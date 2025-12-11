Vortexul polar ar putea lovi România înainte de Crăciun: Cum arată prognoza meteo actualizată de ANM
Vortexul polar ar putea lovi România înainte de Crăciun: Cum arată prognoza meteo actualizată de ANM
Vortexul polar ar putea lovi România înainte de Crăciun, după ce a declanșat vreme rea în Statele Unite și Rusia, aducând ninsori masive și temperaturi extrem de scăzute, nu are deocamdată același impact asupra Europei. În timp ce alte regiuni se confruntă cu o iarnă în toată regula, continentul european, inclusiv România, rămâne sub influența unui transport intens de aer cald dinspre Atlantic.
Meteorologul ANM Mihai Huștiu a explicat că acest episod de vreme blândă va continua până aproape de 20 decembrie, după care vortexul polar ar putea începe să modifice și situația meteo din țara noastră.
Meteorologul Administrației Naționale de Meteorologie spune, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că modificările din stratosferă au slăbit structura vortexului polar, permițând aerului rece să avanseze rapid către sud.
„Când vorbim de vortex, vorbim de ce se întâmplă în zona circumpolară, stratosferă și în troposferă, o analiză a lui se face în primul rând pe stratosferă, undeva la 30 de kilometri în atitudine.
S-a observat că în acest an acest vortex stratosferic a avut anumite modificări, adică a slăbit destul de mult, a fost slab ca intensitate la final de noiembrie, când s-a produs o încălzire stratosferică marcantă și efectele acelei slăbirii în intensitate a vortexului s-au resimțit deja”, afirmă acesta.
Huștiu spune că deja se observă efectele.
„Deja resimțim efectele slăbirii vortexul, aerul rece nu mai stă circumpolar în zona polului, ci coboară latitudinal către sud. El deja coboară în aceste zile pe continentul nord-american.
Dar iată în aceste zile, aproape simultan și pe Câmpia Rusă, pe zona Moscovei, toată Câmpia Rusă va avea un zilele următoare un regim specific de iarnă, cu temperaturi negative, intensificări ale vântului și chiar ninsori”, a spus Mihai Huștiu.
Europa rămâne sub influență caldă: 15–16°C în România
Slăbirea vortexului polar nu determină același comportament pe continentul european. Din contră, vremea se menține mult peste normalul perioadei.
„Aceste pătrunderi de aer rece pe continentul nord-american așa cum am menționat, pe Câmpia Rusă, nu înseamnă că și pe Europa situație este la fel.
Dimpotrivă, pe Europa, în aceste zile, datorită activității ciclonice de pe Atlantic, avem un flux de aer cald dinspre această zonă din spre Atlantic și temperaturile sunt cu mult mai ridicate și se vor menține în continuare ridicate.”
Meteorologul mai precizează că: „În aceste zile avem temperaturi de 15-16 grade, săptămâna viitoare, în perioada 16-20 decembrie, de asemenea.
Temperaturile se vor menține ridicate pe tot conținutul european, inclusiv în România, temperaturi de peste 10 grade multe zone, dar în special la deal”, a explicat meteorologul ANM.
Posibile schimbări după 20–22 decembrie: scăderi de temperatură și precipitații
Deși vremea rămâne caldă până în jurul datei de 20 decembrie, după această perioadă se pot observa modificări.
„Un vortex intens ar însemna că pătrunderile de aer rece ce ar fi mai puțin probabile. Deci nu vorbim de o un impact imediat asupra vremii din România, ci mai degrabă România va avea parte de temperaturi ridicate, așa cum am menționat, atât săptămâna viitoare, temperaturi cu mult mai ridicate față de normal, temperaturi de 15-16 grade prin zonele deluroase.”
Huștiu precizează că primele semne de schimbare apar abia în ultima decadă a lunii.
„În ultima decadă s-ar modifica un pic lucrurile în sensul scăderii de temperatură, dar asta nu înseamnă că avem neapărat și vreme autentică de iarnă, ci încep să apară precipitațiile, pentru că în această perioadă, până spre 20 și 22 decembrie nici nu așteptăm precipitații.
Dar după 22 decembrie s-ar putea să avem precipitații. Rămâne de văzut care va fi forma aceastora în preajma sărbătorilor, dar oricum, din aproape în aproape vom actualiza prognozele”, a conchis Mihai Huștiu.
