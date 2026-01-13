Vouchere de vacanță 2026 pentru profesori: Ce valoare au anul acesta și cine le primește

2026 aduce modificări importante în ceea ce privește acordarea voucherelor de vacanță pentru profesori și ceilalți angajați din învățământul de stat.

Modificările sunt stabilite prin legislație și se aplică de la 1 ianuarie 2026. Deși valoarea voucherelor rămâne aceeași ca în anul precedent, condițiile de eligibilitate și modul de utilizare au fost ajustate, ceea ce schimbă semnificativ cadrul în care aceste beneficii sunt acordate.

Ce valoare au voucherele de vacanță în 2026 și cine le primește

Potrivit prevederilor legale în vigoare, în anul 2026 voucherele de vacanță acordate profesorilor și altor angajați din unitățile de învățământ de stat au o valoare de 800 de lei. Acestea sunt acordate exclusiv personalului ale cărui salarii de bază lunare nete sunt de până la 6.000 de lei, prag redus față de anul anterior.

Schimbarea este rezultatul modificării Ordonanței de urgență nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, modificare care se aplică de la 1 ianuarie 2026, prin Legea nr. 141 din 25 iulie 2025, cunoscută drept Legea Bolojan, publicată în Monitorul Oficial nr. 699 din 25 iulie 2025.

Astfel, plafonul salarial maxim pentru eligibilitate a fost coborât de la 8.000 de lei net în 2025 la 6.000 de lei net în 2026, ceea ce restrânge categoria beneficiarilor.

Eliminarea contribuției de 50% din partea angajatului

Una dintre cele mai importante modificări vizează modul de utilizare a voucherelor. În 2026 a fost eliminată prevederea care obliga angajatul să achite din fonduri proprii până la 50% din valoarea pachetelor de servicii turistice achiziționate.

În anul 2025, voucherele de vacanță în valoare de 800 de lei puteau fi utilizate doar pentru plata a cel mult 50% din contravaloarea unui pachet turistic, ceea ce însemna că beneficiarul trebuia să cumpere servicii turistice de minimum 1.600 de lei. Această condiție nu se mai aplică în 2026, suma de 800 de lei putând fi utilizată integral, în condițiile care vor fi stabilite ulterior.

Ce spune legea privind acordarea voucherelor în 2026

Conform formei actualizate a actului normativ, articolul relevant prevede următoarele:

„Instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă anual vouchere de vacanță în cuantum de 800 lei, în perioada 1 ianuarie 2026-31 decembrie 2026, personalului ale cărui salarii de bază lunare nete sunt de până la 6.000 lei. Valorificarea voucherelor se realizează în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.”

Această prevedere reflectă modificarea adusă de Articolul XLIV din Legea nr. 141/2025.

Diferențe clare față de anul 2025

În anul 2025, instituțiile publice acordau vouchere de vacanță în cuantum de 800 de lei personalului cu salarii nete de până la 8.000 de lei. De asemenea, utilizarea voucherelor era condiționată de achiziționarea unor pachete turistice mai scumpe, acoperind doar jumătate din valoarea acestora.

Tot în 2025, regulile de acordare au fost stabilite târziu, la finalul lunii august, cu doar câteva zile înainte de încheierea vacanței de vară. Aplicația de salarizare pentru personalul din învățământ a fost actualizată abia pe 30 septembrie, cu valoarea admisă de 800 de lei.

Context din sistemul de învățământ

Regulamentul privind voucherele de vacanță prevede că acestea sunt acordate tuturor angajaților din unitățile și instituțiile de învățământ de stat aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației, fiind emise exclusiv pe suport electronic.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au atras atenția asupra unor prevederi considerate contradictorii și au solicitat clarificări oficiale din partea Ministerului Educației.

Într-un comunicat emis la 26 august 2025, Ministerul Educației a anunțat că voucherele de vacanță pentru anul 2025 vor fi acordate angajaților cu salarii nete de până la 8.000 de lei, raportate la funcția de bază din luna acordării, decizia fiind luată cu doar câteva zile înainte de finalul perioadei de concedii.

