adapta CRM-ul cât mai ușor. Obiectivul nostru rămâne același: eficiență și independență totală pentru client.

Buget investit într-o aplicație gândită să reziste și să evolueze

Reporter: Dan, cum ați investit concret acest buget și ce ați urmărit în dezvoltarea Zarina CRM?

Ciobanu Dan-Ionuț: Bugetul de 35.000 de euro a fost direcționat în mod echilibrat către toate componentele esențiale ale aplicației. În primul rând, am investit în arhitectura software, pe care am gândit-o de la început ca fiind modulară, scalabilă și stabilă pe termen lung. Am vrut o aplicație care să poată fi extinsă ușor cu funcționalități noi, fără să afecteze performanța.

O parte importantă din buget a fost alocată către automatizări inteligente, care să reducă munca repetitivă din companii: de la precompletarea ofertelor și trimiterea automată de emailuri, până la integrările API cu platforme externe.

Dezvoltarea a fost realizată intern, cu o echipă dedicată de programatori, project manager și specialiști în UX și UI. Fiecare modul – de la Dashboard și Lead Management, până la documente, task-uri și rapoarte – a fost testat riguros, refăcut acolo unde a fost nevoie și optimizat pentru viteză și simplitate în utilizare.

Am folosit tehnologie de ultimă generație, compatibilă cu majoritatea serverelor moderne și ușor de întreținut. Am pus accent pe securitate, flexibilitate și independență totală față de terți. Zarina CRM se instalează local, rulează rapid și poate fi personalizat fără intervenții complicate.

Sigur, 35.000 de euro nu pare o sumă uriașă în contextul dezvoltării de software, dar pentru ce oferă aplicația și pentru calitatea tehnică livrată, e o investiție atent gândită. Ne-am concentrat pe esențial: să livrăm un produs stabil, performant și cu adevărat util firmelor care vor să lucreze organizat și să-și controleze propriile date.

În perioada următoare, ne vom concentra pe bugetul de marketing, care va juca un rol esențial în promovarea aplicației și atragerea primilor clienți.

Când va fi lansat softul Zarina CRM?

Reporter: Dan, când estimați lansarea oficială a aplicației?

Ciobanu Dan-Ionuț: Ne-am propus să lansăm oficial Zarina CRM începând cu 15 august 2025. Până atunci, lucrăm intens la ultimele detalii – de la testarea finală a modulelor noi, până la documentație, tutoriale video și pregătirea echipei de suport. Vrem ca fiecare client care instalează aplicația să aibă o experiență completă și fluentă, fără pași complicați sau neclarități.

Obiectivul nostru este ca, în ziua lansării, orice firmă interesată să poată testa și implementa CRM-ul cu încredere, știind că primește un produs stabil, matur și ușor de utilizat.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI