Weekend special la Alba Mall: Jucării, brad de Crăciun, redeschiderea Inspire Cinema și Optimac, câștigătorii Tombolei Majoratului
Alba Mall își deschide porțile pentru un nou weekend plin de activități și surprize pregătite pentru toți vizitatorii.
Citește și: MÂINE | Marea redeschidere a Inspire Cinema Alba Iulia: Cinematograful din Alba Mall, reconfigurat și modernizat complet
Astăzi, 28 noiembrie 2025, între orele 16:00-20:00, clienții care prezintă orice bon fiscal, indiferent de valoare, pot primi un premiu garantat. Tot astăzi, de la ora 17:00, are loc deschiderea magazinului OPTIMAC, unde primii 100 de clienți beneficiază de oferta 1+1 gratuit la ramele pentru ochelari de vedere și de soare, precum și de o consultație de optometrie.
Sâmbătă, Alba Mall redeschide Inspire Cinema în varianta VIP, oferind publicului o experiență de vizionare cu un nivel ridicat de confort.
Duminică este programat evenimentul Cash Hour, în cadrul căruia vor fi anunțați câștigătorii Tombolei Majoratului Alba Mall. Conducerea centrului comercial mulțumește vizitatorilor pentru participarea la campanie și pentru susținerea constantă.
„Baftă tuturor și mulțumiri pentru că ați participat la campania asta și la toate din primii 18 ani” -au transmis reprezentanții Alba Mall
