Bilete de tratament balnear 2026, pentru persoanele asigurate şi pensionarii din sistemul public: Care sunt seriile stabilite. Precizările Casei de Pensii Alba

Casa Județeană de Pensii Alba a anunțat recent care sunt seriile stabilite pentru beneficiarii de bilete de tratament balnear în 2026. Există în total 15 serii pe parcursul anului 2026.

Aproximativ 114.000 de bilete de tratament balnear sunt asigurate în 2026 prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), cu un buget de 410 milioane lei, repartizate în 15 serii. Cererile se pot depune la casele teritoriale de pensii, prin poștă, fax sau e-mail, cu cel puțin 30 de zile înainte de serie.

Seriile de plecare:

Seria 1 – 27.04.2026

Seria 2 – 13.05.2026

Seria 3 – 29.05.2026

Seria 4 – 14.06.2026

Seria 5 – 30.06.2026

Seria 6 – 16.07.2026

Seria 7 – 01.08.2026

Seria 8 – 17.08.2026

Seria 9 – 02.09.2026

Seria 10 – 18.09.2026

Seria 11 – 04.10.2026

Seria 12 – 20.10.2026

Seria 13 – 05.11.2026

Seria 14 – 21.11.2026

Seria 15 – 05.12.2026

Pentru informații suplimentare, persoanele interesate se pot adresa Casei Județene de Pensii Alba la nr. de telefon 0258/811531, int 158 și 0258/831385.

Criteriile în baza cărora se acordă biletele pentru tratament balnear, cu suportarea unei contribuții sau în mod gratuit

1. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de:

-pensionar al sistemului public de pensii;

-asigurat al sistemului public de pensii;

-beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii.

2. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care dovedesc existenţa unei afecţiuni medicale care să necesite tratament balnear, în conformitate cu prevederile legale.

3. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în România.

4. Biletele de tratament balnear se pot acorda numai în limita numărului locurilor la tratament balnear finanţat din bugetul asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin hotărâre a Guvernului.

5. Biletele de tratament balnear se acorda în conformitate cu ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear în funcţie de criteriile specifice, în limita locurilor repartizate pe serii, staţiuni şi unităţi de cazare.

Suplimentările primite de la CNPP prin redistribuire, se acordă, în limita locurilor repartizate.

6. Din totalul biletelor de tratament balnear repartizate pentru fiecare lună, 3% rămân la dispoziţia conducerii casei teritoriale de pensii, pentru soluţionarea unor cazuri medicale grave, cazuri sociale deosebite etc., care necesită tratament balnear în regim de urgenţă.

7. Numărul total al biletelor acordate cu titlu gratuit se împarte pe serii, proporţional cu numărul total al persoanelor beneficiare de prevederile unor legi speciale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

8. După repartizarea biletelor gratuite şi a celor aflate la dispoziţia conducerii, biletele rămase se repartizează pe serii, staţiuni şi unităţi de tratament, după cum urmează:

-cel puţin 80% pentru pensionari;

-până la 20% pentru asiguraţi.

9. În vederea aplicării criteriului specific al beneficiului unui bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani, în functie de DATA PREZENTĂRII ÎN STATIUNE înscrisă în biletul de tratament balnear, anul calendaristic se împarte după cum urmează:

-sezon – în perioada 1 5 mai- 31 august a fiecărui an;

-extrasezon – în celelalte perioade ale anului.

Biletele de tratament balnear se acordă individual. În cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. În situaţia neridicării biletului de tratament balnear repartizat potrivit prezentelor criterii, pentru o serie, solicitantul mai poate obţine un alt bilet de tratament balnear doar din categoria celor nevalorificate pentru seria respectivă sau, după caz, la cerere, pentru o altă serie.

Categoriile de persoane care pot beneficia de tratament balnear în mod gratuit sunt următoarele:

-pensionarii de invadilitate in cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurarilor sociale

-persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 194 5, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, stabilită în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.2 14/ 1999, cu modificările şi completările ulterioare ;

-persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice, aprobată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

-persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Legii 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare;

-persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

-persoane care beneficiază de cure balneoclimaterice potrivit art. 22 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cărora li s-a stabilit de către medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare;

-persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 757/2008 pentru aprobarea acordării biletelor de tratament balnear, în mod gratuit, salariaţilor care lucrează în mediu radioactiv – zonele I şi II de expunere la radiaţii, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum şi la conservarea şi închiderea perimetrelor miniere.

