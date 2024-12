Volei Alba Blaj Under 19, 3 victorii la turneul de la Bacău

Volei Alba Blaj a repurtat 3 victorii, fără a pierde vreun set, la un nou turneu Under 19 disputat în Sala de Sport a Colegiului Național „Vasile Alecsandri” Bacău, gazdă fiind CSȘ Bacău.

A fost al treilea turneu al competiției organizate de Federația Română de Volei, la startul căreia nefiind CSU Târgu Mureș, care a stat. Echipa din „Mica Romă” a învins, în ordine, pe Penicilina Iași, scor 3-0 (25-21, 25-19, 25-13); CSȘ Bacău scor 3-0 (25-15, 25-21, 25-19) și CSȘ Târgu Mureș, scor 3-0 (25-14, 25-17, 25-11).

Cu 22 de puncte, Volei Alba Blaj a urcat pe prima poziție, având 7 victorii și două insuccese (ambele cu CSU Tg. Mureș, care are doar 6 jocuri, toate câștigate). În continuare, în ierarhie, CSM Medicina CNUE Tg. Mureș – 17 puncte, CSȘ Bacău – 10 p (două victorii și 7 eșecuri), Penicilina Iași – 7 p (3 partide adjudecate, tot atâtea pierdute) și CSȘ Tg. Mureș – zero puncte (a suferit 6 înfrângeri). La acest nivel, mai sunt două turnee, următorul fiind prevăzut în perioada 31 ianuarie – 2 februarie 2025, la Blaj, iar ultimul va fi în 28 februarie – 2 martie, când Volei Alba Blaj va sta. În precedentele două turnee, ambele la Târgu Mureș, Volei Alba Blaj a avut, de fiecare dată, un bilanț de două victorii și un eșec (cu CSU Tg. Mureș, 1-3 și 2-3).

Echipa pregătită, la fel ca în stagiunea anterioară, de antrenorul sârb Aleksandar Milović evoluează în prima fază a campionatului, în Seria E a Campionatului Național Under 19. Începând din acest sezon, faza întâi a competiției se desfășoară sub forma unor turnee, găzduite, pe rând, de echipele participante. În stagiunea precedentă, în linii mari cu același lot, Volei Alba Blaj a participat la Under 17, clasându-se pe locul șase la nivel național (turneu final disputat în „Alba Blaj” Arena). Volei Alba Blaj: Amira Săbăduș, Anastasia Gruiescu, Anastasia Fekete, Larisa Rusu, Lara Ștefănescu, Denisa Coman, Claudia Bocăniciu, Antonia Oltean, Simina Spătăcean, Iulia Mărginean, Mara Mihu, Daria Ocenic, Brianna Barna și nou-venitele Sara Bonde Păltinișanu (CSU Politehnica Timișoara), Georgiana Moșneag și Iulia Corlea (ambele CSȘ Blaj).

