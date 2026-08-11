Video | Un oraș mic din Alba are firmă proprie de transport public electric modern, cu toate avizele necesare: Trei autobuze și un microbuz pentru locuitorii din oraș și comunele învecinate

Un nou serviciu de transport public local funcționează la Ocna Mureș, cu trei autobuze electrice și un microbuz. Societatea înființată de administrația locală asigură transportul atât în oraș, cât și în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară din care fac parte comunele Unirea și Lunca Mureșului.

Primarul din Ocna Mureș, Silviu Vințeler, a explicat că autobuzele electrice au fost cumpărate prin programul PNRR și au o capacitate de 52 de persoane. Pe lângă acestea, noul transport public beneficiază și de un microbuz: „Sunt autobuze electrice, cumpărate prin Programul PNRR. Sunt trei autobuze electrice, cu o capacitate de 52 de persoane. Mai avem un microbuz, care, prin contractul de delegare a gestiunii, aprobat acum trei luni prin hotărâre de Consiliu Local, a fost transferat la societatea de transport”, a explicat edilul din Ocna Mureș.

„Societatea de transport funcționează cu toate licențele valabile”

Silviu Vințeler a menționat că societatea de transport funcționează cu toate licențele necesare. Pe lângă serviciile oferite locuitorilor din Ocna Mureș, noua societate de transport își propune să dezvolte transportul public și în comunele Unirea și Lunca Mureșului, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară.

„Societatea de transport funcționează cu toate licențele valabile și încercăm să dezvoltăm transportul local și pe comuna Unirea și Lunca Mureșului, pentru că acest transport se efectuează printr-un ADI înființat cu Lunca Mureșului și Unirea. Chiar de dimineață am vorbit cu primarii de acolo pentru a adapta programul de transport în funcție de nevoile cetățenilor din zonă”, a mai spus primarul.

„Avem toate avizele. Am făcut clasificările la mașini la RAR. Avem licența ARR și copiile conforme, licență de transport, deci suntem în regulă cu absolut tot”, a precizat Alin Sebastian Stoica, managerul societății de transport.

„Încercăm să lucrăm la un program cât mai bun pentru cetățeni”

Mai mult decât atât, Alin Sebastian Stoica a explicat că se lucrează la un program care să fie cât mai oportun pentru cetățeni. Mai exact, se dorește ca transportul în comun să fie corelat cu trenurile de călători de la staţia Unirea Haltă: „Încercăm să lucrăm la un program cât mai bun pentru cetățeni, ca să aibă legături chiar și cu trenurile de călători, deoarece avem stația Unirea-Haltă lângă noi.

Pe lângă cetățenii care intră și ies din orașul nostru, mai avem și elevii, care deocamdată sunt în vacanță, dar lucrăm și la programul pentru elevi, care, din septembrie, se va derula, spunem noi, într-un mod firesc, astfel încât să ajungă la ore, să fie preluați după cursuri și transportați până acasă”, a mai povestit Alin Sebastian Stoica.

Cum funcționează noua societate de transport din Ocna Mureș?

Societatea care operează noul serviciu de transport public din Ocna Mureș funcționează în cadrul unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară. Aceasta este organizată sub forma unui SRL înființat de orașul Ocna Mureș și comunele Unirea și Lunca Mureșului. Pe viitor, administrația locală din Ocna Mureș își propune extinderea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, astfel încât din aceasta să facă parte și comunele Fărău și Noșlac.

„Am avut discuții cu primarul de la Fărău și cu primarul de la Noșlac să extindem acest transport public și în aceste două comune. Bineînțeles, înainte va trebui să mai cumpărăm încă două autobuze, pentru că, cu cele trei autobuze, nu putem face transportul local decât în cadrul ADI-ului creat cu Lunca Mureșului și Unirea. De fapt, aceste autobuze au fost cumpărate împreună cu comuna Unirea, cu care am fost parteneri în proiect și am accesat aceste fonduri europene”, a mai explicat Silviu Vințeler.

Mijloacele de transport se află în proprietatea orașului Ocna Mureș și, în prezent, sunt administrate, în baza unui contract de delegare a gestiunii, de societatea nou-înființată „Serviciul Public de Transport SRL Ocna Mureș–Unirea–Lunca Mureșului”.

„Autobuzele sunt noi, sunt electrice, nu poluează, au toate condițiile”

Calitatea transportului față de vechiul serviciu s-a îmbunătățit considerabil, a explicat pe final primarul din Ocna Mureș, Silviu Vințeler: „Este mult mai bună. Autobuzele sunt noi, sunt electrice, nu poluează, au toate condițiile, atât pentru persoanele cu dizabilități, cât și pentru persoanele mai în vârstă, deci sunt mai accesibile la urcarea în autobuz”, a spus acesta.

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