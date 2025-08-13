Rămâi conectat

Actualitate

Vrei să îți reînnoiești viza SUA fără interviu? Află dacă te încadrezi noilor reguli care vor intra în vigoare din septembrie

Publicat

acum 30 de minute

în

Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a anunțat marți, 12 august, o serie de modificări importante referitoare la procesul de reînnoire a vizelor fără interviu. Noile reguli vor intra în vigoare începând cu data de 2 septembrie 2025, iar doar anumite categorii de solicitanți vor mai putea beneficia de această facilitate.

Anunțul oficial, publicat pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA, precizează că noile măsuri vizează optimizarea procesului de reînnoire și menținerea securității în cadrul procedurilor consulare.

„Anunț important – Modificări privind reînnoirea vizei fără interviu. Începând cu data de 2 septembrie 2025, doar următoarele categorii de solicitanți pot fi eligibili pentru reînnoirea vizei fără interviu”, se arată în comunicatul ambasadei.

Conform noilor reglementări, pot beneficia de reînnoirea vizei fără a mai fi necesar un interviu doar următoarele categorii:

-solicitanții de vize B-1 (afaceri), B-2 (turism) sau B1/B2 (afaceri și turism), emise cu valabilitate maximă, care au expirat în ultimele 12 luni și care aveau cel puțin 18 ani la momentul aprobării vizei anterioare.

-deținătorii de Border Crossing Card (permise de trecere a frontierei pentru cetățenii mexicani).

-solicitanții de vize diplomatice sau oficiale, inclusiv:

– A-1, A-2 (diplomați și funcționari guvernamentali)

– C-3 (tranzit pentru oficiali guvernamentali)

– G-1 până la G-4 (angajați ai organizațiilor internaționale)

– NATO-1 până la NATO-6

– TECRO E-1 (pentru reprezentanți ai Taipei Economic and Cultural Representative Office)

Condiții suplimentare de eligibilitate

Pe lângă apartenența la una dintre categoriile de mai sus, solicitanții trebuie să îndeplinească și următoarele criterii:

-cererea trebuie depusă în țara de cetățenie sau reședință.

-solicitantul nu trebuie să fi fost refuzat anterior pentru viză, cu excepția cazurilor în care refuzul a fost ulterior depășit sau anulat.

-să nu existe motive aparente sau potențiale de neeligibilitate pentru obținerea vizei.

Ambasada precizează totodată că, în anumite situații excepționale, chiar și solicitanții eligibili pot fi chemați la interviu.

