Vrei să îți reînnoiești viza SUA fără interviu? Află dacă te încadrezi noilor reguli care vor intra în vigoare din septembrie

Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a anunțat marți, 12 august, o serie de modificări importante referitoare la procesul de reînnoire a vizelor fără interviu. Noile reguli vor intra în vigoare începând cu data de 2 septembrie 2025, iar doar anumite categorii de solicitanți vor mai putea beneficia de această facilitate.

Anunțul oficial, publicat pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA, precizează că noile măsuri vizează optimizarea procesului de reînnoire și menținerea securității în cadrul procedurilor consulare.

„Anunț important – Modificări privind reînnoirea vizei fără interviu. Începând cu data de 2 septembrie 2025, doar următoarele categorii de solicitanți pot fi eligibili pentru reînnoirea vizei fără interviu”, se arată în comunicatul ambasadei.

Conform noilor reglementări, pot beneficia de reînnoirea vizei fără a mai fi necesar un interviu doar următoarele categorii:

-solicitanții de vize B-1 (afaceri), B-2 (turism) sau B1/B2 (afaceri și turism), emise cu valabilitate maximă, care au expirat în ultimele 12 luni și care aveau cel puțin 18 ani la momentul aprobării vizei anterioare.

-deținătorii de Border Crossing Card (permise de trecere a frontierei pentru cetățenii mexicani).

-solicitanții de vize diplomatice sau oficiale, inclusiv:

– A-1, A-2 (diplomați și funcționari guvernamentali)

– C-3 (tranzit pentru oficiali guvernamentali)

– G-1 până la G-4 (angajați ai organizațiilor internaționale)

– NATO-1 până la NATO-6

– TECRO E-1 (pentru reprezentanți ai Taipei Economic and Cultural Representative Office)

Condiții suplimentare de eligibilitate

Pe lângă apartenența la una dintre categoriile de mai sus, solicitanții trebuie să îndeplinească și următoarele criterii:

-cererea trebuie depusă în țara de cetățenie sau reședință.

-solicitantul nu trebuie să fi fost refuzat anterior pentru viză, cu excepția cazurilor în care refuzul a fost ulterior depășit sau anulat.

-să nu existe motive aparente sau potențiale de neeligibilitate pentru obținerea vizei.

Ambasada precizează totodată că, în anumite situații excepționale, chiar și solicitanții eligibili pot fi chemați la interviu.

