Volumul lucrărilor în construcții, în scădere cu 2,4% în România, în ianuarie 2026, față de aceeași lună din 2025

Volumul lucrărilor de construcţii din România a scăzut, ca serie brută, cu 2,4%, în luna ianuarie 2026 faţă de aceeaşi perioadă din 2025, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 0,9%, arată datele publicate, joi, 19 martie 2026 de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Ca serie brută, pe elemente de structură, scăderi s-au înregistrat la lucrările de reparaţii capitale (-5,2%) şi la lucrările de construcţii noi (-3,3%). Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au crescut cu 3,8%.

Pe obiecte de construcţii, scăderi s-au înregistrat la clădirile nerezidenţiale (-2,6%), construcţiile inginereşti (-2,5%) şi la clădirile rezidenţiale (-2,1%).

Ca serie ajustată, pe elemente de structură, lucrările de reparaţii capitale au scăzut cu 5,8%, iar lucrările de construcţii noi cu 1,4%. Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au crescut cu 3,4%.

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la construcţiile inginereşti (-4,7%), clădirile nerezidenţiale (-0,5%) şi la clădirile rezidenţiale (-0,2%).

În luna ianuarie 2026, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut, faţă de luna decembrie 2025, ca serie brută, cu 69%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 4,6%.

În intervalul menţionat, ca serie brută, scăderea volumului lucrărilor de construcţii a fost evidenţiată la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (-70,7%), lucrările de reparaţii capitale (-69,3%) şi la lucrările de construcţii noi (-68,4%).

Pe obiecte de construcţii, au avut loc scăderi astfel: clădirile nerezidenţiale (-75,1%), lucrările de construcţii inginereşti (-68,9%) şi la clădirile rezidenţiale (-57,8%).

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, scăderea a fost evidenţiată la lucrările de construcţii noi (-7,8%). Lucrările de reparaţii capitale şi lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au crescut cu 13,6%, respectiv cu 4,7%.

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la clădirile nerezidenţiale (-22,1%) şi la clădirile rezidenţiale (-2,1%). Construcţiile inginereşti au crescut cu 12,2%.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

