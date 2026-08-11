Foto | Iancu de Hunedoara, comemorat în Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia, la 570 de ani de la trecerea în eternitate
Iancu de Hunedoara, comemorat în Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia, la 570 de ani de la trecerea în eternitate
Coroane de flori au fost depuse, marți, 11 august 2026 la Alba Iulia, la sarcofagul lui Iancu de Hunedoara, cu prilejul împlinirii a 570 de ani de la moartea voievodului. Ceremonia comemorativă a avut loc în incinta Catedralei Romano-Catolice „Sfântul Mihail”, unde se află monumentul funerar al marelui comandant militar.
La eveniment au participat, printre alții, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, și directorul Muzeului Castelul Corvinilor, Sorin Tincu.
Sarcofagul lui Iancu de Hunedoara este amplasat în partea dreaptă a intrării în catedrală, în colaterala sudică, în apropierea unei scări renascentiste. Monumentul funerar este înconjurat de alte două sarcofage, cel al fratelui său, Ioan, decedat în 1442, și cel al fiului său, Ladislau (Laszlo), care a murit în 1458.
Potrivit unor specialiști, locul în care se află în prezent sarcofagul nu ar coincide cu amplasamentul inițial al mormântului lui Iancu de Hunedoara. Monumentul ar fi fost mutat de mai multe ori de-a lungul secolelor, pentru a proteja rămășițele voievodului de eventuale profanări în timpul invaziilor.
Pe sarcofag sunt reprezentate mai multe scene de luptă, iar monumentul poartă inscripția „S-a stins lumina lumii”.
Iancu de Hunedoara este una dintre figurile marcante ale luptei antiotomane din Europa secolului al XV-lea. Victoria obținută în iulie 1456 la Belgrad a oprit înaintarea armatei otomane către Europa Centrală și a rămas în istorie drept una dintre cele mai importante victorii creștine împotriva Imperiului Otoman.
În memoria acestei victorii, în bisericile de rit catolic din întreaga lume sunt trase clopotele la ora 12:00. Tradiția își are originea într-o bulă papală emisă la 6 august 1456, după ce Papa a aflat despre victoria de la Belgrad, prin care s-a stabilit ca, în fiecare zi, la prânz, clopotele să marcheze izbânda antiotomană.
La doar câteva săptămâni după victoria de la Belgrad, pe 11 august 1456, Iancu de Hunedoara a murit în tabăra de la Zemun, în urma unei epidemii de ciumă.
Moartea voievodului a fost resimțită inclusiv de adversarii săi. Potrivit tradiției istorice, sultanul Mehmed al II-lea ar fi deplâns dispariția marelui său adversar, afirmând că „lumea nu a mai cunoscut niciodată un asemenea om”.
Anul 2026 a fost declarat „Anul Iancu de Hunedoara”, marcând împlinirea a 570 de ani atât de la victoria de la Belgrad, cât și de la moartea voievodului.
sursa foto: Gabriel Pleșa / Facebook
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