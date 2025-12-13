Vreme de Crăciun și Revelion 2025: Se anunță temperaturi peste medie. De când se răcește vremea?

Vremea de Crăciun se anunță cu temperaturi mai ridicate decât nivelul obișnuit pentru această perioadă. Dar, începând de luna viitoare, temperaturile vor scădea considerabil.

Vremea de Crăciun 2025 va fi neobișnuit de caldă în toată țara, cu temperaturi mult peste valorile normale ale perioadei. ANM arată că săptămâna 15–22 decembrie va fi cea mai caldă din luna decembrie, cu abateri de 2,5–4°C în toată țara.

„Prognoza pe termen scurt, cel puțin până în jurul datei de 20 decembrie, menționează semnalul unor valori de temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit, astfel încât maximele vor avea ecartul între 9 și 14–15°C, cele mai mari valori fiind așteptate în regiunile extracarpatice”, a declarat Elena Mateescu, într-o emisiune televizată.

Directorul ANM a precizat și că vântul va continua să se intensifice:

„Nu excludem ca în zona montană să consemnăm perioade în care rafalele să atingă 60–70 km/h, iar în zonele mai joase de relief, inclusiv în Capitală, valorile să ajungă la 40–50 km/h.”, a mai precizat Elena Mateescu.

