FOTO | Yukanna, cățelușa Golden Retriever din Alba Iulia, a ieșit la pensie: A participat la zeci de misiuni Salvamont alături de Tiberiu Krizbai

Yukanna, cățelușa Golden Retriever din Alba Iulia, a ieșit la pensie: A participat la zeci de misiuni Salvamont

După ani de misiuni curajoase și devotament necondiționat, Yukanna, câinele salvator al Salvamont Alba, a ieșit la pensie. Alături de Tiberiu Krizbai, Yukanna a participat la numeroase intervenții, salvând vieți și demonstrând curaj și loialitate în fiecare acțiune.

De-a lungul carierei sale, Yukanna a căutat persoane pierdute în munți și văi, a intervenit în darâmături și avalanșe și chiar a participat la acțiuni internaționale, inclusiv în Turcia după cutremurul din 2023. După ani de antrenamente și misiuni, câinele se retrage acum, urmând să se bucure de odihnă și joacă.

„Pensie lungă, lungă de tot, Yukanna! După Erik la 11 ani si Helios la 12 ani, a venit rândul blondei noastre grațioase să se odihnească, la 11 ani. După ce a fost gata oricând de intervenție, după numeroase misiuni îndeplinite împreună cu Tiberiu Krizbai conductorul său și de vreo doi ani împreună cu Kamura, fiica lui Helios și a Rayei, care a preluat ștafeta si a găsit deja victimă în viață, acum a venit timpul distracției… Cu toate că -noi știm!- pentru câinii Salvamont, cea mai bună distracție este să caute!

Vei rămâne Doamna Blondă a câinilor Salvamont și in inimile noastre!!! Suntem siguri că ne vom vedea la fiecare stagiu, pentru că Tibi te va aduce să vezi dacă e ok cum procedăm cu cei tineri, oameni și câini…” – au transmis pe rețelele sociale reprezentanții Câini Salvamont România – avalanșă și mediu natural.

Sursa foto: Facebook

