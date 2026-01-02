Vouchere pentru energie 2026: Cardurile de energie vor fi alimentate și în acest an. Câți bani vor primi românii

În anul 2026, voucherele de 50 de lei pentru energie electrică se vor distribui în continuare, anunțul fiind făcut de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Potrivit oficialului, autoritățile estimează o creștere a numărului de beneficiari în anul următor, însă înscrierea în program depinde exclusiv de solicitările depuse de cetățeni.

„În primul rând nu depinde neapărat de noi pentru că în acest program e vorba de ritmul în care se fac înscrierile în program. Am prognozat împreună pe baza unui impact al Ministerului Muncii o creștere a ritmului de înscriere în 2026. Dar este o prognoză, nu știm exact câte persoane se vor înrola în 2026. Ministerul Muncii are un impact detaliat în această zonă”, a declarat Alexandru Nazare.

Conform regulilor în vigoare, pot beneficia de sprijin persoanele singure cu un venit net lunar de până la 1.940 de lei, precum și familiile al căror venit net lunar pe membru nu depășește 1.784 de lei. Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt incluși automat în program, fără a fi necesară depunerea unei cereri.

Voucherele, în valoare de 50 de lei pe lună, pot fi utilizate exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică și nu sunt acordate în numerar sau virate în conturi bancare. Plata se face direct la oficiile poștale, pe baza facturii și a unui act de identitate.

Cererile se depun o singură dată, online, prin aplicația EPIDS (epids.mmuncii.ro), sau cu sprijinul primăriilor și al oficiilor poștale. Voucherul este valabil pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de furnizare. În cazul schimbării domiciliului sau a componenței familiei, este necesară depunerea unei noi cereri.

