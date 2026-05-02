12-18 mai 2026 | Testele pentru evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a
12-18 mai 2026 | Testele pentru evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a
Testele pentru evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi organizate în perioada 12 – 28 mai, prevede calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.
Testele vizează evaluarea cunoștințelor și a deprinderilor dobândite în școală și includ și itemi pentru evaluarea nivelului de alfabetizare funcțională al elevilor.
De asemenea, rezultatele obținute la aceste testări nu se afișează/nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei decât dacă părintele solicită în scris consemnarea lor în acest caz, punctajele sunt echivalate în calificative/note.
Rezultatele sunt valorificate prin informarea elevilor și a părinților/reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate și prin elaborarea planurilor individualizate de învățare.
Durata alocată rezolvării testelor de evaluare:
* 45 de minute pentru fiecare test administrat la EN II;
* 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV și la EN VI.
„Sălile în care se susține EN-II-IV-VI sunt, de regulă, sălile în care elevii își desfășoară activitatea în mod obișnuit. Testele de la EN-II-IV-VI se evaluează în cadrul unității de învățământ de către cadrele didactice din respectiva unitate”, a precizat joi, 30 aprilie 2026, Ministerul Educației.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
12-18 mai 2026 | Testele pentru evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a
12-18 mai 2026 | Testele pentru evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a Testele pentru evaluările...
ANALIZĂ ZIARUL UNIREA: „Sperietoarea” ANAF declanșează o explozie a conformării fiscale. Cum sunt monitorizați banii din TikTok, Vinted și Crypto
ANALIZĂ ZIARUL UNIREA: „Sperietoarea” ANAF declanșează o explozie a conformării fiscale. Cum sunt monitorizați banii din TikTok, Vinted și Crypto...
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
