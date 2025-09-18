Vouchere pentru alimente 2025: Românii cu venituri mici vor primi 250 de lei pentru alimente: Când vor fi încărcate cardurile sociale

Familiile cu venituri mici primesc 250 de lei pentru alimente: Când vor fi încărcate cardurile sociale

Guvernul continuă să dea sprijin familiilor cu venituri mici prin cardurile sociale, care înlocuiesc treptat vechile vouchere de alimente. Aceste carduri digitale permit cumpărarea produselor de bază sau a unor mese calde.

În 2025, beneficiarii vor primi ajutorul în două tranșe, iar autoritățile recomandă să verifice soldul direct prin aplicațiile oficiale ca să nu apară neclarități.

Ce sunt cardurile de alimente și cum se folosesc

Cardurile de alimente sunt varianta modernă a vechilor vouchere. Ele sunt digitale, protejate cu cod PIN și pot fi folosite direct în magazinele partenere, fără acte suplimentare. Avantajele sunt evidente: nu le mai pierzi, sunt mai ușor de gestionat de autorități și se folosesc rapid în magazine.

Trebuie știut că nu merg în orice magazin, ci doar în cele autorizate, ca ajutorul social să fie folosit corect. Printre cele mai cunoscute magazine unde se pot folosi se numără Kaufland, Penny, Lidl, Auchan, Profi, Mega Image, Carrefour și La Doi Pași.

Când intră banii pe card și ce sume primesc beneficiarii

Banii pentru cardurile sociale vor fi virați în două tranșe:

Prima tranșă: până la finalul lunii septembrie 2025

A doua tranșă: în decembrie 2025

Fiecare tranșă are valoarea de 125 de lei, însă din cauza creșterii prețurilor, suma cumpără mai puține produse decât înainte. Soldul poate fi verificat oricând prin aplicațiile oficiale dedicate.

