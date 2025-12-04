FOTO | Yukanna, cățelușa Golden Retriever din Alba Iulia, a ieșit la pensie: A participat la zeci de misiuni Salvamont alături de Tiberiu Krizbai
Yukanna, cățelușa Golden Retriever din Alba Iulia, a ieșit la pensie: A participat la zeci de misiuni Salvamont
După ani de misiuni curajoase și devotament necondiționat, Yukanna, câinele salvator al Salvamont Alba, a ieșit la pensie. Alături de Tiberiu Krizbai, Yukanna a participat la numeroase intervenții, salvând vieți și demonstrând curaj și loialitate în fiecare acțiune.
De-a lungul carierei sale, Yukanna a căutat persoane pierdute în munți și văi, a intervenit în darâmături și avalanșe și chiar a participat la acțiuni internaționale, inclusiv în Turcia după cutremurul din 2023. După ani de antrenamente și misiuni, câinele se retrage acum, urmând să se bucure de odihnă și joacă.
„Pensie lungă, lungă de tot, Yukanna! După Erik la 11 ani si Helios la 12 ani, a venit rândul blondei noastre grațioase să se odihnească, la 11 ani. După ce a fost gata oricând de intervenție, după numeroase misiuni îndeplinite împreună cu Tiberiu Krizbai conductorul său și de vreo doi ani împreună cu Kamura, fiica lui Helios și a Rayei, care a preluat ștafeta si a găsit deja victimă în viață, acum a venit timpul distracției… Cu toate că -noi știm!- pentru câinii Salvamont, cea mai bună distracție este să caute!
Vei rămâne Doamna Blondă a câinilor Salvamont și in inimile noastre!!! Suntem siguri că ne vom vedea la fiecare stagiu, pentru că Tibi te va aduce să vezi dacă e ok cum procedăm cu cei tineri, oameni și câini…” – au transmis pe rețelele sociale reprezentanții Câini Salvamont România – avalanșă și mediu natural.
Sursa foto: Facebook
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
ACCIDENT în Alba, provocat de un vârstnic de 86 de ani: A acroșat cu mașina o femeie care circula regulamentar pe o stradă din Războieni-Cetate și și-a văzut de drum. Polițiștii i-au făcut dosar
ACCIDENT în Alba, provocat de un vârstnic de 86 de ani: A acroșat cu mașina o femeie care circula regulamentar pe o stradă din Războieni-Cetate și și-a văzut de drum. Polițiștii i-au făcut dosar Un accident rutier a avut loc miercuri seara, în Războieni-Cetate unde o femeie care circula regulamentar a fost acroșată de o […]
UPDATE VIDEO | Hoții au dat atacul la automatele de cafea din Kaufland Cetate: S-au făcut ,,nevăzuți” cu banii furați. Sunt căutați de polițiștii din Alba Iulia
Hoții au dat atacul la automatele de cafea din Kaufland Cetate: S-au făcut ,,nevăzuți” cu banii furați. Sunt căutați de polițiștii din Alba Iulia Automatele de cafea de la Kaufland Cetate au fost sparte în cursul nopții trecute, iar persoanele implicate au sustras banii proveniți din încasări. Mai exact, în noaptea precedentă, persoane necunoscute au […]
ANAF își face magazin online: Ce mărfuri vor fi vândute pe „OLX-ul” Fiscului și ce prețuri vor avea bunurile confiscate de autorități
ANAF își face magazin online: Ce mărfuri vor fi vândute pe „OLX-ul” Fiscului și ce prețuri vor avea bunurile confiscate de autorități „Fără fake-uri, țigări și băuturi” în marfa care va fi vândută pe magazinul online pe care ANAF îl va deschide. S-a intrat în linie dreaptă cu acest proiect care își propune să lanseze […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
4-6 decembrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în Alba și alte județe: Rafale de peste 60…80 km/h în zona de munte
4-6 decembrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în Alba și alte județe: Rafale de peste 60…80 km/h în...
4-19 decembrie 2025 | Restricții de circulație pe Valea Oltului din cauza lucrărilor de reparații. Pe șoselele din Alba, ceața densă îngreunează circulația pe mai multe drumuri
Restricții de circulație pe Valea Oltului din cauza lucrărilor de reparații. Pe șoselele din Alba, ceața densă îngreunează circulația pe...
Știrea Zilei
FOTO | Yukanna, cățelușa Golden Retriever din Alba Iulia, a ieșit la pensie: A participat la zeci de misiuni Salvamont alături de Tiberiu Krizbai
Yukanna, cățelușa Golden Retriever din Alba Iulia, a ieșit la pensie: A participat la zeci de misiuni Salvamont După ani...
ACCIDENT în Alba, provocat de un vârstnic de 86 de ani: A acroșat cu mașina o femeie care circula regulamentar pe o stradă din Războieni-Cetate și și-a văzut de drum. Polițiștii i-au făcut dosar
ACCIDENT în Alba, provocat de un vârstnic de 86 de ani: A acroșat cu mașina o femeie care circula regulamentar...
Curier Județean
MÂINE | Se deschide Târgul de Crăciun din curtea Palatului Principilor: Căsuțe cu bunătăți, brad, Moș Crăciun și concerte de colinde
MÂINE | Se deschide Târgul de Crăciun din curtea Palatului Principilor: Căsuțe cu bunătăți, brad, Moș Crăciun și concerte de...
Bărbat din Sebeș, cercetat de polițiști: A fost prins la volan în timp ce avea dreptul de a conduce anulat
Bărbat din Sebeș, cercetat de polițiști: A fost prins la volan în timp ce avea dreptul de a conduce anulat...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
4 decembrie | Sfânta Mare Muceniţă Varvara, ocrotitoarea familiei, cea care apără copiii de boli. Este cunoscută și ca ocrotitoarea minerilor
4 decembrie | Sfânta Mare Muceniţă Varvara, ocrotitoarea familiei, cea care apără copiii de boli. Este cunoscută și ca ocrotitoarea...
4 Decembrie: Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat Codul Civil. Un instrument important de unificare a Principatelor Române
4 Decembrie: Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat Codul Civil. Un instrument important de unificare a Principatelor Române Elaborarea Codului...