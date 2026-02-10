VREMEA în România până în 9 martie 2026: Multe zile calde pentru această perioadă. Prognoza meteo actualizată pe 4 săptămâni
VREMEA în România până în 9 martie 2026: Multe zile calde pentru această perioadă
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat, marți, 10 februarie 2026, actulizarea estimărilor meteorologice pentru intervalul 9 februarie – 9 martie 2026.
Potrivit meteorologilor în România vor fi în următoarea perioadă multe zile calde pentru acest moment din an.
„Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi
prognozate cu ajutorul acestui produs”, a precizat ANM.
*Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026
Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai în regiunile nord-vestice.
Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice și estice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.
*Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026
Temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil ușor mai ridicate local.
Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
*Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile sudice și sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale
Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.
*Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026
Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi apropiate de cele normale, la nivelul întregii țări.
