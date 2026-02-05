Vouchere de vacanță 2026: Motivul pentru care românii renunță la tichete. Ce spun hotelierii

Conform datelor analizate de ANAT, înjumătățirea voucherelor de vacanță i-a făcut pe români să nu și le mai dorească. Emiterea de tichete s-a prăbușit drastic față de anul trecut, iar decontările au scăzut cu peste 31%. În luna decembrie, însă, valoarea voucherelor returante a crescut cu peste 50%. Sezonul estival din 2026 pe litoralul românesc este pus sub semnul întrebării, iar hotelierii din Poiana Brașov nu au o părere bună despre turism anul acesta.

Pentru că au fost obligaţi să scoată 800 de lei din buzunare, românii au renunţat la voucherele de vacanţă. Iar asta se vede cel mai bine în bilanţul pe anul 2025.

„Rezultă o scădere de mai mult de 63% la valoarea emiterii voucherilor de vacanţă pentru România. Turismul va scădea în continuare şi va face rău economiei”, a declarat Adrian Voican, vicepreședintele ANAT.

Tichetele de vacanţă au ajutat enorm turismul de pe litoral în ultimii ani. „Mulţi poate n-au ştiut până acum, neavând tichetele de vacanţă, că noi existăm ca şi litoral. Deci, n-au ştiut. Ne sună şi ne întreabă: „Unde sunteţi în România?”, neştiind că există”, a declarat Adriana Conon, director de vânzări în cadrul unei agenții de turism.

„În proporţie de peste 50%, rezervările noastre au fost plătite prin tichete de vacanţă. Prin urmare, s-a şi văzut”, explică Magda Mocanu, șef recepție la un hotel din Mamaia.

Însă, părerile românilor sunt împărţite. „Turismul este ajutat chiar şi cu cei 800, în schimb, cetăţeanul care beneficiază de aceste cupoane, trebuie să vină el cu jumătate şi nu ştiu cât este de convenabil”. „E foarte bine ce au făcut, pentru că pun şi persoana respectivă să vină cu ceva, cu aportul lui. Se duceau şi consumau la restaurant, nu ajutau cu nimic turismul”.

Modificarea acordării voucherelor în 2025 şi-a pus amprenta şi în Poiana Braşov. „Anul trecut, în proporţie de 50% aproape din turiştii care veneau cu vouchere de vacanţă, n-au venit şi nici nu le-au ridicat”, a declarat Sorin Coman, director hotel. „Este şi o revoltă, zic eu, din partea lor, pentru că era o formă de recunoştinţă. Turismul nu înseamnă un avantaj”, a declarat Gabriel Roșca, director hotel.

Pentru anul 2026, regulile s-au schimbat iar. Doar cei care au salariul până în 6.000 de lei, vor primi vouchere de vacanţă în valoare de 800 de lei, dar fără obligaţia de a acoperi diferenţa până la 1600 de lei.

