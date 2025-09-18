Vouchere pentru alimente 2025: Românii cu venituri mici vor primi 250 de lei pentru alimente: Când vor fi încărcate cardurile sociale
Guvernul continuă să dea sprijin familiilor cu venituri mici prin cardurile sociale, care înlocuiesc treptat vechile vouchere de alimente. Aceste carduri digitale permit cumpărarea produselor de bază sau a unor mese calde.
În 2025, beneficiarii vor primi ajutorul în două tranșe, iar autoritățile recomandă să verifice soldul direct prin aplicațiile oficiale ca să nu apară neclarități.
Ce sunt cardurile de alimente și cum se folosesc
Cardurile de alimente sunt varianta modernă a vechilor vouchere. Ele sunt digitale, protejate cu cod PIN și pot fi folosite direct în magazinele partenere, fără acte suplimentare. Avantajele sunt evidente: nu le mai pierzi, sunt mai ușor de gestionat de autorități și se folosesc rapid în magazine.
Trebuie știut că nu merg în orice magazin, ci doar în cele autorizate, ca ajutorul social să fie folosit corect. Printre cele mai cunoscute magazine unde se pot folosi se numără Kaufland, Penny, Lidl, Auchan, Profi, Mega Image, Carrefour și La Doi Pași.
Când intră banii pe card și ce sume primesc beneficiarii
Banii pentru cardurile sociale vor fi virați în două tranșe:
Prima tranșă: până la finalul lunii septembrie 2025
A doua tranșă: în decembrie 2025
Fiecare tranșă are valoarea de 125 de lei, însă din cauza creșterii prețurilor, suma cumpără mai puține produse decât înainte. Soldul poate fi verificat oricând prin aplicațiile oficiale dedicate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Autoritățile vor avea voie să vâneze și să neutralizeze urșii agresivi. Camera Deputaților a adoptat legea: ,,Sute de atacuri”
Un proiect adoptat de Camera Deputaților aduce modificări la Legea Vânătorii, permițând autorităților să intervină rapid în situațiile în care urșii sau șacalii provoacă atacuri. Noua reglementare permite intervenția de urgență asupra urșilor agresivi, fără a mai fi necesară o hotărâre judecătorească. ,,Astăzi, Camera Deputaților a adoptat Pl-x nr. 216/2025, Proiectul de lege care completează […]
29 septembrie 2025 | Studenții ies în stradă în semn de PROTEST față de măsurile de austeritate ale Guvernului: „Educația plătește pentru guvernări mediocre?”
Studenții ies în stradă pe 29 septembrie 2025, în semn de PROTEST față de măsurile de austeritate ale Guvernului: „Educația plătește pentru guvernări mediocre?” Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a anunțat că noul an universitar va începe cu proteste în toată țara. Studenții sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate în educație […]
Radu Georgescu: ,,În România suntem ca în filmele cu Piedone: dai în cine apuci, încerci să nu primești prea multe și scapă cine poate”
Radu Georgescu: ,,În România suntem ca în filmele cu Piedone: dai în cine apuci, încerci să nu primești prea multe și scapă cine poate” Economistul Radu Georgescu compară situația actuală din România cu filmele cu Piedone, unde rolul principal era jucat de Bud Spencer. Toată lumea se bate cu toată lumea, iar cei din Guvern […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Vouchere pentru alimente 2025: Românii cu venituri mici vor primi 250 de lei pentru alimente: Când vor fi încărcate cardurile sociale
Familiile cu venituri mici primesc 250 de lei pentru alimente: Când vor fi încărcate cardurile sociale Guvernul continuă să dea...
Autoritățile vor avea voie să vâneze și să neutralizeze urșii agresivi. Camera Deputaților a adoptat legea: ,,Sute de atacuri”
Un proiect adoptat de Camera Deputaților aduce modificări la Legea Vânătorii, permițând autorităților să intervină rapid în situațiile în care...
Știrea Zilei
FOTO | Petru Roncea, câștigător la Physique Tall Champion. Tânărul din Sebeș s-a calificat la Campionatul Mondial din Los Angeles
La finalul săptămânii trecute, în orașul Luton, din Marea Britanie, la The Grove Theatre, s-a desfășurat o competiție de amploare...
FOTO | Apel DISPERAT pentru o cățelușă fără stăpân, lovită de mașină. A fost luată de pe marginea drumului de o tânără și dusă la o clinică veterinară în stare gravă. Costurile tratamentului sunt imense
Apel DISPERAT pentru o cățelușă fără stăpân, lovită de mașină. A fost luată de pe marginea drumului de o tânără...
Curier Județean
Trei poduri noi pe drumurile județene din Alba! Unde urmează să fie amplasate și care este stadiul lucrărilor
Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba a anunțat că trei poduri urmează să fie construite pe drumurile județene în...
19–20 septembrie 2025 | ALBA GREEN ENERGY: Inovații românești, roboți și standuri care explică cetățenilor cum pot deveni prosumatori la Carolina Mall Alba Iulia
Târgul Alba Green Energy, cea de-a 13-a ediție, urmează să aibă loc la Carolina Mall Alba Iulia în perioada...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Plafonarea prețurilor la alimente, adoptată la inițiativa PSD, nu este un moft, ci o necesitate reală pentru un trai mai...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Opinii Comentarii
18 septembrie – Ziua Mondială a Geologilor. Rezultatele cercetărilor geologiei românești, remarcate pe plan mondial
Ziua mondială a geologilor se sărbătorește în fiecare an pe 18 septembrie. Geologia studiază atât compoziția rocilor de suprafață cât...
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Tradiții și superstiții pe care credincioșii trebuie să le respecte
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Reguli, tradiții și superstiții pe care...