Volumul lucrărilor în construcții, în scădere cu 2,4% în România, în ianuarie 2026, față de aceeași lună din 2025
Volumul lucrărilor de construcţii din România a scăzut, ca serie brută, cu 2,4%, în luna ianuarie 2026 faţă de aceeaşi perioadă din 2025, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 0,9%, arată datele publicate, joi, 19 martie 2026 de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Ca serie brută, pe elemente de structură, scăderi s-au înregistrat la lucrările de reparaţii capitale (-5,2%) şi la lucrările de construcţii noi (-3,3%). Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au crescut cu 3,8%.
Pe obiecte de construcţii, scăderi s-au înregistrat la clădirile nerezidenţiale (-2,6%), construcţiile inginereşti (-2,5%) şi la clădirile rezidenţiale (-2,1%).
Ca serie ajustată, pe elemente de structură, lucrările de reparaţii capitale au scăzut cu 5,8%, iar lucrările de construcţii noi cu 1,4%. Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au crescut cu 3,4%.
Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la construcţiile inginereşti (-4,7%), clădirile nerezidenţiale (-0,5%) şi la clădirile rezidenţiale (-0,2%).
În luna ianuarie 2026, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut, faţă de luna decembrie 2025, ca serie brută, cu 69%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 4,6%.
În intervalul menţionat, ca serie brută, scăderea volumului lucrărilor de construcţii a fost evidenţiată la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (-70,7%), lucrările de reparaţii capitale (-69,3%) şi la lucrările de construcţii noi (-68,4%).
Pe obiecte de construcţii, au avut loc scăderi astfel: clădirile nerezidenţiale (-75,1%), lucrările de construcţii inginereşti (-68,9%) şi la clădirile rezidenţiale (-57,8%).
Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, scăderea a fost evidenţiată la lucrările de construcţii noi (-7,8%). Lucrările de reparaţii capitale şi lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au crescut cu 13,6%, respectiv cu 4,7%.
Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la clădirile nerezidenţiale (-22,1%) şi la clădirile rezidenţiale (-2,1%). Construcţiile inginereşti au crescut cu 12,2%.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
