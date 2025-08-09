„Zâmbetul lui Iliescu” – Povestea ultimei versiuni de Dacia 1310, înainte de retragerea de pe piață: Designul farurilor și a grilei, subiect de glume cu gândul la expresia facială a fostului președinte
Un protest pornit acum mai bine de 25 de ani, de către muncitorii de la Mioveni, a dat naștere unei noi denumiri a celebrei mașini românești Dacia. Ultima versiune din 1999, Dacias 1310 a primit astfel porecla „Zâmbetul lui Iliescu”.
Înainte de retragerea de pe piață, în 2004, ultima versiune a Daciei 1310 a reușit să fie subiect de glume după ce designul farurilor și a grilei duceau cu gândul la expresia facială a fostului președinte Ion Iliescu.
Acum 25 de ani, din cauza salariilor mici și a condițiilor de muncă, angajații fabricii de la Mioveni au sistat lucrul și au ieșit în stradă. Aceștia acuzat faptul că deși produc multe mașini „zâmbitoare”, ei nu au ce mânca.
Ce dotări avea Dacia 1310, poreclită și „Zâmbetul lui Iliescu”
Există mai multe versiuni a mașinii, atât cu 4 uși, cât și break, cu 5 uși. Aceasta are motorul amplasat longitudinal și cu diferite motorizări: de la 1.2 la 1.6 litri. De asemenea, putea fi dotată cu o cutie de viteze în 4 sau 5 trepte.
Dimensiunea interioară 2.44 metri
Lungime – 4.36 metri
Lățime 1.78 metri
Înălțime 1.43 metri
Greutate 940 Kg
