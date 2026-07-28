Curier Județean

VIDEO | Razie la Blaj pentru menținerea ordinii și liniștii publice și prevenirea producerii unor fapte antisociale

Ioana Oprean

Publicat

acum 36 de minute

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Razie la Blaj pentru menținerea ordinii și liniștii publice și prevenirea producerii unor fapte antisociale

În cursul zilei de marți, 28 iulie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Blaj continuă activitățile desfășurate în zona de siguranță publică specială instituită la nivelul municipiului, în continuarea măsurilor dispuse pentru menținerea ordinii și liniștii publice și prevenirea producerii unor fapte antisociale.

Acțiunile sunt desfășurate împreună cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, polițiști locali și reprezentanți ai E.ON Gaz, având drept obiective creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și prevenirea faptelor de natură contravențională și penală.

Polițiștii desfășoară activități de verificare și legitimare a persoanelor, monitorizează zonele cu risc și acționează pentru prevenirea oricăror situații care ar putea afecta siguranța comunității.

Activitățile vor continua și în perioada următoare, polițiștii urmând să acționeze cu aceeași fermitate, împreună cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în municipiul Blaj.

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