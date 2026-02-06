Winter Cup Teiuș, turneu de fotbal pentru copii, în weekend, cu 20 de participante, la categoriile 2017 și 2018

Winter Cup Teiuș, atractiv turneu de fotbal pentru copii, în weekend, cu 20 de participante, la categoriile 2017 și 2018

Winter Cup Teiuș, un turneu de fotbal pentru copii se desfășoară în weekend, în Sala de Sport din Teiuș. La competiția fotbalistică dedicată micuților fotbaliști organizată de Kinder Teiuș participă 20 de echipe, la două categorii de vârstă, 2017 și 2018.

Sâmbătă, 7 februarie, se dispută jocurile la categoria 2018, iar duminică, 8 februarie, sunt partidele la categoria 2017, în echipe de 5 contra 5. La 2017 s -au înscris Kinder Teiuș, Optimum GT Sport Alba Iulia, Star Play Turda, Olimpia Aiud, Star Pro Optimum, CS Zlatna, Academia Andone Aiud, Valea Frumoasei Alba 1, Future Stars Blaj și Valea Frumoasei Alba 2. La 2018 participă Kinder Teiuș, Valea Frumoasei Sebeș, Valea Frumoasei Alba 1, Optimum GT Sport Alba Iulia, FC Câmpia Turzii, Star Pro Optimum Alba Iulia, CS Zlatna, Future Stars Blaj, Valea Frumoasei Alba 2 și Academia Andone Aiud.

Program Winter Cup Teiuș 2026. Grupa 2018, sâmbătă, 7 februarie 2026

Grupa 1: 9.00 Kinder Teiuș – Academia Andone Aiud, 9.20 Valea Frumoasei 2 – Optimum GT Sport, 09.40 Kinder Teiuș – Star Pro Optimum Alba, 10.00 Academia Andone – Optimum GT Sport, 10.20 Valea Frumoasei 2 – Star Pro Optimum, 10.40 Kinder Teiuș – Optimum GT Sport Alba, 11.00 Academia And one – Star Pro Optimum, 11.20 Kinder Teiuș – Valea Frumoasei 2; 11.40 Optimum GT Sport – Star Pro Optimum, 12.00 Valea Frumoasei 2 – Academia Andone;

Grupa 2: 12.40 Valea Frumoasei 1 – CS Zlatna, 13.00 Future Stars Blaj – FC Câmpia Turzii, 13.20 Valea Frumoasei 1 – Valea Frumoasei Sebeș, 13.40 CS Zlatna – FC Câmpia Turzii, 14.00 Future Stars Blaj – Valea Frumoasei Sebeș, 14.20 Valea Frumoasei 1 – FC Câmpia Turzii, 14.40 CS Zlatna – Future Stars Blaj, 15.00 Valea Frumoasei Sebeș – FC Câmpia Turzii, 15.20 Valea Frumoasei 1 – Future Stars Blaj, 15.40 CS Zlatna – Valea Frumoasei Sebeș;

Semifinala 1, ora 16.20 (loc 1, gr 1 – Loc 2, gr 2), Semifinala 2, ora 16.40 (loc 1, gr 2 – loc 2, gr 1), finala mică, ora 17.10; finala mare, ora 17.30; festivitatea de premiere, ora 18.00)

Program Winter Cup Teiuș 2026. Grupa 2017, duminică, 8 februarie 2026

Grupa 1: 9.00 Kinder Teiuș – Olimpia Aiud, 9.20 Academia Andone – Future Stars Blaj, 9.40 Kinder Teiuș – Valea Frumoasei Alba 2; 10.00 Olimpia Aiud – Academia Andone Aiud, 10.20 Future Stars Blaj – Valea Frumoasei Alba 2; 10.40 Kinder Teiuș – Academia Andone Aiud, 11.00 Olimpia Aiud – Valea Frumoasei Alba 2; 11.20 Future Stars Blaj – Kinder Teiuș; 11.40 Academia Andone Aiud – Valea Frumoasei Alba 2; 12.00 Olimpia Aiud – Future Stars Blaj;

Grupa 2: 12.40 Optimum GT Sport – Star Pro Optimum, 13.00 CS Zlatna – Valea Frumoasei Alba 1; 13.20 Star Play Turda – Star Pro Optimum, 13.40 Optimum GT Sport – Valea Frumoasei Alba 1; 14.00 CS Zlatna – Star Play Turda; 14.20 Star Pro Optimum – Valea Frumoasei Alba 1; 14.40 Optimum GT Sport – CS Zlatna; 15.00 Star Play Turda – Valea Frumoasei Alba 1; 15.20 Star Pro Optimum – CS Zlatna; 15.40 Star Play Turda – Optimum GT Sport

Semifinala 1, ora 16.20 (loc 1, gr 1 – Loc 2, gr 2), Semifinala 2, ora 16.40 (loc 1, gr 2 – loc 2, gr 1), finala mică, ora 17.10; finala mare, ora 17.30; festivitatea de premiere, ora 18.00)

