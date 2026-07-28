Sport

Volei Alba Blaj, o nouă extremă: Nelmaira Váldez (Venezuela)

Dan HENEGAR

Publicat

acum 54 de minute

în

De

Volei Alba Blaj, o nouă extremă: Nelmaira Váldez (Venezuela)

Volei Alba Blaj, vicecampioana României, a anunțat trei din cele 4 extreme pe care va conta în stagiunea 2026/2027, toate venite în această perioadă.

Citește și: Volei Alba Blaj, un nou transfer: extrema Sabine Haewegene, internațională din Franța

Anterior echipa din „Mica Romă” le-a prezentat pe internaționalele Sabine Haewegene (32 ani, Franța) și Elina Rodriguez (29 ani, Argentina), ambele venite în această pauză competițională. Alături de acestea va mai acoperi respectivul post Nelmaira Váldez (Venezuela)

Nelmaira Váldez (34 ani, Venezuela, foto stânga) a avut o carieră legată cu preponderență de „țara cafelei”, la cluburi precum Fluminense FC, Osasco Sao Cristovao Saude, Gerdau Minas, Esporte Clube Pihheiros, Unilife Maringa sau Curitiba Volei, printe altele. În Europa a jucat în Ungaria (Nyiregyhaza; 2014/2015; Ujpesti, 2018/2019; Szent Benedek, 2020/2021) și Germania (Rote Raben Vilsbiburg, 2019/2020).

Lotul pentru sezonul următor: *Ioana Mănăilă (21 ani, CSM Lugoj), Alexandra Botezat (27 ani, Italia), Viktoria Trcol, Bianca Grama – centri; *Vittoria Piani – universal; *Diana Vereș – libero; *Kenya Malachias (Brazilia, 25 de ani), Gretell Moreno (Cuba, 28 ani) – coordonatoare; *extreme: Nelmaira Váldez (Venezuela, 34 de ani, Fluminense FC), Sabine Haewegene (Franța), Elina Rodriguez (Argentina), Ksenia Oprya (Rusia) și mai urmează zilele viitoare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

CSU Alba Iulia – CIL Blaj, duel în Cupa României, la Micești, miercuri, la ora 17.30, pe „Groapa Rotundă”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

28 iulie 2026

De

CSU Alba Iulia – CIL Blaj, duel în Cupa României, la Micești, miercuri, la ora 17.30, pe „Groapa Rotundă” Conjudețenele CS Universitar Alba Iulia și CIL Blaj, se înfruntă la Micești, pe Stadionul „Groapa Rotundă”, miercuri, 29 iulie, la ora 17.30, turul I al Cupei României. Citește și: Foto: CIL Blaj – CSU Alba Iulia […]

Citește mai mult

Sport

Metalurgistul Cugir, primul joc oficial, cu Hidro Mecanica Șugag, în Cupa României

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

28 iulie 2026

De

Metalurgistul Cugir, primul joc oficial, cu Hidro Mecanica Șugag, în Cupa României Metalurgistul Cugir susține miercuri, primul joc oficial al sezonului, în deplasare, cu Hidro Mecanica Șugag, astăzi, la ora 17.30, în turul întâi al Cupei României. Citește și: Dorian Todoran, la Metalurgistul Cugir | Discuții avansate cu Balaur și Butnariu Formația de pe Valea […]

Citește mai mult

Sport

CSM Unirea Alba Iulia, primul amical, miercuri, cu Olimpic Zărnești | Amine Ghazoini, fundaș dreapta marocano-italian, în „alb-negru”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

28 iulie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia, primul amical, miercuri, cu Olimpic Zărnești | Amine Ghazoini, fundașul dreapta marocano-italian, în „alb-negru” Aflată în cantonament centralizat la Poiana Brașov, CSM Unirea Alba Iulia susține miercuri, la ora 17.30, primul meci amical sub comanda lui Cristian Pustai, cu Olimpic Zărnești (Liga 3, locul 5 în play-off-ul cs CSL Ștefănești și […]

Citește mai mult