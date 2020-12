Volei Alba Blaj vizează trei trofee în 2021: campionatul, Cupa României și Cupa Challenge! “A fost un sezon atipic, foarte greu, cu multe probleme”, afirmă antrenorul sârb Darko Zakoc

Volei Alba Blaj este clubul cu cea mai spectaculoasă ascensiune în sportul românesc în ultimii ani. Clubul din “Mica Romă”, înființat în 2011, va aniversa anul viitor un deceniu de existență, iar panoplia clubului este înțesată de trofee.

Echipa din “Mica Romă” a cucerit 5 tiluri naționale în ultimii șase ani (2015, 2016, 2017, 2019, 2020), două Cupe ale României (2017, 2019), iar în plan internațional a spart barierele performanței. În 2018, prin disputarea finalei Ligii Campionilor, la București, a reușit cea mai importantă performanță din istoria voleiului feminin românesc la nivel de cluburi.

Un rezultat excepțional, urmat de o altă finală, în Cupa CEV (2019) și semifinalele din acest sezon în Cupa Challenge, rezutând 3 semifinale europene în 4 ani!

De mai bine de șase ani Blajul voleibalistic se identifică cu Darko Zakoc, antrenorul sârb în vârstă de 57 de ani, omul-trofeu ce a stat pe banca ardelencelor la toate aceste realizări de pus în ramă, punând “Mica Romă” pe harta Europei.

Anul 2020 a fost unul extrem de dificil, din toate punctele de vedere, activitatea fiind stopată brusc, din cauza pandemiei, în martie. Ulterior, sezonul a fost înghețat, iar Volei Ala Blaj desemnată campioană a României. În toamnă, lucrurile s-au reașezat cât de cât, voleiul a revenit în săli, Divizia A1 derulându-se sub formă de turnee, ce au înlocuit etapele săptămnale. Eșecul de la Medigidia, cu CSM Târgoviște, a făcut ca gruparea din Alba să încheie prima parte a campionatului pe locul secund, la două puncte de rivala de lângă Turnul Chindiei. “A fost un sezon atipic, foarte greu, cu multe probleme, mai ales cele legate de carantină, pentru că au fost zile în care am avut la antrenamente doar cinci jucătoare, din cauza coronavirusului. Din fericire am scăpat ușor, situația putea fi mai dificilă și am putut alcătui formule competitive la turnee. Am pierdut neașteptat punct cu Rapid (n.r. fără patru jucătoare de bază, infectate cu COVID-19) și am mai pierdut două puncte cu CSM Târgoviște, într-un meci pe care l-am avut în mână. Altul în locul meu ar folosi ca alibi faptul că am avut doar șapte zile la dispoziție pentru a pregăti acest duel dar acolo nu a fost doar această problemă. În acea partidă am făcut greșeli de ordin tehnic și tactic, nu am închis setul doi, când puteam duce scorul la 2-0 și consider că nu avem motive obiective ca scuze”, a sintetizat Darko Zakoc evoluție din partea a doua a anului.

*Obiectiv: eventul intern și Cupa Challenge

În 2020, Volei Alba Blaj a susținut 28 de întâlniri, în trei competiții diferite: Liga Campionilor, Divizia A1 și Cupa Challenge. A câștigat 26 dintre acestea, suferind doar două eșecuri, în ianuarie, în Italia, cu Conegliano (Champions League) și în octombrie, în derby-ul cu CSM Târgoviște, înfrângere internă după aproape un an. “Sunt lucruri pe care trebuie să le reparăm, să le facem mult mai bine decât în acest tur, dacă vrem să ne păstrăm locul pe care toți îl așteaptă de la noi, adică să rămânem campionii României. Per ansamblu, sunt mulțumit de prima parte a sezonului, am așteptat mai mult de la unele fete, dar am avut problemele pe care le-am explicat anterior și nu am lucrat așa cum am fi făcut-o, în condiții normale, de obicei. Vom vedea, dacă va fi bine în perioada ianuarie-februarie, putem reveni la nivelul optim pentru jocul nostru obișnuit. În Cupa Challenge suntem una dintre echipele favorite la câștigarea trofeului, rămâne să aflăm modul în care se vor juca semifinalele, unde cred că deținem un avantaj, pentru că am evitat echipele din Turcia. Avem prima șansă cu Kaposvar, iar după, la finală, totul este deschis, se joacă. Unul dintre obiectivele noastre din acest sezon este câștigarea Cupei Challenge”, a mai spus Zakoc, declarat cetățean de onoare al municipiului Blaj în 2017.

Antrenorul principal al echipei campioane deplânge faptul că meciurile nu beneficiază de public în tribune. “Este foarte greu voleiul, sportul în general, fără suporteri, este alt ambient, care influențează modul în care se motivează echipele pe teren și, din păcate, nu ne putem bucura de prezența fanilor. Sperăm că, în viitor, va fi mai bine și că ne vom reîntâlni la sală cu suporterii noștri. Cu această ocazie, îi salut pe toți cei care ne sunt alături, nu sunt cu noi fizic, dar știu că se gândesc la noi și că ne-au susținut de la distanță, urmărind transmisiunile video. Le transmit sărbători fericite și un nou an mai bun!”, a încheiat Darko Zakoc, antrenor ce are în palmares 18 titluri naționale, realizate cu 5 echipe diferite.