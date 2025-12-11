Vortexul polar ar putea lovi România înainte de Crăciun: Cum arată prognoza meteo actualizată de ANM

Vortexul polar ar putea lovi România înainte de Crăciun, după ce a declanșat vreme rea în Statele Unite și Rusia, aducând ninsori masive și temperaturi extrem de scăzute, nu are deocamdată același impact asupra Europei. În timp ce alte regiuni se confruntă cu o iarnă în toată regula, continentul european, inclusiv România, rămâne sub influența unui transport intens de aer cald dinspre Atlantic.

Meteorologul ANM Mihai Huștiu a explicat că acest episod de vreme blândă va continua până aproape de 20 decembrie, după care vortexul polar ar putea începe să modifice și situația meteo din țara noastră.

Meteorologul Administrației Naționale de Meteorologie spune, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că modificările din stratosferă au slăbit structura vortexului polar, permițând aerului rece să avanseze rapid către sud.

„Când vorbim de vortex, vorbim de ce se întâmplă în zona circumpolară, stratosferă și în troposferă, o analiză a lui se face în primul rând pe stratosferă, undeva la 30 de kilometri în atitudine.

S-a observat că în acest an acest vortex stratosferic a avut anumite modificări, adică a slăbit destul de mult, a fost slab ca intensitate la final de noiembrie, când s-a produs o încălzire stratosferică marcantă și efectele acelei slăbirii în intensitate a vortexului s-au resimțit deja”, afirmă acesta.

Huștiu spune că deja se observă efectele.

„Deja resimțim efectele slăbirii vortexul, aerul rece nu mai stă circumpolar în zona polului, ci coboară latitudinal către sud. El deja coboară în aceste zile pe continentul nord-american.

Dar iată în aceste zile, aproape simultan și pe Câmpia Rusă, pe zona Moscovei, toată Câmpia Rusă va avea un zilele următoare un regim specific de iarnă, cu temperaturi negative, intensificări ale vântului și chiar ninsori”, a spus Mihai Huștiu.

Europa rămâne sub influență caldă: 15–16°C în România

Slăbirea vortexului polar nu determină același comportament pe continentul european. Din contră, vremea se menține mult peste normalul perioadei.

„Aceste pătrunderi de aer rece pe continentul nord-american așa cum am menționat, pe Câmpia Rusă, nu înseamnă că și pe Europa situație este la fel.

Dimpotrivă, pe Europa, în aceste zile, datorită activității ciclonice de pe Atlantic, avem un flux de aer cald dinspre această zonă din spre Atlantic și temperaturile sunt cu mult mai ridicate și se vor menține în continuare ridicate.”

Meteorologul mai precizează că: „În aceste zile avem temperaturi de 15-16 grade, săptămâna viitoare, în perioada 16-20 decembrie, de asemenea.

Temperaturile se vor menține ridicate pe tot conținutul european, inclusiv în România, temperaturi de peste 10 grade multe zone, dar în special la deal”, a explicat meteorologul ANM.

Posibile schimbări după 20–22 decembrie: scăderi de temperatură și precipitații

Deși vremea rămâne caldă până în jurul datei de 20 decembrie, după această perioadă se pot observa modificări.

„Un vortex intens ar însemna că pătrunderile de aer rece ce ar fi mai puțin probabile. Deci nu vorbim de o un impact imediat asupra vremii din România, ci mai degrabă România va avea parte de temperaturi ridicate, așa cum am menționat, atât săptămâna viitoare, temperaturi cu mult mai ridicate față de normal, temperaturi de 15-16 grade prin zonele deluroase.”

Huștiu precizează că primele semne de schimbare apar abia în ultima decadă a lunii.

„În ultima decadă s-ar modifica un pic lucrurile în sensul scăderii de temperatură, dar asta nu înseamnă că avem neapărat și vreme autentică de iarnă, ci încep să apară precipitațiile, pentru că în această perioadă, până spre 20 și 22 decembrie nici nu așteptăm precipitații.

Dar după 22 decembrie s-ar putea să avem precipitații. Rămâne de văzut care va fi forma aceastora în preajma sărbătorilor, dar oricum, din aproape în aproape vom actualiza prognozele”, a conchis Mihai Huștiu.

ANM confirmă: vortexul polar se va deforma după încălzirea stratosferică din Siberia

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat miercuri analiza privind vortexul polar, anunțând că acesta „indică o slăbire rapidă până la mijlocul lunii decembrie 2025”, iar „până în jurul datei de 12 decembrie, va avea loc o încălzire stratosferică deasupra Siberiei”, fenomen care „va ajuta la deformarea vortexului polar”.

