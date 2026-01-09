Vouchere pentru energie 2026 | Modificări la acordarea ajutorului de 50 de lei pentru consumatorii vulnerabili: Vor fi deduși automat din facturi
Ministerul Energiei colaborează cu operatorii de distribuție și furnizare a energiei electrice pentru a crea un mecanism prin care voucherul de 50 de lei destinat coplății facturilor la energie să fie dedus automat din facturi în cazul consumatorilor vulnerabili.
Anunțul a fost făcut joi de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul ședinței Comandamentului Energetic Național.
„Actualul mecanism este activ până la 31 martie. Lucrăm împreună cu operatorii de distribuţie şi furnizare la un mecanism prin care pentru oamenii cu un venit sub 2.000 de lei, de exemplu, să li se scadă cei 50 de lei direct din factură, fără a-i mai pune pe drumuri, să se scrie în platformă, să ia fizic cardul de la poştă, să se tot plimbe”, a explicat ministrul Energiei.
Potrivit acestuia, scăderea automată din factura consumatorilor vulnerabili a voucherelor de ajutor de 50 de lei ar putea deveni funcţională după 31 martie.
„Imediat ce se termină actuala schemă, în 31 martie, am putea veni cu această nouă formulă prin care să li se scadă automat din factură acea sumă de bani, pentru a proteja consumatorii vulnerabili, aproximativ 2,1 milioane puncte de consum, circa 3,5 milioane de oameni”, a menţionat ministrul.
Acesta i-a invitat, din nou, pe consumatorii casnici să se uite pe comparatorul de preţuri al ANRE şi să aleagă oferta cea mai bună în contextul noilor oferte făcute de operator de furnizare a energiei electrice la începutul de an.
„Legislaţia este una care stimulează acest lucru şi îi invit pe toţi românii să facă această opţiune pentru furnizorii care le oferă energie electrică la un preţ mult mai bun”, a subliniat Bogdan Ivan, potrivit Digi24.
În jur de patru milioane de persoane vulnerabile au început să primească, lunar, din vara anului trecut, un voucher în valoare de 50 de lei pentru coplata facturilor la energie.
