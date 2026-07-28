Volei Alba Blaj, o nouă extremă: Nelmaira Váldez (Venezuela)

Volei Alba Blaj, vicecampioana României, a anunțat trei din cele 4 extreme pe care va conta în stagiunea 2026/2027, toate venite în această perioadă.

Anterior echipa din „Mica Romă” le-a prezentat pe internaționalele Sabine Haewegene (32 ani, Franța) și Elina Rodriguez (29 ani, Argentina), ambele venite în această pauză competițională. Alături de acestea va mai acoperi respectivul post Nelmaira Váldez (Venezuela)

Nelmaira Váldez (34 ani, Venezuela, foto stânga) a avut o carieră legată cu preponderență de „țara cafelei”, la cluburi precum Fluminense FC, Osasco Sao Cristovao Saude, Gerdau Minas, Esporte Clube Pihheiros, Unilife Maringa sau Curitiba Volei, printe altele. În Europa a jucat în Ungaria (Nyiregyhaza; 2014/2015; Ujpesti, 2018/2019; Szent Benedek, 2020/2021) și Germania (Rote Raben Vilsbiburg, 2019/2020).

Lotul pentru sezonul următor: *Ioana Mănăilă (21 ani, CSM Lugoj), Alexandra Botezat (27 ani, Italia), Viktoria Trcol, Bianca Grama – centri; *Vittoria Piani – universal; *Diana Vereș – libero; *Kenya Malachias (Brazilia, 25 de ani), Gretell Moreno (Cuba, 28 ani) – coordonatoare; *extreme: Nelmaira Váldez (Venezuela, 34 de ani, Fluminense FC), Sabine Haewegene (Franța), Elina Rodriguez (Argentina), Ksenia Oprya (Rusia) și mai urmează zilele viitoare.

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