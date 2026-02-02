Actualitate

Vouchere culturale de 250 de lei pentru elevi: Guvernul amână programul până în anul școlar 2027–2028, invocând constrângeri bugetare

Mif Lorena

Publicat

acum o oră

în

De

Vouchere culturale de 250 de lei pentru elevi: Guvernul amână programul până în anul școlar 2027–2028, invocând constrângeri bugetare

Conform Ordonanței de Urgență stabilită de către Guvern, s-a decis suspendarea aplicării prevederilor privind Programul național „Vouchere culturale pentru elevi”, până la începutul anului școlar 2027-2028. Această decizie a motivat necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare în ceea ce privește dificultatea financiară din educație.

Instituția subliniază că decizia a fost luată pentru a fi limitate cheltuielile bugetare, invocând „constrângerile bugetare cu care se confruntă sistemul național de educație”, conform Ordonantei de urgență a Guvernului, scrie Edupedu.

Așadar, Guvernul a decis, prin Ordonanță de Urgență, să amâne aplicarea unor reguli privind sistemul de învățământ preuniversitar până în anul școlar 2027-2028.

Această suspendare intră în vigoare imediat, de la data publicării în Monitorul Oficial, fără a mai respecta termenele standard de așteptare.

Programul privind voucherele culturale prevedea că în primul an de la intrarea în vigoare, aceste tichete de 250 de lei sunt destinate pentru început elevilor de clasa XII-a pentru a merge la teatru, la concerte, la muzee sau chiar în excursii ori pentru a-și achiziționa cărți.

Fiecare elev decide singur cum va cheltui cei 250 de lei de pe card.

În al doilea an, pe lista beneficiarilor, se adaugă și elevii din clasa a IX-a, iar în al treilea an de la lansarea programului, primesc astfel de tichete și elevii de clasa a V-a.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Șeful Armatei Române, despre situația în care Țările Baltice sunt atacate: „Răspunsul NATO e stabilit deja”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 7 minute

în

2 februarie 2026

De

Șeful Armatei Române, despre situația în care Țările Baltice sunt atacate: „Răspunsul NATO e stabilit deja” Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a explicat cum ar reacționa România în eventualitatea unui atac asupra uneia dintre Țările Baltice, subliniind că activarea articolului 5 al NATO ar fi automată și fără echivoc, afirmațiile fiind făcute […]

Citește mai mult

Actualitate

Adio, ghivece din plastic cu flori: După interzicerea pungilor, UE a pus gând rău recipientelor pentru plante

Ioana Oprean

Publicat

acum 37 de minute

în

2 februarie 2026

De

Adio, ghivece din plastic cu flori: După interzicerea pungilor, UE a pus gând rău recipientelor pentru plante Uniunea Europeană înăsprește legislația privind ambalajele din plastic. În cadrul „European Green Deal”, Bruxelles-ul a revizuit Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, cu un obiectiv clar: reducerea masivă a cantității de plastic și orientarea pieței către soluții […]

Citește mai mult

Actualitate

Când începe vacanța de Paște 2026: Câte zile libere vor avea elevii. După întoarcerea la cursuri, începe ultimul modul de studiu

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

2 februarie 2026

De

Când începe vacanța de Paște 2026: Câte zile libere vor avea elevii. După întoarcerea la cursuri, începe ultimul modul de studiu Vacanța de Paște 2026 va avea 11 zile libere pentru elevi, potrivit structurii anului școlar în curs. La întoarcere, elevii vor începe ultimul modul de studiu care se va încheia pe 19 iunie. Potrivit […]

Citește mai mult