ANM confirmă: vortexul polar se va deforma după încălzirea stratosferică din Siberia
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat miercuri analiza privind vortexul polar, anunțând că acesta „indică o slăbire rapidă până la mijlocul lunii decembrie 2025”, iar „până în jurul datei de 12 decembrie, va avea loc o încălzire stratosferică deasupra Siberiei”, fenomen care „va ajuta la deformarea vortexului polar”.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Mașinile din România, înmatriculate și radiate online, fără vizită prealabilă la ghișeu
Mașinile din România, înmatriculate și radiate online, fără vizită prealabilă la ghișeu Tot ce ține de înmatricularea și radierea mașinilor în România se mută, în sfârșit, în online, în anii următori. Nu vorbim doar de trimiterea unor documente scanate, ci de un flux complet digital, inclusiv pentru crearea contului de utilizator pe platforma oficială a […]
Premierul Ilie Bolojan consideră că vârsta de pensionare trebuie ridicată ,,peste tot”: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani
Premierul Ilie Bolojan consideră că vârsta de pensionare trebuie ridicată ,,peste tot”: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani Ilie Bolojan a declarat că vârsta de pensionare trebuie ridicată „peste tot” deoarece România nu mai poate susține financiar pensionari la vârste de 48-50 de ani. Citește și: Profesorul Andrei Marga, […]
VIDEO | Judecătoare, cu peste 20 de ani de experiență, moment surpriză la conferința de presă a CAB: A luat cuvântul și a spus că mărturiile din documentarul Recorder sunt adevărate
Judecătoare, cu peste 20 de ani de experiență, moment surpriză la conferința de presă a CAB: A luat cuvântul și a spus că mărturiile din documentarul Recorder sunt adevărate În aceste momente se desfășoară o conferință de presă la Curtea de Apel Buurești care are ca și rol să răspundă mărturiilor din documentarul Recorder. Înainte […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mașinile din România, înmatriculate și radiate online, fără vizită prealabilă la ghișeu
Mașinile din România, înmatriculate și radiate online, fără vizită prealabilă la ghișeu Tot ce ține de înmatricularea și radierea mașinilor...
Premierul Ilie Bolojan consideră că vârsta de pensionare trebuie ridicată ,,peste tot”: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani
Premierul Ilie Bolojan consideră că vârsta de pensionare trebuie ridicată ,,peste tot”: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48,...
Știrea Zilei
VIDEO | Un minor care a fluturat un steag cu Zelea Codreanu la Alba Iulia de Ziua Națională, REȚINUT de polițiști: Materiale de propagandă legionară, găsite în casa tânărului
Un minor care a fluturat un steag cu Zelea Codreanu la Alba Iulia de Ziua Națională, REȚINUT de polițiști: Materiale...
FOTO | Șahiștii de la Colegiul Militar din Alba Iulia, pe podium la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Ce premii au obținut
Șahiștii de la Colegiul Militar din Alba Iulia, pe podium la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Ce...
Curier Județean
12 decembrie | Expoziția „înSCRISUL ÎNCHISorilor: memorialistica represiunii comuniste” la Sala Unirii din Alba Iulia
Expoziția „înSCRISUL ÎNCHISorilor: memorialistica represiunii comuniste” la Sala Unirii din Alba Iulia Vineri, 12 decembrie 2025, de la ora 13:00,...
FOTO | „Arta care dăruiește speranță” – Expoziție caritabilă pentru 47 de familii din zonele izolate ale Trascăului. Lucrările expuse, achiziționate prin donații
„Arta care dăruiește speranță” – Expoziție caritabilă pentru 47 de familii din zonele izolate ale Trascăului. Lucrările expuse, achiziționate prin...
Politică Administrație
FOTO | Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice
Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice La Sântimbru continuă modernizarea școlii, în urmă...
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii Într-un context...
Opinii Comentarii
11 decembrie – Ziua internațională a munților
11 decembrie – Ziua internațională a munților Ziua internațională a munților, care este celebrată în fiecare an la 11 decembrie,...
10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului
10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului Ziua internațională a drepturilor omului este marcată în întreaga lume la 10 decembrie....