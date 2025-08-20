Vouchere de energie pentru familiile vulnerabile din județul Alba: Află ce condiții trebuie să îndeplinești și ce valoare au

Sunt disponibile voucherele de energie pentru familiile vulnerabile din județul Alba. Totuși, cei care le solicită trebuie să îndeplinească niște condiții

Albaiulienii cu venituri reduse se pot înscrie pentru a beneficia de voucherele de energie în valoare de 50 de lei lunar, acordate pentru plata facturilor la electricitate. Măsura vine în contextul scumpirilor semnificative anunțate pentru luna august.

Potrivit autorităților, în România, aproape patru milioane de gospodării vor resimți majorări considerabile ale facturilor la energie, în unele cazuri chiar dublări. Pentru a atenua impactul acestor scumpiri, Ministerul Muncii, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, a lansat o platformă online dedicată înscrierii în programul de sprijin.

Persoanele singure cu venituri lunare mai mici de 1.900 lei și familiile cu venituri medii lunare mai mici de 1.784 lei/persoană, pot accesa aceste vouchere de energie. Cei eligibili au la dispoziție mai multe opțiuni pentru a se înscrie în program:

-completarea formularului online pe platforma dezvoltată de STS

-înscrierea prin intermediul primăriilor

-depunerea cererii la oficiile Poștei Române

Pe fondul creșterii tarifelor la energie, autoritățile speră ca aceste vouchere să ofere un minim de stabilitate financiară celor mai vulnerabile categorii sociale. Sprijinul va fi acordat lunar și este destinat exclusiv achitării facturilor la energie electrică.

„Vor fi mult peste 3 milioane, 3 milioane și jumătate de cetățeni care vor primi acest voucher. Există trei metode ca să îl primești: cea mai simplă e de a completa anumite date într-un formular online într-o aplicație care va fi făcută de STS în mai puțin de 45 de zile.

Sigur că vorbim și despre oameni cu venituri foarte scăzute și nu ne așteptăm să se înscrie online. Și atunci primăriile îi vor ajuta. E scris în actul normativ să completeze acest formular. Și pentru alți pensionari, Poșta Română e și ea în acest proiect și cu înscrierea și cu livrarea”, a explicat recent ministrul Muncii Florin Manole.

