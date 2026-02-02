Vouchere culturale de 250 de lei pentru elevi: Guvernul amână programul până în anul școlar 2027–2028, invocând constrângeri bugetare

Conform Ordonanței de Urgență stabilită de către Guvern, s-a decis suspendarea aplicării prevederilor privind Programul național „Vouchere culturale pentru elevi”, până la începutul anului școlar 2027-2028. Această decizie a motivat necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare în ceea ce privește dificultatea financiară din educație.

Instituția subliniază că decizia a fost luată pentru a fi limitate cheltuielile bugetare, invocând „constrângerile bugetare cu care se confruntă sistemul național de educație”, conform Ordonantei de urgență a Guvernului, scrie Edupedu.

Așadar, Guvernul a decis, prin Ordonanță de Urgență, să amâne aplicarea unor reguli privind sistemul de învățământ preuniversitar până în anul școlar 2027-2028.

Această suspendare intră în vigoare imediat, de la data publicării în Monitorul Oficial, fără a mai respecta termenele standard de așteptare.

Programul privind voucherele culturale prevedea că în primul an de la intrarea în vigoare, aceste tichete de 250 de lei sunt destinate pentru început elevilor de clasa XII-a pentru a merge la teatru, la concerte, la muzee sau chiar în excursii ori pentru a-și achiziționa cărți.

Fiecare elev decide singur cum va cheltui cei 250 de lei de pe card.

În al doilea an, pe lista beneficiarilor, se adaugă și elevii din clasa a IX-a, iar în al treilea an de la lansarea programului, primesc astfel de tichete și elevii de clasa a V-a.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI