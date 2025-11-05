Vremea se răcește brusc în toată țara. Temperaturile revin la valorile normale pentru noiembrie
Vremea se răcește brusc în toată țara. Temperaturile revin la valorile normale pentru noiembrie
După o perioadă neobișnuit de caldă pentru începutul lunii noiembrie, România a intrat brusc sub influența unui val de aer rece dinspre Rusia. Schimbarea s-a făcut simțită în toate regiunile țării, iar temperaturile au coborât semnificativ față de zilele precedente. În București, diferența este notabilă: termometrele arată astăzi cu aproape 9 grade mai puțin decât ieri.
Vremea se răcește și rămâne instabilă în următoarele zile
Meteorologul Alina Șerban, de la Administrația Națională de Meteorologie, a declarat marți dimineață la Antena 3 CNN că această răcire se va menține până la sfârșitul săptămânii. Potrivit acesteia, vremea va rămâne rece, cu posibile ploi slabe și episoade de ceață, în special în sudul și estul țării.
„Astăzi este semnificativ mai rece față de zilele anterioare, când am avut temperaturi foarte ridicate pentru perioada aceasta, de până la 23-24 de grade. În prezent, valorile maxime se situează între 9-10 și 15-16 grade, iar în Dobrogea pot ajunge la 17-18 grade. Aceste temperaturi se vor menține până la finalul săptămânii, cu variații ușoare de la o zi la alta”, a explicat meteorologul.
Minimele vor fi cuprinse între 1 și 9 grade, cu valori ușor mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei și în unele zone din sud și est.
Cer noros și ploi slabe
Valul de aer rece nu aduce doar scăderi de temperatură, ci și o vreme mai mohorâtă. În sudul și estul țării, cerul va fi mai mult noros, iar ploile slabe și ceața vor fi tot mai frecvente în zilele următoare. Deși nu sunt așteptate precipitații abundente, atmosfera va rămâne predominant închisă în aceste regiuni.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Doliu în fotbalul românesc! Emeric Ienei, fost câștigător al Cupei Campionilor Europeni, s-a stins din viață la 88 de ani
Doliu în fotbalul românesc! Emeric Ienei, fost câștigător al Cupei Campionilor Europeni, s-a stins din viață la 88 de ani Fostul mare antrenor de fotbal, Emeric Ieni, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, în locuința sa din Oradea. Un apropiat al fostului sportiv a confirmat tragica veste. ,,Aşa e, din păcate […]
CCR suspendă temporar decizia în cazul sesizărilor AUR și ÎCCJ referitoare la modul de plată a pensiilor private. Pentru ce dată a fost stabilită amânarea
CCR suspendă temporar decizia în cazul sesizărilor AUR și ÎCCJ referitoare la modul de plată a pensiilor private. Amânarea a fost stabilită pentru 12 noiembrie 2025 Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat, miercuri, decizia pe sesizările depuse de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) privind modul de […]
România digitalizează amenzile după 7 ani de așteptare. Cum poți plăti instant prin cod QR și cont unic național
România trece la plata digitală a amenzilor: Cod QR, cont unic și procese-verbale electronice După șapte ani de așteptare, Guvernul României a deblocat Legea 203/2018 și lansează un sistem electronic unic pentru achitarea amenzilor contravenționale. Noile reguli, aplicabile în premieră de la 3 noiembrie 2025, prevăd utilizarea proceselor-verbale digitale cu cod QR, plata într-un cont […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Doliu în fotbalul românesc! Emeric Ienei, fost câștigător al Cupei Campionilor Europeni, s-a stins din viață la 88 de ani
Doliu în fotbalul românesc! Emeric Ienei, fost câștigător al Cupei Campionilor Europeni, s-a stins din viață la 88 de ani...
CCR suspendă temporar decizia în cazul sesizărilor AUR și ÎCCJ referitoare la modul de plată a pensiilor private. Pentru ce dată a fost stabilită amânarea
CCR suspendă temporar decizia în cazul sesizărilor AUR și ÎCCJ referitoare la modul de plată a pensiilor private. Amânarea a...
Știrea Zilei
Rata șomajului în Alba continuă să crească. Județul se află peste media națională, iar mediul rural este cel mai afectat
Rata șomajului în Alba rămâne îngrijorătoare. Județul se află peste media națională, iar mediul rural este cel mai afectat Potrivit...
Turismul în Alba, în creștere în august 2025: Alba Iulia și Sebeș, cel mai mare număr de turiști din mediul urban, iar Șugag și Rimetea din mediul rural. Județul nostru, penultimul în Regiunea Centru
Turismul în Alba, în creștere în august 2025: Alba Iulia și Sebeș, cel mai mare număr de turiști din mediul...
Curier Județean
Colegiul Militar din Alba Iulia găzduiește prima ediție a Festivalului Învățământului Militar. Elevii din întreaga țară își vor demonstra talentul vocal
Colegiul Militar din Alba Iulia găzduiește prima ediție a Festivalului Învățământului Militar. Elevii din întreaga țară își vor demonstra talentul...
Tânăr din Sebeș, REȚINUT de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud: A fost condamnat la executarea unei pedepse pentru deținerea de droguri de mare risc
Tânăr din Sebeș, REȚINUT de oamenii legii și depus în Penitenciarul Aiud: A fost condamnat la executarea unei pedepse pentru...
Politică Administrație
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Opinii Comentarii
4 noiembrie 1715: Austriecii pun piatra de temelie a Cetăţii Alba Iulia, devenită astăzi polul turistic al județului Alba
4 noiembrie 1715: Austriecii pun piatra de temelie a Cetăţii Alba Iulia, devenită astăzi polul turistic al județului Alba Cetatea...
4 noiembrie: Ziua internațională a bomboanelor (CandyDay). Cum să celebrezi produsele care ne îndulcesc viața aproape în fiecare zi
4 noiembrie: Ziua internațională a bomboanelor (CandyDay). Cum să celebrezi produsele care ne îndulcesc viața aproape în fiecare zi Cea...