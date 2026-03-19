Actualitate

Volumul lucrărilor în construcții, în scădere cu 2,4% în România, în ianuarie 2026, față de aceeași lună din 2025

Ioana Oprean

Publicat

acum 25 de minute

în

De

Volumul lucrărilor de construcţii din România a scăzut, ca serie brută, cu 2,4%, în luna ianuarie 2026 faţă de aceeaşi perioadă din 2025, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 0,9%, arată datele publicate, joi, 19 martie 2026 de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Ca serie brută, pe elemente de structură, scăderi s-au înregistrat la lucrările de reparaţii capitale (-5,2%) şi la lucrările de construcţii noi (-3,3%). Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au crescut cu 3,8%.

Pe obiecte de construcţii, scăderi s-au înregistrat la clădirile nerezidenţiale (-2,6%), construcţiile inginereşti (-2,5%) şi la clădirile rezidenţiale (-2,1%).

Ca serie ajustată, pe elemente de structură, lucrările de reparaţii capitale au scăzut cu 5,8%, iar lucrările de construcţii noi cu 1,4%. Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au crescut cu 3,4%.

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la construcţiile inginereşti (-4,7%), clădirile nerezidenţiale (-0,5%) şi la clădirile rezidenţiale (-0,2%).

În luna ianuarie 2026, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut, faţă de luna decembrie 2025, ca serie brută, cu 69%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 4,6%.

În intervalul menţionat, ca serie brută, scăderea volumului lucrărilor de construcţii a fost evidenţiată la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (-70,7%), lucrările de reparaţii capitale (-69,3%) şi la lucrările de construcţii noi (-68,4%).

Pe obiecte de construcţii, au avut loc scăderi astfel: clădirile nerezidenţiale (-75,1%), lucrările de construcţii inginereşti (-68,9%) şi la clădirile rezidenţiale (-57,8%).

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, scăderea a fost evidenţiată la lucrările de construcţii noi (-7,8%). Lucrările de reparaţii capitale şi lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au crescut cu 13,6%, respectiv cu 4,7%.

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la clădirile nerezidenţiale (-22,1%) şi la clădirile rezidenţiale (-2,1%). Construcţiile inginereşti au crescut cu 12,2%.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

FOTO | Nicușor Dan, întâlnire cu secretarul general al NATO: „România este o țară sigură. Am discutat despre noi capabilități pentru țările din Flancul Estic în cadrul programului Santinela Estică”

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

19 martie 2026

De

Nicușor Dan, întâlnire cu secretarul general al NATO: „România este o țară sigură. Am discutat despre noi capabilități pentru țările din Flancul Estic în cadrul programului Santinela Estică” Preşedintele Nicuşor Dan face, joi, 19 martie o vizită oficială la Bruxelles, întâlnindu-se cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Cei doi au discutat despre situaţia de […]

Citește mai mult

Actualitate

ANAF controlează în toată România piața carburanților. Instituția anunță că nimeni nu scapă: ,,Acțiunile vizează întreg lanțul de distribuție, de la importatori și depozitari până la comercianții finali”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 9 ore

în

19 martie 2026

De

ANAF controlează în toată România piața carburanților. Instituția anunță că nimeni nu scapă: ,,Acțiunile vizează întreg lanțul de distribuție, de la importatori și depozitari până la comercianții finali” În contextul scumpirilor recente ale carburanților, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o serie de controale la nivel național pentru a preveni și combate eventualele […]

Citește mai mult

Actualitate

Ajutor pentru pensionari 2026 | Ilie Bolojan: „S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susţinută de coaliţie”

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 ore

în

19 martie 2026

De

Ajutor pentru pensionari 2026 | Ilie Bolojan: „S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susţinută de coaliţie” Premierul Ilie Bolojan a anunţat, joi, 19 martie 2026 că s-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susţinută de coaliţie. „Am decis să reducem componenta de […]

Citește mai mult