12-18 mai 2026 | Testele pentru evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a

Testele pentru evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi organizate în perioada 12 – 28 mai, prevede calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Testele vizează evaluarea cunoștințelor și a deprinderilor dobândite în școală și includ și itemi pentru evaluarea nivelului de alfabetizare funcțională al elevilor.

De asemenea, rezultatele obținute la aceste testări nu se afișează/nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei decât dacă părintele solicită în scris consemnarea lor în acest caz, punctajele sunt echivalate în calificative/note.

Rezultatele sunt valorificate prin informarea elevilor și a părinților/reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate și prin elaborarea planurilor individualizate de învățare.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare:

* 45 de minute pentru fiecare test administrat la EN II;

* 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV și la EN VI.

„Sălile în care se susține EN-II-IV-VI sunt, de regulă, sălile în care elevii își desfășoară activitatea în mod obișnuit. Testele de la EN-II-IV-VI se evaluează în cadrul unității de învățământ de către cadrele didactice din respectiva unitate”, a precizat joi, 30 aprilie 2026, Ministerul Educației.

