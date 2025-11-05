Vremea se răcește brusc în toată țara. Temperaturile revin la valorile normale pentru noiembrie

După o perioadă neobișnuit de caldă pentru începutul lunii noiembrie, România a intrat brusc sub influența unui val de aer rece dinspre Rusia. Schimbarea s-a făcut simțită în toate regiunile țării, iar temperaturile au coborât semnificativ față de zilele precedente. În București, diferența este notabilă: termometrele arată astăzi cu aproape 9 grade mai puțin decât ieri.

Vremea se răcește și rămâne instabilă în următoarele zile

Meteorologul Alina Șerban, de la Administrația Națională de Meteorologie, a declarat marți dimineață la Antena 3 CNN că această răcire se va menține până la sfârșitul săptămânii. Potrivit acesteia, vremea va rămâne rece, cu posibile ploi slabe și episoade de ceață, în special în sudul și estul țării.

„Astăzi este semnificativ mai rece față de zilele anterioare, când am avut temperaturi foarte ridicate pentru perioada aceasta, de până la 23-24 de grade. În prezent, valorile maxime se situează între 9-10 și 15-16 grade, iar în Dobrogea pot ajunge la 17-18 grade. Aceste temperaturi se vor menține până la finalul săptămânii, cu variații ușoare de la o zi la alta”, a explicat meteorologul.

Minimele vor fi cuprinse între 1 și 9 grade, cu valori ușor mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei și în unele zone din sud și est.

Cer noros și ploi slabe

Valul de aer rece nu aduce doar scăderi de temperatură, ci și o vreme mai mohorâtă. În sudul și estul țării, cerul va fi mai mult noros, iar ploile slabe și ceața vor fi tot mai frecvente în zilele următoare. Deși nu sunt așteptate precipitații abundente, atmosfera va rămâne predominant închisă în aceste regiuni.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI